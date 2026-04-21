2026 Kral Kupası Finali biletleri nasıl alınır: Al Hilal - Al Kholood maçının tarihleri, fiyatları ve Riyad bilgileri

Suudi Arabistan Kral Kupası, ülkedeki en prestijli eleme usulü turnuva olmayı sürdürüyor ve 2026 edisyonunda heyecan doruğa çıkarken Al Hilal, Al Kholood'u ağırlamaya hazırlanıyor.
Riyad'ın hüküm süren devi Al Hilal, turnuva tarihinin en başarılı kulübü olarak mirasını daha da sağlamlaştırma hedefiyle yola çıkıyor.
İster Mavi Dalga'nın koyu bir taraftarı olun ister Orta Doğu spor kültürünün zirvesini deneyimlemek isteyen tarafsız bir futbolsever, yerinizi erkenden ayırtmanız büyük önem taşıyor.
GOAL, Kingdom Arena için bilet almanıza yönelik kapsamlı rehberiyle en güncel durumu derledi.
Al Hilal - Al Kholood maçı ne zaman?
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Konum
|Biletler
|23 Nisan 2026 Perşembe (21.00 AST)
|Al Hilal - Al Kholood
|Kingdom Arena, Riyad
|Biletler
Al Hilal - Al Kholood biletleri nereden alınır?
Birincil biletler çoğu zaman Blu Store uygulaması (Al Hilal'in resmi partneri) veya Suudi Arabistan Kral Kupası portalı üzerinden satışa sunulsa da yüksek talep gören koltuklar genel satışın başlamasından sonraki dakikalar içinde tükenebiliyor.
Sorunsuz bir deneyim için taraftarların resmi mobil platformları ve giriş garantisi veren güvenilir ikincil pazar yerlerini kullanması gerekiyor. Kingdom Arena'daki maçların tüm biletleri dijital olarak düzenleniyor.
Kral Kupası Finali'ni son anda stadyumda izlemek için seçenek arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil pazarlara yönelebilir.
Al Hilal - Al Kholood biletleri ne kadar?
- Genel giriş (kalelerin arkası): 65 SAR - 150 SAR
- Kategori 1 (yan tribünler): 200 SAR - 450 SAR
- Premium koltuklar (orta katman): 500 SAR - 950 SAR
- Ağırlama ve VIP localar: 1.800 SAR - 5.000+ SAR
Fiyatlar, maç günü yaklaştıkça piyasa talebine bağlı olarak değişebilir.
Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey
Kingdom Arena, modern spor mimarisinin harikalarından biri. Başlangıçta Boulevard Hall olarak inşa edilen ve rekor sürede tamamlanan arena, Al Hilal'in kalıcı kalesi haline geldi.
En otantik Kral Kupası deneyimi için kalelerin arkasındaki Kuzey veya Güney tribünlerinden bilet almaya çalışın. Al Hilal Ultras'ın tezahüratlara öncülük ettiği yer burası ve Suudi Arabistan futbolunu küresel bir sansasyona dönüştüren ritmik, yüksek enerjili ortam da burada oluşuyor.