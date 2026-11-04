Abha, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Al Riyadh'ı Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşması, Al Riyadh'ın Mart 2024'te Abha'yı konuk ettiği maçta 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlikten önce Al Riyadh, Eylül 2023'te Abha deplasmanında 1-0'lık galibiyet elde etmişti.

Abha-Al Riyadh maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Abha-Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Abha-Al Riyadh maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Abha'daki Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 15 26 Kas 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha-Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Abha-Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler çoğu zaman ev sahibi Abha'nın resmî internet sitesi veya bilet satış platformu üzerinden ya da Suudi Arabistan'daki yetkili bölgesel bilet satıcılarından doğrudan satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Arabistan Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Abha-Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçının biletleri ne kadar?

Abha ile Al Riyadh arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart giriş / genel tribün: Fiyatlar genellikle 10 SAR ile 50 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve saha kenarı tribünleri: Fiyatlar genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 500 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

Standart ve genel tribünlerde yeniden satış: Yaklaşık 150 SAR ile 400 SAR aralığından başlayan fiyatlar.

Yaklaşık aralığından başlayan fiyatlar. Sahanın uzun kenarındaki ve premium koltuklarda yeniden satış: Fiyatlar 600 SAR ile 1.500+ SAR arasında değişiyor.

Abha-Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Abha ve Al Riyadh'ın form durumu

Abha'nın son dönemdeki formu pek iç açıcı değil. Son beş lig maçının dördünü kaybetti; tek istisna, Eylül ayında Al Diriyah karşısında aldığı golsüz beraberlikti. Son maçında Neom SC'ye 2-0 yenilen Abha, bu beş karşılaşmada yalnızca üç gol atarken altı gol yedi. Bu seride, sonuçları kısa sürede tersine çevirebilecek bir takıma işaret eden pek az şey var.

Al Riyadh ise daha dirençli bir görüntü sergileyerek son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı. Bu galibiyetlerin sonuncusu, Al-Taawoun karşısında alınan 2-1'lik sonuçtu. Al Riyadh, aynı dönemde Al Kholood'u da 2-0 yendi. Al Diriyah karşısındaki 1-0'lık yenilgi bu dönemin en kötü sonucuydu. Ancak Dulac'ın ekibi genel olarak, zorlanan rakiplerinden puan alabilecek istikrarlı bir orta sıra takımı olduğunu düşündürecek kadar iyi bir performans gösterdi.

Abha-Al Riyadh: Son karşılaşmalar

İki kulüp, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yakın dönemde iki kez karşılaştı. Al Riyadh'ın Mart 2024'te Abha'yı ağırladığı son maç 1-1 sona erdi. Bundan önce Al Riyadh, Eylül 2023'te Abha deplasmanında 1-0 kazandı. Bu iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlikle Al Riyadh hafif üstünlüğe sahip olsa da karşılaşmalardan oluşan geçmiş, neler beklenebileceği konusunda kesin sonuçlar çıkarmak için fazla sınırlı.