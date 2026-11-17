AC Milan, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sunderland'i Milano'daki San Siro'da ağırlayacak.

İki kulüp turnuva tablosunun orta sıralarında yoluna devam ederken maç, ikonik San Siro Stadı'nda büyük bir Avrupa sahnesinde oynanacak. Avrupa futbolu tarihinde daha önce resmî bir maçta karşı karşıya gelmeyen iki takımın geçmişinde rekabetçi bir eşleşme bulunmuyor.

AC Milan-Sunderland maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

AC Milan-Sunderland maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Milano'daki San Siro'da oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 San Siro

AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Birincil bilet satışı: Ev sahibi taraftarlara ayrılan koltukların biletleri doğrudan AC Milan'ın resmî bilet satış platformundan alınabilir.

Ev sahibi taraftarlara ayrılan koltukların biletleri doğrudan AC Milan'ın resmî bilet satış platformundan alınabilir. Deplasman taraftarı kontenjanı: Sunderland taraftarlarına ayrılan deplasman biletleri, kontenjan kuralları ve sadakat puanlarına göre doğrudan Sunderland AFC'nin resmî bilet satış birimi tarafından dağıtılır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 19 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Ana tribündeki premium bölümler: Fiyatlar 159 € civarından başlıyor.

Fiyatlar civarından başlıyor. İndirimli biletler: Fiyatlar 14 € civarından başlıyor.

Fiyatlar civarından başlıyor. Engelli taraftarlar: Bilet fiyatı 25 € .

Bilet fiyatı . Ağırlama paketleri (Club 1899): Fiyatlar 60 € seviyesinden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün / kale arkası koltukları: 20 € ile 40 € arası

20 € ile 40 € arası Alt tribün / saha kenarı koltukları: 45 € ile 90 € arası

45 € ile 90 € arası Premium koltuk ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: 100 € ile 250 € ve üzeri

AC Milan-Sunderland Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan ve Sunderland'in form durumu

AC Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Serie A'da Genoa'yı deplasmanda 1-2 yendi. Bu karşılaşma, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 0-2 kaybettiği maçın ardından geldi. Milan bu süreçte Inter'i Serie A'da 3-1 mağlup etti. Bologna'ya sahasında 2-4 yenilmesi ise dikkat çeken olumsuz sonuçlardan biri oldu. Beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Sunderland, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Chelsea'yi 1-0 yendi. Bu galibiyet, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 0-2 yenildiği maçın ardından geldi. Brentford karşısındaki 3-2'lik Carabao Cup galibiyeti ve Leeds United ile 0-0'lık beraberlik de bu beş maçlık seride yer aldı. Sunderland bu karşılaşmalarda beş gol atıp dört gol yedi.

AC Milan-Sunderland: Son karşılaşmalar

Bu maç için AC Milan ile Sunderland arasındaki geçmiş karşılaşmalara ilişkin veri sunulmadı. Bilgiler erişilebilir hâle geldikçe geçmişe dair ayrıntılar eklenecek.