Tüm gözler, PSG'nin Arsenal ile 30 Mayıs Cumartesi günü Puskás Aréna'da UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geleceği Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.

Budapeşte'deki 2026 Şampiyonlar Ligi finali için bileti nasıl alabileceğiniz ve futbol hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size GOAL rehberlik etsin.

2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi - Final 30 May 2026 - 12:00 Puskas Arena

UEFA Şampiyonlar Ligi finali biletleri nasıl alınır?

Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki final eşleşmesinin artık kesinleşmesiyle birlikte, tüm bilet dağıtım süreçleri başladı.

Şampiyonlar Ligi finali biletlerinizi güvence altına almanın birkaç yolu var:

Resmi kulüp oylamaları: Arsenal ve PSG'nin yaklaşık 16.800'er bileti bulunuyor. Arsenal'in öncelik pencereleri bugün, 7 Mayıs'ta açılıyor, PSG ise sadık aboneler için dalga sistemi kullanıyor.

UEFA yeniden satış portalı: Mart ayındaki kurayı kaçırdıysanız, diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri gişe fiyatıyla satın almanın tek güvenli yolu Resmi UEFA Yeniden Satış Platformu'dur.

Resmi ağırlama: Daha büyük bütçesi olanlar için (€3.500+), premium lounge erişimi de dahil olmak üzere UEFA Hospitality portalı üzerinden garantili koltuklar hâlâ mevcut.

Tarafsız kapasite: Finalistlere ayrılan 34.000 biletin dışında, Puskás Aréna'daki kalan koltuklar UEFA'nın halka açık oylamasına ve uluslararası futbol ailesine tahsis edildi.

İkincil pazar: Finalde yerinizi almak için son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine göz atın.

Şampiyonlar Ligi finali kura sistemi nasıl işliyor?

Finale olan talep çok büyük olduğu için UEFA biletleri ilk gelen alır esasına göre satmıyor.

UEFA, adil olması için genel kamuya yönelik bir piyango (kura) sistemi kullanıyor.

İşte bilmeniz gereken her şey:

Başvuru dönemi

Taraftarlar genellikle biletler için aylar öncesinden resmi UEFA bilet portalı üzerinden başvuru yapar. Bu yıl son tarih 19 Mart 2026'ydı.

Çekiliş

Başvuru dönemi kapandıktan sonra, geçerli tüm başvurular rastgele sıralanır.

Başarılı başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirim yapılır ve biletlerini satın almaları için son derece sınırlı bir süre verilir. Kişi başına en fazla iki bilet alınabilir.

Mobil biletleme

Tüm biletler yalnızca UEFA Mobile Tickets uygulaması üzerinden teslim edilir.

Bu, yetkisiz yeniden satışı önlemek ve kapılardan yalnızca gerçek taraftarların geçmesini sağlamak için alınmış bir güvenlik önlemidir.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları; stat, turnuvanın aşaması ve rakip dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterir.

Resmi kura üzerinden bir koltuk alma şansını yakalarsanız, PSG-Arsenal 2026 finali için fiyatlar şöyle:

Kategori Fiyat Önce Taraftarlar €70 Kategori 3 €180 Kategori 2 €650 Kategori 1 €950

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını, güncel uygunluk için de StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

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2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'da, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak.

Resmi olarak 2019'da açılan Puskás Aréna, büyük uluslararası maçlarda yaklaşık 65.000 kapasiteye sahip.

Macaristan milli futbol takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, kısa sürede Orta Avrupa'daki yüksek profilli futbol etkinliklerinin merkezlerinden biri hâline geldi.

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri neler?

Lig aşaması : 16 Eylül 2025 - 28 Ocak 2026

Eleme play-off'ları : 17-18 Şubat ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu : 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek finaller : 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan 2026

Yarı finaller : 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final : 30 Mayıs 2026 Cumartesi, Puskás Aréna, Budapeşte

Finalin başlama saati 18.00 CEST olacak.