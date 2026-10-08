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AC Milan - Inter biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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AC Milan
Inter Milan

AC Milan, Serie A'da Inter ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada yer alıyor

Derby della Madonnina, futbolun en tarihi ve en ateşli rekabetlerinden biri. İtalyan futbolunun iki devi, ikonik San Siro'da karşı karşıya geliyor. AC Milan ile Inter, dünya genelinde milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyen yüksek tempolu bir Serie A mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

GOAL, maça yerinizi ayırtmanızı sağlayacak tüm temel bilgileri, resmi fiyat detayları ve biletlerinizi bugün almanız için doğrudan bağlantılarla birlikte sunuyor.

AC Milan - Inter Serie A maçı ne zaman başlayacak?

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Serie A - Hafta 10
San Siro

AC Milan - InterMilan biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, doğrudan AC Milan'ın resmi bilet satış portalı ve taraftar kulübü kontenjanları üzerinden satışa sunuluyor. Derby della Madonnina'ya olan büyük talep nedeniyle, kulübün resmi internet sitesindeki genel satış kontenjanları neredeyse anında tükeniyor.

Resmi sitedeki listelemeler tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçenek oluyor.

AC Milan - InterMilan biletleri ne kadar?

Kulübün birincil resmi internet sitesindeki bilet fiyatları, standart üçüncü kat tribün koltukları için 45 €'dan başlıyor ve San Siro'daki konum ile görüş açısına göre yukarı doğru çıkıyor.

Resmi genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor; ikincil piyasadaki giriş fiyatları yaklaşık 140 €'dan başlıyor.

AC Milan - Inter Serie A: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter form durumu

Milan, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Serie A'da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kaldı; bundan önce de Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beraberliklerden önce Milan, ligde Venezia'yı 2-0 ve deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup ederek üst üste galibiyetler aldı. Bu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yedi; tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Manchester United'a karşı geldi.

Inter, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Son sonucu, 5 Eylül'de Serie A'da Napoli'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyetti; 2-0 geriye düştüğü bu maçı kazanmayı başardı. Ligde Cagliari'yi 1-0 ve Monza'yı 4-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisi, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Inter, bu beş maçta 11 gol atıp 6 gol yedi.

MIL

MIL - Form

VEN
K2-0
JUV
B1-1
LAZ
B2-2
BEN
K0-2
LEC
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
INT

INT - Form

NAP
K3-2
RMA
K2-1
UDI
K5-3
ROM
B2-2
LUM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

AC Milan - Inter: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Serie A'da San Siro'da Milan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Inter, Kasım 2025'te yine San Siro'da Milan'ı 1-0 mağlup etmişti. Son beş resmi karşılaşmada, ki bunlara iki Coppa Italia eşleşmesi ve bir sezon öncesi hazırlık maçı da dahil, Milan iki kez kazandı, Inter bir kez kazandı ve iki maç berabere bitti.

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimInter
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Serie A
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AC Milan
MIL
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Inter
INT
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Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
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AC Milan
MIL
1
MS
İtalya Kupası
Inter badge
Inter
INT
0
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AC Milan
MIL
3
MS
İtalya Kupası
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5



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