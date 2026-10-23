İki kulüp daha önce 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Atina'daki maç 3-3, Santiago Bernabéu'daki maç ise 2-2 sona erdi.

Real Madrid, Inter karşısında aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetine rağmen ligde Real Betis ve Atlético Madrid'e yenilerek bu maça daha dalgalı bir form grafiğiyle geliyor.

AEK Atina-Real Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AEK Atina-Real Madrid maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Atina'daki Allwyn Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 12:45 Allwyn Arena

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi ve Ticketmaster Greece: AEK Atina, Allwyn Arena'daki (OPAP Arena) iç saha maçlarının bilet satışında başlıca yetkili iş ortağı olarak Ticketmaster Greece'i kullanıyor. Biletler doğrudan AEK FC'nin resmî internet sitesinden veya Ticketmaster Hellas'ın resmî platformundan satın alınabilir.

Resmî çağrı merkezi: AEK Atina ve Ticketmaster, maç biletlerinin telefonla satın alınabilmesi için özel bir rezervasyon merkezi işletiyor.

Deplasman tribünü: Maça gidecek Real Madrid taraftarları biletlerini yalnızca Real Madrid'in resmî bilet satış kanalları ve bilet tahsis sistemi üzerinden almalı.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

AEK Atina ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, yoğun talep nedeniyle biletlerin kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı alındığına göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / genel giriş biletleri: Allwyn Arena'daki tribün kategorisine ve belirli bloğa bağlı olarak, AEK Atina veya Ticketmaster Greece üzerinden alınan biletlerin nominal fiyatı genellikle 30 € ile 100 € arasında değişiyor.

Premium ve VIP koltuklar: Kulübün sunduğu resmî ağırlama hizmetlerinin veya üst kategori paketlerin fiyatı, dâhil olan stadyum hizmetlerine bağlı olarak genellikle 150 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün doğrudan satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Üst tribün / standart yeniden satış koltukları: Talebin yüksek olduğu üst tribünlerde ilan fiyatları yaklaşık 290 € ile 400 € seviyesinden başlıyor.

Alt tribün ve premium yeniden satış koltukları: Ortalama fiyatlar, koltuğun sahaya yakınlığına ve piyasadaki fiyat artışına bağlı olarak çoğunlukla 600 € ile 1.300 €'nun üzeri arasında değişiyor.

AEK Atina-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

AEK Atina ve Real Madrid'in form durumu

AEK Atina, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanıp diğerinde berabere kalarak bu maça iyi bir form grafiğiyle geliyor. Son maçında Super League'de NFC Volos deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca kupada Panserraikos'u 8-1 mağlup etti. LASK karşısındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinin de yer aldığı bu beş maçlık süreçte 16 gol attı ve yalnızca 4 gol yedi.

Real Madrid'in son dönemdeki formu ise daha dalgalı. Mourinho'nun ekibi son beş maçının üçünü kazandı ancak LaLiga'da Real Betis ve Atletico Madrid'e aldığı yenilgiler zaaflarını gösterdi. Son maçında Atletico'ya 2-1 yenildi. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti ve Rayo Vallecano'ya dört gol attı. Bu beş maçta 10 gol atıp 6 gol yedi.

AEK Atina-Real Madrid: Geçmiş karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki karşılaşmaların sayısı az olsa da sonuçları akılda kalıcı. Kayıtlara geçen önceki tek eşleşme, her iki maçın da berabere bittiği 2002-03 Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaydı. Real Madrid, Atina'da 3-3, Bernabeu'da ise 2-2 berabere kaldı. Dolayısıyla iki takım da Avrupa kupalarında birbirini hiç yenemedi. Bu iki maçta atılan goller de taraflar arasında eşit dağıldı.