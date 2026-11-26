Abha, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda Al Riyadh'ı ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşması, Al Riyadh'ın Abha'yı ağırladığı Mart 2024'te 1-1 sona erdi. Bundan önce Al Riyadh, Eylül 2023'te Abha deplasmanında 1-0 kazanmıştı.

Abha - Al Riyadh maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Abha - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Abha - Al Riyadh maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 10 Ara 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Abha - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Kulübün resmi bilet satışı: Biletler genellikle ev sahibi Abha Kulübü'nün resmi internet sitesi veya bilet satış portalı üzerinden ya da Suudi Arabistan'daki yetkili bölgesel bilet satıcılarından alınabilir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel tribün biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Abha - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Abha ile Al Riyadh arasındaki Suudi Pro Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Standart giriş / genel tribün: Fiyatlar genellikle 10 SAR ile 50 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 500 SAR'dan 1.500 SAR'ın üzerine çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında biletler, piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Standart ve genel tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar yaklaşık 150 SAR ile 400 SAR arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Uzun kenar ve premium ikinci el biletler: Fiyatlar 600 SAR'dan 1.500 SAR'ın üzerine çıkıyor.

Abha - Al Riyadh Suudi Pro Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Abha ve Al Riyadh'ın form durumu

Abha'nın son dönemdeki formu pek iç açıcı değil. Son beş lig maçının dördünü kaybetti; tek istisna, Eylül ayında Al Diriyah ile oynadığı golsüz beraberlikti. Son maçında Neom SC'ye 2-0 yenilen Abha, bu beş karşılaşmada yalnızca üç gol atıp altı gol yedi. Bu seri, takımın sonuçları kısa sürede tersine çevirebileceğine dair pek az işaret veriyor.

Al Riyadh ise daha dirençli bir görüntü sergiledi: Son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı. Bu galibiyetlerin en yenisi Al-Taawoun karşısında alınan 2-1'lik sonuçtu; aynı dönemin daha önceki bir maçında Al Kholood'u da 2-0 yendi. Al Diriyah karşısındaki 1-0'lık yenilgi bu dönemin en kötü sonucuydu. Buna karşın Dulac'ın takımı, zorlanan rakiplerden puan alabilecek, orta sıralarda istikrarlı bir ekip olduğunu düşündürecek kadar iyi bir performans ortaya koydu.

Abha - Al Riyadh: Son karşılaşmalar

İki kulüp, Suudi Pro Ligi'nde yakın dönemde iki kez karşılaştı. Mart 2024'te Al Riyadh'ın Abha'yı ağırladığı son maç 1-1 bitti. Bundan önce Al Riyadh, Eylül 2023'te Abha deplasmanında 1-0 kazandı. Bu iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlikle Al Riyadh'ın küçük bir üstünlüğü var. Ancak karşılaşma sayısı, yaklaşan maçtan ne bekleneceğine dair kesin sonuçlar çıkarmak için çok az.