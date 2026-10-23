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Şampiyonlar Ligi
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AEK Atina-Real Madrid maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

AEK Atina, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşıyor. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

İki kulüp daha önce 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Atina'daki maç 3-3, Santiago Bernabéu'daki maç ise 2-2 sona erdi.

Real Madrid, Inter karşısında aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetine rağmen ligde Real Betis ve Atlético Madrid'e yenilerek bu maça daha dalgalı bir form grafiğiyle geliyor.

AEK Atina-Real Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AEK Atina-Real Madrid maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Atina'daki Allwyn Arena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Allwyn Arena

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî internet sitesi ve Ticketmaster Greece: AEK Atina, Allwyn Arena'daki (OPAP Arena) iç saha maçlarının bilet satışında başlıca yetkili iş ortağı olarak Ticketmaster Greece'i kullanıyor. Biletler doğrudan AEK FC'nin resmî internet sitesinden veya Ticketmaster Hellas'ın resmî platformundan satın alınabilir.
  • Resmî çağrı merkezi: AEK Atina ve Ticketmaster, maç biletlerinin telefonla satın alınabilmesi için özel bir rezervasyon merkezi işletiyor.
  • Deplasman tribünü: Maça gidecek Real Madrid taraftarları biletlerini yalnızca Real Madrid'in resmî bilet satış kanalları ve bilet tahsis sistemi üzerinden almalı.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, yoğun talep nedeniyle biletlerin kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart / genel giriş biletleri: Allwyn Arena'daki tribün kategorisine ve belirli bloğa bağlı olarak, AEK Atina veya Ticketmaster Greece üzerinden alınan biletlerin nominal fiyatı genellikle 30 € ile 100 € arasında değişiyor.
  • Premium ve VIP koltuklar: Kulübün sunduğu resmî ağırlama hizmetlerinin veya üst kategori paketlerin fiyatı, dâhil olan stadyum hizmetlerine bağlı olarak genellikle 150 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün doğrudan satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Üst tribün / standart yeniden satış koltukları: Talebin yüksek olduğu üst tribünlerde ilan fiyatları yaklaşık 290 € ile 400 € seviyesinden başlıyor.
  • Alt tribün ve premium yeniden satış koltukları: Ortalama fiyatlar, koltuğun sahaya yakınlığına ve piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak çoğunlukla 600 € ile 1.300 €'nun üzeri arasında değişiyor.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

AEK Atina ve Real Madrid'in form durumu

AEK Atina, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanıp diğerinde berabere kalarak bu maça iyi bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Super League'de NFC Volos deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca kupada Panserraikos'u 8-1 mağlup etti. LASK karşısındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı bu beş maçlık süreçte 16 gol attı ve yalnızca 4 gol yedi.

Real Madrid'in son dönemdeki formu ise daha dalgalı. Mourinho'nun ekibi son beş maçının üçünü kazandı ancak LaLiga'da Real Betis ve Atletico Madrid'e aldığı yenilgiler zaaflarını gösterdi. Son maçında Atletico'ya 2-1 yenildi. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti ve Rayo Vallecano'ya dört gol attı. Bu beş maçta 10 gol atıp 6 gol yedi.

AEK

AEK - Form

PAF
K8-1
VOL
K1-2
OFI
K3-0
SHK
K3-1
MCI
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

ATM
K2-1
VIL
K1-0
ROM
K3-4
SEV
K4-1
RBL
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

AEK Atina-Real Madrid: Geçmiş karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki karşılaşmaların sayısı az olsa da sonuçları akılda kalıcı. Kayıtlara geçen önceki tek eşleşme, her iki maçın da berabere bittiği 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaydı. Real Madrid, Atina'da 3-3, Bernabeu'da ise 2-2 berabere kaldı. Dolayısıyla iki takım da Avrupa kupalarında birbirini hiç yenemedi. Bu iki maçta atılan goller de taraflar arasında eşit dağıldı.

Kafa Kafaya

AEK AthensÇizimReal Madrid
0
2
0
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
MS
Şampiyonlar Ligi
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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