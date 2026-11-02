AFC Bournemouth, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Nottingham Forest'ı Bournemouth'daki Vitality Stadium'da konuk edecek.

İki takımın 24 Mayıs 2026'daki son karşılaşması City Ground'da 1-1 berabere bitti. Forest'ın golünü Morgan Gibbs-White atarken Bournemouth'a beraberliği getiren isim Marcus Tavernier oldu. Bournemouth, Ekim 2025'teki bir önceki Premier League karşılaşmalarında Forest'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki maç, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Bournemouth'daki Vitality Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl satın alınır?

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest F.C. arasındaki yaklaşan Premier League maçının biletlerini satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bilet satın almanın başlıca ve en güvenilir yolu, ev sahibi tribünlerinde oturacaksanız AFC Bournemouth'un resmî bilet satış portalını, deplasman tribünü kontenjanı içinse Nottingham Forest F.C.'nin resmî satış kanalını kullanmak. Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkarılır; genel satış veya kura yoluyla satış başlamadan önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki yaklaşan Premier League maçının bilet seçenekleri ve fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş biletlerinin satış fiyatı: Doğrudan kulüplerin resmî satış portallarından alınan standart maç biletlerinin fiyatları, tribün bölümüne, yaş kategorisine ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 ila 60 sterlin arasında değişiyor.

Doğrudan kulüplerin resmî satış portallarından alınan standart maç biletlerinin fiyatları, tribün bölümüne, yaş kategorisine ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Kulüplerin doğrudan sunduğu ağırlama seçeneklerinin fiyatları daha yüksek; özel koltuklar, lounge erişimi ve yeme içme ayrıcalıkları içeren bu paketler genellikle kişi başı yaklaşık 150 ila 300 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Kale arkası koltukları: Bilet başına yaklaşık 170 ila 200 sterlinden başlıyor.

Bilet başına yaklaşık başlıyor. Saha kenarı koltukları: Sahanın uzun kenarındaki standart koltukların fiyatı genellikle bilet başına 210 ila 260 sterlin arasında değişiyor.

Sahanın uzun kenarındaki standart koltukların fiyatı genellikle bilet başına arasında değişiyor. Üst düzey / VIP ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Üst düzey VIP paketleri ve çeşitli hizmetleri bir araya getiren özel seçeneklerin fiyatları, satıcıya ve paketin içeriğine bağlı olarak bilet başına 590 ila 2.300 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth ve Nottingham Forest'ın form durumu

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Sunderland'ı Premier League'de 2-0 yenen ekip, öncesinde de Sturm Graz'ı Avrupa Ligi'nde 3-0 mağlup etmişti. Bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yiyen Bournemouth, yalnızca 5-1 yenildiği Chelsea ve 1-0 kaybettiği Liverpool maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Nottingham Forest, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Arsenal'a 0-1 yenilen ekip, daha önceki Premier League maçlarında da Crystal Palace ve Coventry City'ye mağlup olmuştu. Forest'ın bu süreçteki tek galibiyeti, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 yendiği maçta geldi. Beş maçta üç gol atarken altı gol yedi.

AFC Bournemouth ile Nottingham Forest: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki maçlar son sezonlarda başa baş geçti. Forest'ın Bournemouth'u konuk ettiği Mayıs 2026'daki son karşılaşma 1-1 sona erdi. Son beş Premier League maçında iki taraftan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı. Ocak 2025'te Vitality Stadium'da alınan 5-0'lık galibiyet ve Ekim 2025'teki 2-0'lık iç saha galibiyeti dahil, farklı galibiyetleri Bournemouth elde etti. Beş maçın ikisi ise berabere bitti.