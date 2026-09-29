Abha, 30 Ekim 2026 Cuma günü Abha'daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda Al Ittihad'ı konuk edecek.

Tarihsel olarak, son karşılaşmalarda avantaj Al-Ittihad'da olsa da, Abha bu iki takımın son kez kendi sahasında karşı karşıya geldiği maçta dikkat çekici bir 3-1'lik galibiyet aldı. Al-Ittihad puan durumunda daha yukarı çıkmayı hedeflerken, kendi taraftarı önünde oynayacak kararlı bir Abha ekibine karşı bu maç yüksek önem taşıyor.

GOAL, Abha - Al Ittihad maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Abha - Al Ittihad Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Abha - Al Ittihad maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Abha'daki Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 30 Eki 2026 - 09:45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha - Al Ittihad Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Abha - Al Ittihad Suudi Pro Ligi karşılaşması için bilet satın almak istiyorsanız, resmî platformlar ve ikinci el bilet pazar yerlerine bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî lig platformu (Webook)

Suudi Pro Ligi'nin resmî biletleme ortağı Webook.com'dur. Daha düşük giriş fiyatlarında düzenlenen stat koltuklarının önemli bir bölümünün sunulduğu doğrudan birincil bilet satışları için platformu kontrol edebilirsiniz.

2. Kulüp kanalları

Al Ittihad biletleme portalı veya Abha Kulübü'nün resmî kanalları gibi resmî takım platformlarını kontrol edebilirsiniz. Bu kanallar taraftarları yetkili maç bileti satışlarına yönlendirir.

3. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Eğer kulüplerin resmî seçeneklerinde biletler tamamen tükenmişse, genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Suudi Pro Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Abha - Al Ittihad Suudi Pro Ligi bilet fiyatları ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçları için bilet fiyatları, resmî satış fiyatları ile ikincil pazardaki yeniden satış fiyatlarına göre değişiklik gösterir:

1. Resmî birincil platformlar

Resmî lig kuralları ve asgari fiyatlar: Suudi Pro Ligi düzenlemelerine göre bilet fiyatları 10 SAR seviyesinden başlar ve stat koltuklarının en az %30'u 30 SAR veya daha düşük fiyatla sınırlandırılır.

Standart ve premium koltuklar (liste fiyatı): Normal genel satış ve yan tribün biletleri genellikle 50 SAR ile 150 SAR arasında değişirken, premium veya VIP ağırlama koltuk paketleri 500 SAR ile 1.500+ SAR arasında herhangi bir fiyata mal olabilir.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Eğer resmî biletler kulüplerin birincil satış kanallarında tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre 400+ SAR 'dan başlayan fiyatlarla listelenir; premium koltuklar, ağırlama seçenekleri veya yüksek talep gören bölümler ise çok daha yukarı çıkabilir.

Abha - Al Ittihad Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Abha - Al Ittihad form durumu

Abha, Suudi Pro Ligi'ndeki son beş maçından iki puan çıkardı; iki beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Al Diriyah ile 0-0 berabere kalan ekip, ondan önce Al Nassr'a 2-1 mağlup oldu. Bu beş maçlık süreçte Abha beş gol attı, yedi gol yedi ve galibiyet alamadı.

Al Ittihad ise son beş resmî maçının üçünü kazandı, diğer ikisinde berabere kaldı. Son maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Shamal ile 1-1 berabere kalan ekip, Suudi Pro Ligi'nde ise deplasmanda Al-Faisaly'yi 3-1, Al-Fayha'yı da 2-1 mağlup etti. Beş maçlık seride ayrıca Al Nassr'ı 2-1 yendi ve Al Fateh ile 0-0 berabere kaldı.

Abha - Al Ittihad: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2024'te Suudi Pro Ligi'nde oynandı ve Abha sahasında 3-1 kazandı. Bundan önce, Kasım 2023'te Al Ittihad'ın sahasında oynanan maçta Al Ittihad 4-2 galip geldi. Son beş karşılaşmada Al Ittihad üç galibiyet aldı, Abha bir kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Bu süreçte Al Ittihad 13, Abha ise altı gol attı.