AFC Bournemouth, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Leeds United'ı Bournemouth'daki Vitality Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım arasındaki önceki resmî maçlarda skorlar genellikle birbirine yakın oldu. Son sezonlarda çekişmeli beraberlikler de yaşandı. Bournemouth güney kıyısındaki ev sahibi avantajından yararlanmak isterken Leeds, ligde kritik deplasman puanları almayı hedefliyor.

AFC Bournemouth ile Leeds United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

AFC Bournemouth ile Leeds United arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Bournemouth'daki Vitality Stadyumu'nda Leeds United ile karşılaşacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile Leeds United arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

AFC Bournemouth ile Leeds United arasında oynanacak Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ev sahibi takımın taraftarları biletleri doğrudan AFC Bournemouth'un resmî bilet satış portalından, deplasman taraftarları ise Leeds United'ın resmî kanallarından satın alabilir. Vitality Stadyumu'ndaki Premier League maçlarının biletleri hızla tükendiği için bilet bulma imkânının genellikle öncelik puanı sistemine veya kulüp üyeliğine bağlı olduğunu unutmayın.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AFC Bournemouth ile Leeds United arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

AFC Bournemouth ile Leeds United arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları satış platformuna, tribün kategorisine ve talebe göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart maç biletleri: Bournemouth gibi kulüplerde standart koltuklar için genel satış biletlerinin ilk satış fiyatı genellikle yaklaşık 43 £ ile 61 £ arasında değişir.

Deplasman taraftarı için fiyat üst sınırı: Premier League kurallarına göre deplasmana giden taraftarların biletleri için yetişkin başına belirlenen kesin üst sınır 30 £ tutarındadır.

İndirimli biletler ve gençlik indirimleri: Resmî kanallar; çocuklar, genç yetişkinler, yaşlılar ve engelli taraftarlar için ilk satışta indirimli fiyatlar sunar. Bu fiyatlar, kulübün fiyatlandırma tablosuna göre daha düşük olabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombogibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeler:

İkincil bilet satış platformları: Standart koltuklar için mevcut ilanlardaki fiyatlar genellikle 430 £ ile 480 £ civarından başlar. Yüksek talep nedeniyle ortalama fiyatlar çoğu zaman bunun çok üzerine çıkar.

AFC Bournemouth ile Leeds United arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth ve Leeds United'ın form durumu

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya istikrarsız bir form grafiğiyle çıkıyor. Rose'un ekibi bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son Premier League maçında ise evinde Liverpool'a 0-1 yenildi. Brentford ile alınan 2-2'lik beraberlik ve Newcastle deplasmanındaki bir diğer 2-2'lik sonuç, güçlü rakiplerle mücadele edebildiğini gösterdi. Ancak Bournemouth skor üstünlüğünü korumakta zorlandı.

Leeds ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle daha istikrarlı bir performans sergiledi. En dikkat çekici sonucu, Premier League'de Newcastle'ı 4-1 yenmesiydi. Buna karşılık Carabao Kupası'nda Chelsea'ye 6-3 kaybetmesi, kupa maçlarındaki savunma zaaflarını gösterdi. Farke'nin ekibi ligdeki son iki maçından beraberlikle ayrıldı ve Crystal Palace deplasmanında 0-0 biten maçta gol yemedi.

AFC Bournemouth ile Leeds United: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Nisan 2026'da Vitality Stadyumu'nda 2-2 sona erdi. Bu sonuç, Leeds'in Eylül 2025'te Bournemouth'u ağırladığı maçtaki 2-2'lik beraberliğin tekrarı oldu. Takımlar arasındaki son dört Premier League karşılaşmasında iki ekip de galibiyet elde edemedi; dört maçın tamamı berabere bitti veya deplasman takımının lehine sonuçlandı. Bournemouth'un Nisan 2023'te evinde aldığı 4-1'lik galibiyet ise yakın dönemin en dikkat çekici sonucu olmaya devam ediyor.