125 İspanyol kulübü sezona Copa del Rey zaferi hayaliyle başladı, ancak 4 Nisan'da Estadio La Cartuja'da bu kupayı kazanma umudunu gözlerinde taşıyan sadece iki takım kalacak.

Sahaya çıkacak yıldızlar geçidiyle bunun kaçırılmayacak bir organizasyon olması bekleniyor. Copa del Rey finali Sevilla'daki kalıcı adresine taşındığından bu yana 50.000'in üzerinde düzenli seyirci katılımı görüldü.

GOAL, Copa del Rey finali bileti satın alma sürecine dair tüm ayrıntıları sizin için derledi. Buna bilet fiyatları, biletlerin nereden alınabileceği ve çok daha fazlası dahil.

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2026 Copa del Rey Finali ne zaman?

Ne zaman 4 Nisan 2026 Cumartesi Başlama saati 21.00 CET (20.00 GMT) Takımlar Atletico de Madrid - Real Sociedad Nerede Estadio La Cartuja, Sevilla, İspanya Biletler Biletler

Copa del Rey Finali biletleri nasıl alınır?

Copa del Rey finalinde yer alacak iki kulüp de bilet satışlarını kendi resmî bilet siteleri üzerinden gerçekleştirecek.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin çoğu zaman mevcut kontenjanı aştığını unutmayın. La Cartuja'da oynanan son Copa del Rey finallerinde ortalama seyirci sayısı istikrarlı biçimde 55.000 civarında seyretti.

2026 finali için, katılımcı kulüpler üzerinden sunulacak resmî biletlerin maç gününden yaklaşık iki hafta önce satışa çıkması bekleniyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Copa del Rey finali biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

Copa del Rey finali biletleri: Fiyatlar ne kadar?

Özellikle İspanya'nın en büyük kulüpleri işin içindeyken, Copa del Rey finali biletlerine her zaman yüksek talep olur.

2025 finalinde bilet fiyatları 70 € ile 280 € arasında değişiyordu. En ucuz bölümler kalelerin arkasında yer alırken, en pahalı yerler ise kenar çizgisi boyunca bulunan bölümlerdeydi (Preferencia veya Fondo).

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmî sitelerini ve güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

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2026 Copa del Rey Finali'nden ne beklenmeli?

Barcelona, Copa del Rey'de 32 şampiyonlukla zirvede yer alıyor. 2025'teki dramatik zaferlerinin ardından hâlâ geçilmesi gereken takım konumundalar, ancak Athletic Bilbao ve Real Madrid de her zaman güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Yıllar içinde pek çok yıldız Copa del Rey sahnesinde parladı, ancak hiçbiri büyüleyici Lionel Messi kadar öne çıkmadı. Arjantinli efsane hâlâ Copa del Rey'de final maçlarında en çok gol atan oyuncu olma (dokuz) ve en fazla finalde gol atma (yedi) dahil birçok rekoru elinde tutuyor.

Sevilla'daki son Copa del Rey finallerinde yer bulmayı başaran şanslı taraftarlar kesinlikle paralarının karşılığını aldı. Son dört yılda üç finalde kupa sahibini belirlemek için uzatma ya da penaltı atışları gerekti.

Geçen yılın finali anında klasikler arasına girdi. Barcelona, Jules Kounde'nin son dakikalarda attığı ve Blaugrana taraftarlarını büyük coşkuya sürükleyen gol sayesinde Real Madrid'i uzatmalar sonunda 3-2 mağlup etti.

Son Copa del Rey kazananları kimler?

İşte son on Copa del Rey finalinin özeti:

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (uz.) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 pen.) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 pen.) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (uz.)

Estadio La Cartuja'nın tarihi

Estadio La Cartuja, Sevilla'daki Isla de la Cartuja'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. 1999'da Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için açılan stat, o tarihten bu yana İspanya kupa futbolunun manevi evi hâline geldi.

Yaklaşık 57.000 koltuk kapasitesiyle La Cartuja, İspanya'nın en büyük ve en modern tesislerinden biri. Stat, UEFA Euro 2020 maçlarına, 2003 UEFA Kupası finaline ve çok sayıda İspanya millî takım karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

2025/26 sezonu, finalin Endülüs'ün başkentinde kalmasını sağlayan RFEF ile yapılan uzun vadeli anlaşmanın ardından, Copa del Rey finalinin üst üste sekizinci kez La Cartuja'da oynandığı sezon olacak.

Futbolun dışında stadyum, Madonna, U2, Bruce Springsteen ve AC/DC gibi efsanevi müzik isimlerini de ağırladı ve böylece Avrupa'nın önde gelen eğlence merkezlerinden biri olma statüsünü pekiştirdi.

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