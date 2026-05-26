2026 Konferans Ligi Finali biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları, son dakika biletleri ve daha fazla bilgi

UEFA Konferans Ligi sezonu, 27 Mayıs 2026'da tarihi Leipzig kentinde iki takımın Avrupa zaferi için karşı karşıya geleceği finalle sona erecek.

Bu sezonun kazananı, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

GOAL, bu mayıstaki UEFA Konferans Ligi Finali'ne ilişkin ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini, fiyatlar ve yılın öne çıkan futbol organizasyonlarından birinde yerinizi nasıl garanti altına alabileceğiniz de dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

2026 UEFA Konferans Ligi Finali biletleriHemen rezervasyon yap

2026 UEFA Konferans Ligi Finali ne zaman?

Tarih Karşılaşma (başlama saati) Stat Biletler 27 Mayıs Çarşamba UEFA Konferans Ligi Finali: Crystal Palace - Rayo Vallecano (TSİ 22.00) Red Bull Arena (Leipzig) Biletler

2026 Konferans Ligi Finali biletleri nasıl alınır?

Red Bull Arena'nın 39.700 kişilik kapasitesinin önemli bir bölümü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunuluyor.

Finale çıkan iki kulüp genellikle eşit sayıda bilet alıyor, her birine yaklaşık 9.000 ila 10.000 arasında bilet ayrılıyor. Kalan biletler ise dünya genelindeki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa çıkarılıyor.

Finalistlerin taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve dağıtım süreci, takımlar finallere katılmaya hak kazandıktan sonra doğrudan ilgili kulüplerle birlikte organize ediliyor.

Buna ek olarak taraftarlar, son dakika biletlerini güvence altına almak için StubHub gibi ikincil pazarlardan da koltuk satın alabiliyor.

2026 UEFA Konferans Ligi Finali biletleriHemen rezervasyon yap

2025 Konferans Ligi Finali biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 UEFA Konferans Ligi Finali için resmi bilet fiyatları 25 € ile 190 € arasında değişiyor ve kategorilere göre şu şekilde sıralanıyor:

Fans First: 40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır)

40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır) Kategori 3: 65 €

65 € Kategori 2: 140 €

140 € Kategori 1: 190 €

Ek bilgi için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için ise StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

2026 Konferans Ligi Finali'nden ne beklenmeli?

Bu, Avrupa'nın en yeni kulüp organizasyonunun yalnızca 5. sezonu olabilir, ancak önceki finaller turnuvanın değerini kanıtlayan nefes kesici mücadelelere sahne oldu.

Roma'nın ilk şampiyonluğundan West Ham'ın 2023'te Prag'daki zaferine ve Olympiacos'un 2024'teki tarihi galibiyetine kadar Konferans Ligi, kulüplere isimlerini kıtasal futbol tarihine yazdırabilecekleri bir platform sundu.

Turnuvaya katılan takımların birçoğu için Konferans Ligi, büyük bir kupa kazanmak ve sonraki sezon için Avrupa Ligi'nde yer almayı garantilemek adına en iyi fırsatı temsil ediyor.

Leipzig, 2006 Dünya Kupası ve UEFA EURO 2024'te ev sahibi şehirlerden biri olarak öne çıkmış, büyük Avrupa gecelerine yabancı olmayan bir kent.

Ancak Leipzig Stadyumu, Konferans Ligi finaline ilk kez ev sahipliği yapacak ve karşılaşacak iki takıma modern, ürkütücü ve gürültülü bir atmosfer sunacak.

2026 Konferans Ligi Finali için nerede kalınır?

Almanya'daki Leipzig Stadyumu'nun (RB Arena olarak da bilinir) ev sahibi RB Leipzig'dir.

Stat, eski Zentralstadion'un bulunduğu yerde 2004 yılında açıldı ve uluslararası maçlar için yaklaşık 42.000, Konferans Ligi Finali için ise 39.700 kapasiteye sahip.

2026 UEFA Konferans Ligi Finali biletleriHemen rezervasyon yap