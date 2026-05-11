24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoFreiburg
Tupras Stadyumu
team-logoAston Villa
Book Europa League Final TicketsEuropa League Final Tickets
Çeviri:

2026 UEFA Avrupa Ligi finali biletleri nasıl alınır: Freiburg - Aston Villa, fiyatlar, Beşiktaş Stadyumu ve daha fazla bilgi

SHOPPING
Tickets
Ligi Europa
Aston Villa
Freiburg

Avrupa futbol sezonunun öne çıkan etkinliklerinden birini izlemek için bilet alın

Aston Villa, 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda Freiburg ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek ve kupayı havaya kaldırmanın hayalini kuracak.

Aston Villa, Nottingham Forest karşısında toplamda 4-1'lik etkileyici bir geri dönüşe imza atarak finalde yerini aldı. SC Freiburg ise Braga'yı toplamda 4-3 ile kıl payı geçerek tarihinde ilk kez bir Avrupa finaline yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi finali bilet satın alma sürecinde, nereden alınacağı, ne kadar tutacağı ve daha fazlası dahil olmak üzere size GOAL rehberlik etsin.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman: Freiburg - Aston Villa?

crest
Ligi Europa - Final
Tupras Stadyumu

Kazanan ekip, eğer bunu zaten kendi yerel liginden başaramadıysa, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi şampiyonu ayrıca 2026 UEFA Süper Kupası'nda 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla oynama hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 biletleri nasıl alınır: Freiburg - Aston Villa?

Avrupa Ligi finali biletleri üç ana kanal üzerinden satışa sunuluyor: iki finalistin resmi bilet portalları ve doğrudan UEFA.

  • UEFA kurası: Genel kamuya açık kura için başvuru dönemi mart ayının sonlarında kapandı. Başarılı başvuru sahiplerine zaten bildirim yapıldı ve kura sistemiyle koltukları tahsis edildi.
  • Kulüp portalları: Aston Villa ve SC Freiburg'un finalist olduğu netleştiğine göre, iki kulüp de yaklaşık 12.000'er biletlik kontenjan aldı. Bu biletler doğrudan kendi gişeleri üzerinden satılıyor ve genellikle kombine sahipleri ile üyeler için bir öncelik puanı sistemi izleniyor.
  • İkincil siteler: Kurada bilet alamayan veya kulüp öncelik kriterlerini karşılamayan taraftarlar için LiveFootballTickets ve Ticombo gibi ikincil pazar yerleri, son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek. Ancak yüksek talebe bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 biletleri ne kadar: Freiburg - Aston Villa?

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 için resmi bilet fiyatları 40 € ile 240 € arasında değişiyor ve şu şekilde kademelendiriliyor:

  • Fans First: 40 € (Frieburg ve Villa taraftarları için ayrılmıştır)
  • Kategori 3: 65 €
  • Kategori 2: 160 €
  • Kategori 1: 240 €

Kalan kapasite, genel kamuoyu arasında, yani UEFA kurası yoluyla, ve yerel organizatörler, ulusal federasyonlar, ticari ortaklar ve yayıncıları kapsayan 'UEFA ailesi' arasında paylaştırılıyor.

Ek bilgiler için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de LiveFootballTickets gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Avrupa Ligi finalinden ne beklenmeli: Freiburg - Aston Villa?

Freiburg

Sakatlıklar ve Cezalar

Aston Villa

Freiburg vs Aston Villa kadroları

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
N. AtuboluN. AtuboluL. KueblerL. KueblerP. LienhartP. LienhartM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuJ. BesteJ. BesteM. EggesteinM. EggesteinJ. ManzambiJ. Manzambiteam-logoN. HoeflerV. GrifoV. GrifoI. MatanovicI. MatanovicE. MartinezE. MartinezM. CashM. CashE. KonsaE. KonsaP. TorresP. TorresL. DigneL. DigneY. TielemansY. TielemansE. BuendiaE. BuendiaM. RogersM. RogersJ. McGinnJ. McGinnV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefO. WatkinsO. Watkins
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Freiburg

İlk 11

Aston Villa

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Schuster
  • U. Emery
SCF

SCF - Form

BRA
K2-1
WOB
B1-1
BRA
K3-1
HSV
K3-2
RBL
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
AVL

AVL - Form

NFO
K1-0
TOT
K1-2
NFO
K4-0
BUR
B2-2
LIV
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin