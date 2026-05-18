Avrupa'nın en önemli kadın kulüp futbol organizasyonu olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 25. sezonu, 23 Mayıs'ta Oslo'daki Ullevaal Stadion'da dramatik bir finalle sona erecek. Bu yıl Barcelona, Şampiyonlar Ligi turnuvasında nefes kesen bir final için Oslo'da Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Geçen yıl Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de 38.356 kişilik kalabalık Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasına tanıklık etti ve bu sezonun kapanış maçında da taraftarların bir kez daha binler halinde akın etmesi bekleniyor.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

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2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Karşılaşma (başlama saati) Stadyum Biletler 23 Mayıs Cumartesi Barcelona - Lyon (18.00 CET) Ullevaal Stadion (Oslo, Norveç) Biletler



Stuttgart'taki MHPArena, Glasgow'daki Hampden Park ve Oslo'daki Ullevaal Stadion, 2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma hakkı için aday oldu. Son olarak UEFA İcra Komitesi tarafından seçilen stat Norveç'teki bu stadyum oldu.

Ullevaal Stadion ilk kez 1926'da açıldı ve her yıl Norveç Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra Norveç'in iç saha milli maçlarına da düzenli olarak sahne oluyor. 28.000'e kadar kapasitesiyle Norveç'in en büyük futbol stadyumu konumunda.

Bir konser mekânı olarak Ullevaal Stadion; Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden ve Bruce Springsteen'in yanı sıra Norveç efsaneleri A-Ha da dahil olmak üzere çok sayıda küresel müzik yıldızını ağırladı.

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl alınır?

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için resmi biletlerin genel satış kontenjanında kura sistemi kullanıldı. Başvuru dönemi UEFA'nın sitesinde 16 Mart'ta açıldı ve 1 Nisan'da kapandı.

Genel satış dönemi kapanmış olsa da iki finalist için ek son dakika bilet paketleri veya kulüplere ayrılan özel kontenjanlar mayıs ayı boyunca resmi UEFA bilet portalı üzerinden satışa çıkacak.

Taraftarlar, 2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini resmi kanalların yanı sıra son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil piyasa platformlarından da temin etme seçeneğine sahip.

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2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak 2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA, bilet fiyatlarını şu şekilde kategorilere ayırdı:

Kategori 1: Ana tribün ve karşı tribünde yer alır, €70'ten başlar

Ana tribün ve karşı tribünde yer alır, €70'ten başlar Kategori 2: Stadyumun köşe bölümlerinde yer alır, €40'tan başlar

Stadyumun köşe bölümlerinde yer alır, €40'tan başlar Kategori 3: Kale arkalarında yer alır, €20'den başlar

Ek bilgiler için resmi UEFA bilet portalını, mevcut durum için de StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için hangi hospitality paketleri mevcut?

UEFA, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için temel hospitality seçeneği olarak kişi başı €450'dan başlayan fiyatlarla bir "Sports Bar" deneyimi sunuyor.

Bu premium paketin tüm ayrıntılarına UEFA'nın resmi sitesinden ulaşılabilir.

Sports Bar, ana tribünün köşe bölümünde (Seviye 4) yer alıyor ve paket şu avantajları içeriyor:

Ana tribünde Kategori 1 koltuk

Hospitality hizmeti, başlama saatinden iki saat önce başlar ve maçtan 60 dakika sonrasına kadar sürer

Yerel ve uluslararası yemeklerden seçki

Ücretsiz şarap, bira ve alkolsüz içecekler

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nden ne beklenmeli?

Bu, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nin tek maç olarak oynanmaya başlamasından bu yana organizasyonun kapanış maçının İskandinav topraklarında düzenleneceği ikinci kez olacak. Mayıs 2021'de Barcelona, İsveç'te Göteborg'daki Gamla Ullevi'de Chelsea'yi 4-0 mağlup etmişti.

Bu sonuç, Barcelona'nın Avrupa'nın en büyük sahnesindeki üç zaferinin ilki olmuştu; kulüp 2023 ve 2024'te üst üste gelen başarıların ardından da kupayı kazandı. 2025'te üst üste beşinci Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkmasına rağmen İspanyol devi, Lizbon'da Stina Blackstenius'in ikinci yarıdaki golüyle şampiyonluğa ulaşan Arsenal tarafından tahtından indirildi.

Arsenal'in geçen sezon kupayla sonuçlanan serisi, Kıta Avrupası'ndaki bu organizasyonda bir İngiliz takımının yalnızca ikinci kez zirveye çıkması nedeniyle WSL taraftarları için memnuniyet verici bir rahatlama oldu. Arsenal, Karen Carney, Lianne Sanderson ve Rachel Yankey'in de yer aldığı kadroyla 2007'de zafere ulaşarak bir İngiliz kulübü için ilk şampiyonluğu da elde etmişti.

Arsenal ve Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki en son zaferlere imza atmış olsa da organizasyon tarihinin en çok arzulanan takımı olan Lyon'un hâlâ çok gerisindeler. Lyon, 2016 ile 2020 arasında Avrupa'da unutulmaz bir beş yıllık zafer serisi yakaladı ve toplamda sekiz kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.