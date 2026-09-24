Abha, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Abha’daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu’nda Al Kholood’u konuk edecek.

İki takım arasındaki son karşılaşmalara ait kayıtlarda, iki tarafın resmi üst düzey lig maçları son derece sınırlı kalıyor ve bu da bu eşleşmeyi öngörülmesi güç hale getiriyor. Bu maça girilirken Al-Kholood, Al-Ahli karşısında aldığı etkileyici 3-1’lik galibiyet de dahil olmak üzere, hücumdaki olumlu üretkenliğiyle sağlam bir son dönem formu ortaya koydu.

Bırakın GOAL, Abha - Al Kholood biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Abha - Al Kholood Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Abha - Al Kholood maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Abha’daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu’nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 19 Eki 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha - Al Kholood Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Abha ile Al-Kholood arasındaki Suudi Pro Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bunları Suudi Pro Ligi’nin resmi bilet satış platformları veya Ticombo gibi ikincil bilet platformları üzerinden çevrim içi olarak satın alabilirsiniz.

1. Resmi ve yetkili çevrim içi platformlar

Suudi Pro Ligi maçları için bilet almanın temel yolu, ligin resmi biletleme iş ortağı platformu üzerinden dijital olarak işlem yapmaktır. Suudi Pro Ligi, tüm statlarda uygun fiyatlı ve erişilebilir giriş sağlamak için dijital bilet dağıtıcılarıyla ortaklık yapar.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Birincil kontenjanlar tükendiğinde veya belirli oturma bölümleri gerektiğinde, ikincil bilet platformları alternatif bir seçenek olarak hizmet verir. Ticombo gibi ikincil bilet platformları, bireysel taraftarlardan ve ikincil satıcılardan yeniden satış envanteri barındırır.

Abha - Al Kholood Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Abha ile Al Kholood arasındaki Suudi Pro Ligi maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişir:

1. Standart / Genel giriş

Üst tribünler veya kale arkası oturma alanları için giriş seviyesi biletler, standart lig fikstürlerini birincil dijital kanallar üzerinden son derece erişilebilir hale getirir.

Fiyat:10 SAR - 30 SAR

2. Kategori 1 / Premium yan görüş

Daha iyi saha görüşü sunan, yan çizgiler boyunca konumlandırılmış orta segment oturma alanları.

Fiyat:50 SAR - 150 SAR

3. VIP ve hospitality geçişleri

Lounge erişimi, ikram ve doğrudan saha kenarı manzarası sunan premium koltuklar.

Fiyat:300 SAR - 1.000+ SAR

4. İkincil pazar fiyatlandırması

Ticombo gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar, müsabaka gününe yaklaştıkça müsaitlik, talep ve koltuk konumuna göre dalgalanır.

Yeniden satış fiyat aralığı:50 SAR - 200+ SAR

Abha - Al Kholood Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Abha - Al Kholood form durumu

Abha, Suudi Pro Ligi’ndeki son beş maçının hiçbirini kazanamadı; bir beraberlik ve dört yenilgi alarak G0 B1 M4’lük bir kayıt yaptı. Son sonuçları, Al Nassr’a karşı sahasında alınan 2-1’lik yenilgiydi ve bu serinin daha önceki bölümünde Al Ahli’ye 4-0 mağlup oldular. Bu beş maçta Abha beş gol atıp dokuz gol yedi. Takım bu süreçte henüz kalesini gole kapatamadı.

Al Kholood ise çok daha istikrarlı bir görüntü çizdi ve son beş lig maçında G3 B1 M1’lik bir derece elde etti. Son olarak Al Shabab’ı 2-1 yendiler; daha önce de Al Ahli’yi 3-1 ve Al Taawoun’u 3-2 mağlup ettiler. Takım bu beş karşılaşmada 11 gol atıp yedi gol yedi ve savunmadaki bazı kırılganlıklara rağmen üretken bir hücum performansı sergiledi.

Abha - Al Kholood: Son kafa kafaya maç kaydı

Abha ile Al Kholood arasındaki son karşılaşmalara dair şu anda herhangi bir kafa kafaya veri mevcut değil. Kayıtlar erişilebilir hale geldiğinde bu bölüm tarihî fikstür bilgileriyle güncellenecek.