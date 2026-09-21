Suudi Arabistan'ın en prestijli eleme usulü organizasyonu olan Kral Kupası, heyecanını zirveye taşıdı. Bu yılki yarı finaller, tarihi finale kalma mücadelesinde krallığın Büyük Dörtlüsü ile yükselen rakipleri karşı karşıya getiriyor.

Bu yılki eşleşmelerde, Al Ahli'nin Cidde'de Al Hilal'i ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir Suudi El Clásico öne çıkıyor. Aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı Al Kholood, güçlü rakip Al Ittihad ile karşılaşıyor.

GOAL, tribündeki yerinizi almanız için kapsamlı rehberi hazırladı. Kral Kupası yarı final biletlerini hemen satın almak için bilmeniz gereken her şey burada.

Kral Kupası yarı finalleri ne zaman?

2025-26 Kral Kupası'nın yarı final aşaması şu anda mart ayının ortası için planlanmış durumda.

Tarih ve Saat Karşılaşma Yer Biletler 18 Mart 2026 Çarşamba (22.00) Al Kholood - Al Ittihad Al Hazm Club Stadium (Al-Rass) Biletler 18 Mart 2026 Çarşamba (22.00) Al Ahli - Al Hilal KASC'deki Al Inma Stadium (Cidde) Biletler

Kral Kupası yarı final biletleri nereden alınır?

Kral Kupası yarı final biletlerini almanın birincil ve en güvenilir yolu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile Suudi Pro League'in resmi biletleme ortağı olan Webook üzerinden işlem yapmaktır.

Kulüplerin resmi satışlarının büyük bölümü bu platform üzerinden yapılacak ve taraftarların hesap oluşturup yüksek talep dönemlerinde sanal sıralara katılması gerekecek.

Ancak Al Hilal ve Al Ittihad gibi kulüplerin büyük popülaritesi nedeniyle resmi kontenjanlar çoğu zaman satışa çıktıktan birkaç dakika sonra tükeniyor. Biletlerin tükendiğini görürseniz en iyi alternatifiniz, Ticombo gibi ikincil pazar yerlerini kullanmaktır.

Kral Kupası yarı final biletleri ne kadar?

Kral Kupası bilet fiyatları, stada ve karşılaşan kulüplerin profiline göre değişiyor. Yarı finallerde fiyatlar genellikle önceki turlara göre biraz artıyor, ancak sıradan taraftar için hâlâ uygun seçenekler bulunuyor. Şu anda en ucuz biletler ikincil pazarlarda yaklaşık 60 SAR'dan başlıyor, ancak bunlar genellikle üst katlar veya kale arkası bölümleri için oluyor.

Karşılaşabileceğiniz fiyat kategorilerinin genel dağılımı şöyle:

Genel giriş: 60 SAR - 150 SAR (Fiyat-performans açısından en iyi seçenek)

60 SAR - 150 SAR (Fiyat-performans açısından en iyi seçenek) Kategori 1 (Yan tribün): 200 SAR - 450 SAR

200 SAR - 450 SAR Premium/Gümüş: 500 SAR - 900 SAR

500 SAR - 900 SAR Altın/Hospitality: 1.200 SAR - 3.500+ SAR (Lounge erişimi ve ikram dahildir)

Al Ahli - Al Hilal gibi öne çıkan bir eşleşmede, Ticombo gibi platformlardaki fiyatların talebe göre değişebileceğini unutmayın. Bütçenize uygun bir bilet görürseniz, maç tarihine yaklaşmayı beklemek yerine çoğu zaman hemen satın almak daha akıllıcadır.

Kral Kupası yarı final biletlerini nasıl alabilirim?

Bu biletleri almak biraz strateji gerektiriyor. Aksiyonu kaçırmamak için şu adımları izleyin:

Resmi kanalları takip edin: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu (SAFF) ve ilgili kulüpleri (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) sosyal medyada takip edin. Bunlar genellikle Webook üzerinden yapılacak "Genel Satış" için tam tarih ve saati duyurur. Erken kayıt olun: Webook.com ve Ticombo'da hesabınızı önceden oluşturun. Bu, biletler satışa çıktığında ve sitedeki trafik arttığında size değerli saniyeler kazandırır. Yeniden satış pazarını kontrol edin: İlk satış dalgasını kaçırırsanız doğrudan Ticombo'ya gidin. Hospitality paketlerine bakın: Daha büyük bir bütçeniz varsa ve genel satış stresinden kaçınmak istiyorsanız hospitality ya da "Gold" paketlerine göz atın. Bunlar çoğu zaman standart koltuklardan daha uzun süre erişilebilir olur.

Al Inma Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Ahli - Al Hilal yarı finali, Cidde'deki prestijli King Abdullah Sports City (KASC) kompleksi içinde yer alan Al Inma Stadium'da oynanacak. Sıklıkla Shining Jewel bölgesinin bir parçası olarak anılan bu stat, elektrikli atmosferi ve son teknoloji tesisleriyle tanınıyor.

Stadyum, her koltuktan engelsiz görüş sağlayacak şekilde tasarlandı ve bu da onu Asya'daki en iyi futbol izleme deneyimlerinden biri haline getiriyor. Daha sıcak Cidde akşamlarında bile seyirci konforunu sağlamak için modern bir soğutma sistemine sahip. Maça gidecek taraftarlar için stat ana yollarla iyi bağlantılara sahip, ancak başlama vuruşundan en az iki saat önce varılması şiddetle tavsiye ediliyor.

KASC kompleksindeki otopark alanı geniş olsa da büyük kupa maçlarında hızla doluyor.

Al-Rass'taki Al Hazm Club Stadium'da oynanacak Al Kholood - Al Ittihad maçına katılacaksanız, daha küçük ve daha samimi olan bu stat, sürpriz kupa sonuçlarını çok daha mümkün hissettiren bir "sahaya yakın" atmosfer sunuyor.