2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali, 23 Aralık 2026 Çarşamba günü Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu'nda turnuvayı heyecan verici bir kapanışa taşıyacak. Şampiyonluk maçında Al Qadsiah ile Al Ahli eşleşmesinin galibi, Al Nassr ile Al Kholood eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kuveyt'in organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak olması, bu turnuvayı tarihi kılıyor. Körfez bölgesindeki futbolseverler, finalistlerin kupayı kazanmak için mücadele edeceği maçta tribünlerin dolmasını bekliyor.

GOAL, maç takvimi, fiyatlar ve biletlerin şu anda nasıl alınabileceğine ilişkin doğrulanmış tüm bilgileri sunuyor.

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 23 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 1. yarı finalin galibi ile 2. yarı finalin galibi Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu, Kuveyt Biletler

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali biletleri nereden alınır?

Genel satış dönemlerinde biletler için başlıca kaynak, turnuva organizatörleri ve mücadele eden kulüpler tarafından düzenlenen resmî satış kanallarıdır. Taraftarlar, doğrudan satışa sunulan biletlerin durumunu öğrenmek için önce federasyonun resmî kanallarını ve kulüplerin bilet satış portallarını kontrol etmelidir.

Resmî sitedeki biletler tükenirse GrintaHub bir seçenek olabilir. İkincil satış platformlarında en ucuz bileti bulmak, normal gişe kontenjanı tükendiğinde deplasmana gidecek taraftarların finaldeki yerini garantilemesini sağlar.

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış platformlarında standart giriş biletlerinin başlangıç fiyatı, stadyumdaki tribüne ve kategoriye bağlı olarak genellikle yaklaşık 50 ila 75 Suudi Arabistan riyali arasında değişiyor. Biletleri ilk satışta almak, en ucuz bileti satış fiyatından edinmenin her zaman en iyi yoludur.

Resmî genel satış kontenjanı tükenirse GrintaHub gibi ikincil satış platformları, son dakikada yer bulmak için alternatif sunuyor. İkincil piyasada genel seyirci koltukları için bilet fiyatları şu anda yaklaşık 150 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor; fiyatlar stadyumdaki konuma ve koltukların müsaitliğine göre değişiyor.

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası finali hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 Suudi Arabistan Süper Kupası, dört takımın katıldığı eleme formatında düzenleniyor. Al Qadsiah, 19 Aralık Cumartesi günü ilk yarı finalde Al Ahli ile oynayacak. Al Nassr ise 20 Aralık Pazar günü ikinci yarı finalde Al Kholood ile karşılaşacak. Kazanan iki takım, 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak büyük finale yükselecek.

Tüm maçlar, Kuveyt'in Farwaniya vilayetindeki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak. 60.000 kişilik kapasitesiyle stadyum, şampiyonluk mücadelesine etkileyici bir sahne sunacak. Kuveyt'in Suudi Arabistan Süper Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapacak olması, bu turnuvayı özellikle önemli kılıyor. Böylece turnuvanın büyük final maçlarını bölgedeki dünya standartlarında tesislerde düzenleme geleneği de sürecek. Biletlere yoğun talep bekleniyor. Yerinizi erkenden ayırtmak, şampiyonun belirleneceği ana canlı tanıklık etme fırsatını kaçırmamanızı sağlayacak.