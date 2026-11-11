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AFC Bournemouth-Hull City maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
AFC Bournemouth
Hull City
Premier Lig

AFC Bournemouth, Premier League'de Hull City ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

AFC Bournemouth, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Hull City'yi Bournemouth'daki Vitality Stadium'da ağırlayacak.

AFC Bournemouth ile Hull City, Premier League'de de karşı karşıya geldi. Bu maçlar arasında Bournemouth'un Ekim 2016'da evinde aldığı 6-1'lik galibiyet öne çıkıyor. İki takımın son karşılaşması ise Ocak 2022'de Vitality Stadium'da oynanan bir Championship maçıydı. Hull City bu maçı 1-0 kazandı.

GOAL, AFC Bournemouth - Hull City maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

AFC Bournemouth - Hull City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bournemouth'daki Vitality Stadium'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 14
Vitality Stadium

AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satış kanalları: En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri AFC Bournemouth veya Hull City'nin resmî bilet satış portallarından almaktır. Bilet alımı; üyelik durumuna, sadakat puanlarına veya genel satışta bilet bulunmasına bağlı olabilir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Ana tribün orta bölüm koltukları: Yetişkinler için 51 sterlin (ayrıca standart 2 sterlin işlem ücreti).
  • Genel giriş / diğer tribünler (standart kategoriler): Fiyatlar genellikle 30 sterlin ile 48 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Kale arkası ve genel satıştan yeniden satılan koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 150 sterlinden başlıyor.
  • Yan tribün ve yeniden satılan premium koltuklar: Fiyatlar çoğunlukla 195 sterlin ile 334 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

AFC Bournemouth - Hull City Premier League maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth ve Hull City'nin form durumu

Bournemouth, son beş resmî maçının tamamını gol yemeden kazandı. Son maçında Leeds United'ı Premier League'de 2-0 yenen takım, bu süreçte AC Milan'ı Avrupa Ligi'nde, Aston Villa'yı ise Carabao Cup'ta 3-0 mağlup etti. Bournemouth bu beş maçta on gol attı ve üst üste beş kez kalesini gole kapattı.

Hull City, son beş Premier League maçında iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; bu süreçte galibiyet elde edemedi. Son maçında Ipswich Town ile 2-2 berabere kalan takım, Brentford ile de 1-1 berabere kaldı. Fulham ve Newcastle United karşısındaki yenilgiler, Hull City'nin bu zorlu serisinin başında ve sonunda yer aldı. Takım, söz konusu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

BOU

BOU - Form

MUN
K0-3
AVL
K3-0
LEE
K2-0
SPP
K1-3
IPS
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
HUL

HUL - Form

EVE
B2-2
FUL
K1-0
BRE
B1-1
IPS
B2-2
ARS
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AFC Bournemouth - Hull City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2022'de karşılaştı. Hull City, Vitality Stadium'da oynanan Championship maçında Bournemouth'u 1-0 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Bu maçlar arasındaki en dikkat çekici sonuç, iki takımın daha önce birlikte Premier League'de yer aldığı dönemde Bournemouth'un Ekim 2016'da evinde aldığı 6-1'lik galibiyetti.

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimHull City
1
1
3
Championship
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
6
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
League One
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Hull City badge
Hull City
HUL
4
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

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