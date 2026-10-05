AFC Bournemouth, 18 Ekim 2026 Pazar günü Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda Sunderland ile karşı karşıya gelecek.

İki takım, en üst düzey rekabette altı Premier League karşılaşmasında ikişer galibiyet ve iki beraberlikle dengeli bir tablo ortaya koydu. Taraflar arasındaki son karşılaşma 28 Şubat 2026'da Vitality Stadyumu'nda oynandı ve Evanilson'ın, Eliezer Mayenda'nın açılış golüne yanıt vermesiyle mücadele 1-1'lik zorlu bir beraberlikle sonuçlandı.

Bırakın GOAL, AFC Bournemouth-Sunderland maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere size sunsun.

AFC Bournemouth-Sunderland Premier League maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth-Sunderland maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth-Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Bir AFC Bournemouth-Sunderland Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleriniz, ev sahibi tribününde mi (Vitality Stadyumu, Bournemouth) yoksa deplasman tribününde mi oturmak istediğinize bağlıdır:

1. Ev sahibi takım taraftarları (AFC Bournemouth tribünü)

Resmi bilet portalı: AFC Bournemouth'un resmi bilet portalında bir hesap oluşturun.

Cherries Points sistemi: Bournemouth, maç günü biletlerini Cherries Points adlı bir sadakat puanı sistemiyle dağıtır. Öncelik, sezonluk kombine sahiplerine ve geçmiş maçlara katılarak puan biriktiren taraftarlara verilir.

Genel satış: Vitality Stadyumu'nun kapasitesi daha küçük olduğu için, talebin yüksek olduğu maçlar nadiren genel satışa çıkar. Ancak öncelikli satış aşamalarından sonra bilet kalırsa, hesap sahiplerine ilk gelen alır esasına göre açılır.

2. Deplasman taraftarları (Sunderland AFC tribünü)

Resmi deplasman kontenjanı: Deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, satın alma işlemini doğrudan Sunderland AFC'nin resmi bilet satış sitesi üzerinden yapmanız gerekir.

Black Cat Points önceliği: Deplasman kontenjanında öncelik, kesin şekilde Sunderland sezon kartı sahipleri ile yüksek Black Cat Points puanına sahip taraftarlara verilir. Deplasman maçları için biletler nadiren genel satışa sunulur.

3. İkincil bilet platformları:

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmi biletlerin tükenmesi halinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunur, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

AFC Bournemouth-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

Bir AFC Bournemouth-Sunderland Premier League maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine, taraftar bölümüne ve satın alma kanalına bağlı olarak değişir.

1. Resmi nominal bilet fiyatları

Ev sahibi takım taraftarları (Bournemouth tribünü):

Yetişkinler: £33 ila £55 (maç kategorisi ve stat tribününe göre değişir) İndirimliler (65 yaş üstü / tam zamanlı öğrenciler): £20 ila £34 Gençler (16 yaş altı / 21 yaş altı): £8 ila £18

Deplasman taraftarları (Sunderland bölümü):

Yetişkinler: Deplasman taraftarları için Premier League düzenlemesi gereği kesin olarak £30 ile sınırlandırılmıştır İndirimliler ve gençler: £16 ila £29



2. İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Premier League maçlarına olan talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatlarıyla alınıp satılır:

Genel yeniden satış: Fiyatlar, maç gününe yaklaştıkça talebe bağlı olarak genellikle £120 ila £220+ arasında değişir.

Ağırlama paketleri: Executive koltuk paketleri ve maç günü yemek seçenekleri genellikle kişi başı £250 ila £450+ seviyesinden başlar.

AFC Bournemouth-Sunderland Premier League: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth-Sunderland form durumu

Bournemouth bu maça son beş karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performansla geliyor. Takımın son sonucu, Carabao Cup'ta Lincoln City karşısında alınan net 4-0'lık galibiyetti; son Premier League maçında ise Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Cherries, sezonun önceki bölümünde ligde Everton deplasmanında 1-1 berabere kalırken Manchester City'ye 2-1 kaybetti. Bournemouth, bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi, ancak bu sezon henüz Premier League'de galibiyet alamadı.

Sunderland ise son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu Carabao Cup'ta Hull City karşısında alınan 1-0'lık galibiyetti ve önceki Premier League maçında Brentford deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Sezonun önceki bölümünde Fulham karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, Le Bris'in ekibinin deplasmanda sonuç alabileceğini gösteriyor. Sunderland, bu beş maçlık süreçte altı gol atıp dört gol yedi.

AFC Bournemouth-Sunderland: Son kafa kafaya istatistikler

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 28 Şubat 2026'da Premier League'de oynandı ve takımlar Vitality Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Sunderland, Kasım 2025'te sahasında Bournemouth'u 3-2 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada kafa kafaya istatistikler, Sunderland'in iki, Bournemouth'un bir galibiyet aldığını ve iki maçın da berabere bittiğini gösteriyor.