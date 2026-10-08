AC Milan - Inter biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Derby della Madonnina, futbolun en tarihi ve en ateşli rekabetlerinden biri. İtalyan futbolunun iki devi, ikonik San Siro'da karşı karşıya geliyor. AC Milan ile Inter, dünya genelinde milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyen yüksek tempolu bir Serie A mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

GOAL, maça yerinizi ayırtmanızı sağlayacak tüm temel bilgileri, resmi fiyat detayları ve biletlerinizi bugün almanız için doğrudan bağlantılarla birlikte sunuyor.

AC Milan - Inter Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Serie A - Hafta 10 31 Eki 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan - InterMilan biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, doğrudan AC Milan'ın resmi bilet satış portalı ve taraftar kulübü kontenjanları üzerinden satışa sunuluyor. Derby della Madonnina'ya olan büyük talep nedeniyle, kulübün resmi internet sitesindeki genel satış kontenjanları neredeyse anında tükeniyor.

Resmi sitedeki listelemeler tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçenek oluyor.

AC Milan - InterMilan biletleri ne kadar?

Kulübün birincil resmi internet sitesindeki bilet fiyatları, standart üçüncü kat tribün koltukları için 45 €'dan başlıyor ve San Siro'daki konum ile görüş açısına göre yukarı doğru çıkıyor.

Resmi genel satış kontenjanları tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor; ikincil piyasadaki giriş fiyatları yaklaşık 140 €'dan başlıyor.

AC Milan - Inter Serie A: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter form durumu

Milan, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Serie A'da sahasında Lazio ile 2-2 berabere kaldı; bundan önce de Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beraberliklerden önce Milan, ligde Venezia'yı 2-0 ve deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup ederek üst üste galibiyetler aldı. Bu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yedi; tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Manchester United'a karşı geldi.

Inter, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Son sonucu, 5 Eylül'de Serie A'da Napoli'ye karşı aldığı 3-2'lik galibiyetti; 2-0 geriye düştüğü bu maçı kazanmayı başardı. Ligde Cagliari'yi 1-0 ve Monza'yı 4-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisi, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Inter, bu beş maçta 11 gol atıp 6 gol yedi.

AC Milan - Inter: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Serie A'da San Siro'da Milan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Inter, Kasım 2025'te yine San Siro'da Milan'ı 1-0 mağlup etmişti. Son beş resmi karşılaşmada, ki bunlara iki Coppa Italia eşleşmesi ve bir sezon öncesi hazırlık maçı da dahil, Milan iki kez kazandı, Inter bir kez kazandı ve iki maç berabere bitti.







