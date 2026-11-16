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AEK Atina - Galatasaray biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri ve son dakika bilet satışları

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AEK Athens
Galatasaray
Şampiyonlar Ligi

AEK Atina, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlıyor. Biletleri nasıl alabileceğinizi öğrenin

AEK Atina, 8 Aralık 2026 Salı günü Galatasaray'ı Atina'daki Allwyn Arena'da ağırlayacak.

AEK Atina ile Galatasaray'ın önceki karşılaşmaları oldukça sınırlı. İki takım arasındaki en dikkat çekici maç, AEK Atina'nın 3-2 kazandığı Temmuz 2018 tarihli hazırlık karşılaşmasıydı. Allwyn Arena'daki Aralık maçı, AEK Atina ile Galatasaray'ın UEFA müsabakalarındaki ilk resmî karşılaşması olacak.

GOAL, AEK Atina - Galatasaray biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dâhil, ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?

AEK Atina - Galatasaray maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Atina'daki Allwyn Arena'da oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 6
Allwyn Arena

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri, AEK Atina veya Galatasaray'ın kendi resmî internet siteleri üzerinden erişilebilen bilet satış platformlarından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkinci el bilet satış platformları

  • İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarında biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri StubHub gibi ikinci el platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk bilet satışlarının ardından bilet kalmadığında taraftarların Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasını sağlar.

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Genel giriş / standart kategoriler: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 120 € arasında değişiyor.
  • VIP / özel konaklama paketleri: Fiyatlar genellikle 250 € ile 600 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkinci el bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarında biletler tükenirse, StubHub gibi ikinci el platformlar biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Üst tribün koltukları: İkinci el bilet fiyatları genellikle 400 ila 460 € civarından başlıyor.
  • Alt tribün ve premium bölümler: Fiyatlar sıklıkla 480 €'dan 1.500 €'nün üzerine çıkıyor.

AEK Atina - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

AEK Atina ve Galatasaray'ın form durumu

AEK Atina, tüm müsabakalar dikkate alındığında son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; bu süreçte 12 gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Levadiakos'u Super League'de 2-1 mağlup etti. Bu maçtan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e ve ligde Panathinaikos'a mağlup oldu. Real Madrid'e alınan 3-2'lik yenilgi, kritik bir dönemde savunmadaki zayıflığı ortaya çıkardı. Bu dönemdeki en iyi sonucu, Panetolikos'u 5-0 yenmesiydi. Ancak son beş maçının toplamı istikrarsız bir tablo gösteriyor.

Galatasaray, son beş maçının tamamını kazanarak bu süreçte 13 gol attı ve sadece dört gol yedi. Son maçında Amed Sportif'i Süper Lig'de 4-3 mağlup etti. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ve Lille'i de yendi. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi, özellikle dikkat çeken bir sonuç. Galatasaray, son beş maçında hiçbir müsabakada mağlubiyet almadı.

AEK

AEK - Form

PAT
K5-0
PAO
K3-1
PAO
K2-0
RMA
K2-3
LEV
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
GAL

GAL - Form

LIL
K2-4
FB
K2-1
KSP
K0-4
VFB
K2-0
AMS
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AEK Atina - Galatasaray: Son karşılaşmalar

Bu veri setinde AEK Atina ile Galatasaray arasında kayıtlı tek karşılaşma, 31 Temmuz 2018'de oynanan ve AEK Atina'nın 3-2 kazandığı hazırlık maçı. Bu, iki takım arasındaki geçmişe ilişkin tek karşılaşma verisi olduğu için karşılaştırmalı değerlendirmeler sınırlı.

Kafa Kafaya

AEK AthensÇizimGalatasaray
1
0
0
Club Friendlies
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
2
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1

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