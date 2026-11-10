AFC Bournemouth, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Brighton & Hove Albion'ı Bournemouth'daki Vitality Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım son olarak 19 Ocak 2026'da American Express Stadyumu'nda karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 sona erdi. Bournemouth, bu beraberlikten önce Eylül 2025'te Vitality Stadyumu'nda Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion maçı, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Bournemouth'daki Vitality Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 15:15 Vitality Stadium

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri, Vitality Stadyumu'ndaki iç saha maçı için doğrudan AFC Bournemouth'un, deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan için ise Brighton & Hove Albion'ın resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Satışlar üyelik kategorilerine, sadakat puanlarına ve biletlerin mevcut olup olmamasına bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 65 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 150 sterlinden 300 sterlin ve üzerine kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları fiyatları piyasa talebine göre belirliyor:

Başlangıç / en düşük yeniden satış fiyatı: Fiyatlar yaklaşık 136 sterlinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Standart koltukların ortalama fiyatı 125 ila 208 sterlin arasında değişiyor.

Standart koltukların ortalama fiyatı arasında değişiyor. VIP ve premium yeniden satış: Fiyatlar sık sık 600 sterlini aşıyor.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth ve Brighton & Hove Albion'ın form durumu

Bournemouth, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Premier League'de Manchester United'ı 3-0 mağlup eden ekip, bu süreçte Avrupa Ligi'nde AC Milan'ı da 3-0 yendi. Bournemouth, söz konusu beş maçta 11 gol atıp altı gol yedi. Bu dönemdeki tek yenilgisini ise Premier League'de Chelsea karşısında 5-1'lik skorla aldı.

Brighton'ın son beş maçlık bilançosu üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet. Son maçında pazar günü Anfield'da 2-0 yenilmesi, üç maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Brighton'ın bu serideki en etkileyici performansı Crystal Palace karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetti. Ekip, Sunderland deplasmanında da 2-0 kazandı. Konferans Ligi'nde Jablonec ile 0-0 berabere kalan Brighton, Liverpool'dan iki gol yemeden önceki bu beş maçta dört kez kalesini gole kapattı.

AFC Bournemouth-Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takım arasında Ocak 2026'da Brighton'ın sahasında oynanan son Premier League maçı 1-1 bitti. Son beş karşılaşmada Brighton ve Bournemouth ikişer galibiyet alırken bir maç berabere sonuçlandı. Bournemouth'un bu eşleşmede sahasındaki son galibiyeti, Eylül 2025'te Vitality Stadyumu'nda aldığı 2-1'lik sonuçtu.