2026 UEFA Avrupa Ligi finali biletleri nasıl alınır: Freiburg - Aston Villa, fiyatlar, Beşiktaş Stadyumu ve daha fazla bilgi

Aston Villa, 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda Freiburg ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek ve kupayı havaya kaldırmanın hayalini kuracak.

Aston Villa, Nottingham Forest karşısında toplamda 4-1'lik etkileyici bir geri dönüşe imza atarak finalde yerini aldı. SC Freiburg ise Braga'yı toplamda 4-3 ile kıl payı geçerek tarihinde ilk kez bir Avrupa finaline yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi finali bilet satın alma sürecinde, nereden alınacağı, ne kadar tutacağı ve daha fazlası dahil olmak üzere size GOAL rehberlik etsin.

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman: Freiburg - Aston Villa?

Ligi Europa - Final 20 May 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Kazanan ekip, eğer bunu zaten kendi yerel liginden başaramadıysa, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi şampiyonu ayrıca 2026 UEFA Süper Kupası'nda 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kazananıyla oynama hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 biletleri nasıl alınır: Freiburg - Aston Villa?

Avrupa Ligi finali biletleri üç ana kanal üzerinden satışa sunuluyor: iki finalistin resmi bilet portalları ve doğrudan UEFA.

UEFA kurası: Genel kamuya açık kura için başvuru dönemi mart ayının sonlarında kapandı. Başarılı başvuru sahiplerine zaten bildirim yapıldı ve kura sistemiyle koltukları tahsis edildi.

Kulüp portalları: Aston Villa ve SC Freiburg'un finalist olduğu netleştiğine göre, iki kulüp de yaklaşık 12.000'er biletlik kontenjan aldı. Bu biletler doğrudan kendi gişeleri üzerinden satılıyor ve genellikle kombine sahipleri ile üyeler için bir öncelik puanı sistemi izleniyor.

İkincil siteler: Kurada bilet alamayan veya kulüp öncelik kriterlerini karşılamayan taraftarlar için LiveFootballTickets ve Ticombo gibi ikincil pazar yerleri, son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek. Ancak yüksek talebe bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 biletleri ne kadar: Freiburg - Aston Villa?

UEFA Avrupa Ligi finali 2026 için resmi bilet fiyatları 40 € ile 240 € arasında değişiyor ve şu şekilde kademelendiriliyor:

Fans First: 40 € (Frieburg ve Villa taraftarları için ayrılmıştır)

Kategori 3: 65 €

Kategori 2: 160 €

Kategori 1: 240 €

Kalan kapasite, genel kamuoyu arasında, yani UEFA kurası yoluyla, ve yerel organizatörler, ulusal federasyonlar, ticari ortaklar ve yayıncıları kapsayan 'UEFA ailesi' arasında paylaştırılıyor.

Ek bilgiler için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de LiveFootballTickets gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.