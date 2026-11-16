Milan, 6 Aralık 2026 Pazar günü Milan'daki San Siro'da Parma'yı ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'da San Siro'da oynadığı son karşılaşmayı Parma, 1-0 kazanmıştı. 2025/26 sezonunun başlarında, Kasım 2025'te Parma'nın sahasında karşı karşıya geldiklerinde ise 2-2 berabere kalmışlardı.

Milan-Parma maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

AC Milan ile Parma Calcio 1913 arasındaki Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Milan-Parma maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Milan'daki San Siro'da oynanacak.

Serie A - Hafta 14 6 Ara 2026 - 14:45 San Siro

AC Milan-Parma Calcio 1913 Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

San Siro'da oynanacak AC Milan-Parma Calcio 1913 Serie A maçının biletlerini almak için başlıca seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

AC Milan'ın resmî internet sitesi: En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri AC Milan'ın resmî bilet satış portalından almak. Biletler genellikle önce kombine sahiplerine, ardından Rossoneri Card (CRN) sahiplerine sunuluyor ve son olarak genel satışa çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanıyor.

AC Milan-Parma Calcio 1913 Serie A maçının biletleri ne kadar?

San Siro'da oynanacak AC Milan-Parma Calcio 1913 maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve tribün kategorisine göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Üst kat tribünlerinde (Terzo Blu gibi) fiyatlar 14 € seviyesinden başlıyor ve kırmızı tribünün orta bölümündeki koltuklarda (Tribuna Onore Rossa) yaklaşık 124 € seviyesine kadar çıkıyor.

Üst kat tribünlerinde (Terzo Blu gibi) fiyatlar seviyesinden başlıyor ve kırmızı tribünün orta bölümündeki koltuklarda (Tribuna Onore Rossa) yaklaşık seviyesine kadar çıkıyor. İndirimli bilet fiyatları: 14 € seviyesinden başlıyor.

seviyesinden başlıyor. Ağırlama paketleri ve ek seçenekler: San Siro Museum Lounge paketi gibi maç öncesi özel deneyimler 60 € ek ücretle sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

İkinci el satışta başlangıç fiyatları: Mevcut bilet sayısına bağlı olarak üst kat tribünleri için yaklaşık 20 € ile 25 € arasında başlıyor.

Mevcut bilet sayısına bağlı olarak üst kat tribünleri için yaklaşık arasında başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Saha kenarındaki standart tribünler ve orta kategori koltuklar için genellikle 200 € ile 230 € arasında seyrediyor.

AC Milan-Parma Calcio 1913 Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan ve Parma Calcio 1913'ün form durumu

Milan, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Bu süreçte 11 gol atıp 10 gol yedi. Son maçında Serie A'da Inter'i derbide 3-1 mağlup etti. Bu dönemde Udinese deplasmanında da 2-0'lık bir Serie A galibiyeti aldı. Ancak AFC Bournemouth karşısındaki 3-0'lık Avrupa Ligi yenilgisi ve evinde Bologna'ya 4-2 kaybetmesi, sezon boyunca sergilediği istikrarsızlığı gösteriyor.

Parma, Serie A'daki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ancak aldığı sonuçların sıralaması dikkat çekici. Inter'e ve Torino'ya karşı aldığı 3-0'lık yenilgilerin de aralarında bulunduğu üç mağlubiyetin ardından Udinese ile 0-0 berabere kaldı, son maçında ise Atalanta'yı 3-0 yenerek sürpriz yaptı. Parma bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

AC Milan ile Parma Calcio 1913 arasındaki son maçlar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı ve Parma, San Siro'daki Serie A maçını 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta sonuçlar oldukça dengeli: Milan iki kez, Parma iki kez kazandı; bir maç ise berabere bitti. Kasım 2025'te Parma'nın sahasında 2-2 berabere kalan takımların Ocak 2025'te San Siro'da oynadığı maçı Milan 3-2 kazanmıştı.