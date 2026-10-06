Abha, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda Al Shabab ile karşı karşıya gelecek.

Al Shabab, son karşılaşmalarda daha güçlü bir istatistiğe sahip. Bu tablo, iki takımın ligde en son karşılaştığı maçta alınan baskın 5-0'lık galibiyetle öne çıkıyor. İki ekibin son resmi karşılaşması ise Eylül 2025'te Kral Kupası'nda oynandı ve çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona erdi.

GOAL, Abha - Al Shabab maçı için biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Abha - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Abha - Al Shabab maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 5 Kas 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Abha Club - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, birkaç temel bilet seçeneğinden yararlanabilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Resmi kulüp bilet satışı: Prens Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadyumu'nda oynanan maçlarda ilk ana bilet satışlarını ev sahibi kulüpler yaptığı için, doğrudan Abha Club'ın resmi bilet satış portalını veya duyurularını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ana kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Abha - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi biletleri ne kadar?

Abha Club - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, resmi ana satış kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış pazarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp kanalları

Standart giriş / genel tribün: Genellikle 10 SAR ile 50 SAR arasında değişir ve lig düzenlemeleri, temel koltukların bir bölümünün uygun fiyatlı olmasını sağlar.

Premium ve kenar çizgisi tribünleri: Kenar çizgisine yakın daha iyi görüş sunan yerler için fiyatlar genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Genellikle özel lounge erişimi ve gelişmiş maç günü ayrıcalıkları içeren bu paketler, 500 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulübün ana satış kanalları üzerinden tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Genel giriş / kısa kenar yeniden satış: Fiyatlar, piyasa arzı ve genel talebe bağlı olarak genellikle 400 SAR+ seviyesinden başlar.

Uzun kenar ve premium yeniden satış: Tercih edilen kenar çizgisi veya net görüş sunan bloklardaki biletler çoğu zaman 600 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişir.

VIP ve yüksek talep gören paketler: Üst düzey ağırlama veya premium kategorilerdeki yeniden satış ilanları, maç gününe yakınlığa bağlı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Abha - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Abha - Al Shabab form durumu

Abha, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki son beş maçından iki puan çıkardı; iki beraberlik aldı ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Al Diriyah ile 0-0 berabere kalan takım, ondan önce de Al Nassr'a 2-1 mağlup oldu. Bu beş maçlık süreçte Abha beş gol atıp yedi gol yedi ve bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı.

Al Shabab da Suudi Arabistan Pro Ligi'nde son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonuç Al-Fayha ile 0-0'lık beraberlik olurken, takım bu serinin daha önceki bölümünde Al Hazem ile de 1-1 berabere kaldı. Al Riyadh ile 3-3 berabere kalınan maç, bu süreçte hem hücum tehdidini hem de savunmadaki kırılganlıklarını ortaya koydu.

Abha - Al Shabab: Son kafa kafaya eşleşme karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Eylül 2025'te Kral Kupası'nda oynandı ve 2-2 sona erdi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ise Al Shabab, maçın Al Shabab'ın sahasında oynandığı Nisan 2024'te Abha'yı 5-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın genelinde daha güçlü istatistiğe sahip olan taraf Al Shabab olurken, Abha'nın tek galibiyeti Ekim 2023'te sahasında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.