2026 İskoçya Kupası Finali biletleri nasıl alınır: Celtic - Dunfermline, Hampden Park bilgileri, nereden alınır ve daha fazlası

Futbolda kupa heyecanı, 141. organizasyonda 23 Mayıs'ta Hampden Park'ta oynanacak Celtic - Dunfermline maçıyla yaşanacak.

On iki ay önce Aberdeen, Celtic'i şaşkına çevirip İskoçya Kupası'nı kazanarak manşetlere çıkmıştı. Destansı karşılaşmada Dons, geç bir eşitlik golü bulduktan sonra nefes kesen penaltı atışlarında soğukkanlılığını korudu.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere İskoçya Kupası ile ilgili tüm kritik bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

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2026 İskoçya Kupası Finali ne zaman?

Tarih Karşılaşma (başlama saati) Stat Biletler 23 Mayıs Cumartesi Celtic - Dunfermline (BST 15.00) Hampden Park (Glasgow) Biletler

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri nasıl alınır?

İskoçya Kupası Finali'nde yer alacak iki kulüp de koltuk satışlarını kendi resmî siteleri üzerinden yapacak. Biletler ayrıca İskoç Futbol Federasyonu'nun sitesinden de satın alınabilecek.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin çoğu zaman ayrılan kontenjanı aştığını unutmayın. İki finalistin de yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet alması bekleniyor.

Taraftarlar, İskoçya Kupası biletlerini resmî kanalların yanı sıra ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahip. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri.

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, organizasyon ilerledikçe İskoçya Kupası biletlerine talep artıyor ve mayıstaki final geldiğinde zirveye ulaşıyor.

2026 finaline ilişkin resmî ayrıntılar henüz doğrulanmamış olsa da, geçen yıl Hampden Park'taki fiyatlar iyi bir referans niteliğinde ve şu şekildeydi:

Bölüm Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Kuzey & Güney Tribünleri £45-£50 £25-£30 Doğu & Batı Tribünleri £35-£40 £20-£25

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin resmî bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

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2026 İskoçya Kupası Finali nerede?

Hampden Park

Hampden Park, şu anda sponsorluk nedeniyle Barclays Hampden adıyla bilinen, İskoçya'nın Glasgow kentindeki bir futbol stadyumudur. İskoçya millî futbol takımının evi olmasının yanı sıra mevcut Hampden Park, 1903'ten bu yana düzenli olarak İskoçya Kupası finaline ve yarı finallerine ev sahipliği yapıyor.

Hampden Park'ın mevcut kapasitesi 51.866 olsa da, seyirci rekoru 1937'de oynanan bir İskoçya - İngiltere millî maçında ulaşılan 149.547 gibi çarpıcı bir sayıda bulunuyor.

Hampden Park, Avrupa'da kulüpler düzeyindeki altı büyük finale ev sahipliği yaptı. Bunların ilki, Real Madrid'in 7-3 kazandığı 1960 Avrupa Kupası Finali'nde Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynandı.

Karşılaşma, Alfredo Di Stefano'nun hat-trick'i ve Ferenc Puskás'ın attığı dört golle meşhur şekilde hatırlanıyor. Maçı 127.621 taraftar izledi ve bu sayı hâlâ bir Avrupa futbol finali için seyirci rekoru olmayı sürdürüyor.

2026 İskoçya Kupası Finali için hangi ağırlama paketleri mevcut?

Hampden Park'ta 2026 İskoçya Kupası Finali için resmî ağırlama paketleri, premium koltuklardan özel skybox'lara kadar uzanıyor. Kesin ayrıntılar maç gününe daha yakın bir tarihte netleşecek olsa da, daha önce sunulan paketler şunları içeriyordu:

Superbox: (kişi başı £675'ten başlayan fiyatlarla) Şampanya karşılaması ve fine dining seçenekleriyle en üst seviye deneyim. Eski bir oyuncu efsanesiyle tanışma fırsatı ve orta saha çizgisi üzerinde özel balkon koltukları.

(kişi başı £675'ten başlayan fiyatlarla) Şampanya karşılaması ve fine dining seçenekleriyle en üst seviye deneyim. Eski bir oyuncu efsanesiyle tanışma fırsatı ve orta saha çizgisi üzerinde özel balkon koltukları. Skyboxes: (kişi başı £499'dan başlayan fiyatlarla) Gruplar için özel izleme ve yemek deneyimi, özel servis personeli ve özel balkonlara erişim.

(kişi başı £499'dan başlayan fiyatlarla) Gruplar için özel izleme ve yemek deneyimi, özel servis personeli ve özel balkonlara erişim. Hampden Suites: (kişi başı £369'dan başlayan fiyatlarla) Canlı bir sosyal atmosferle maç öncesi lounge erişimi. Üç aşamalı yemek, limitsiz bar hizmeti (bira, şarap ve alkolsüz içecekler), eski bir oyuncuyla soru-cevap etkinliği ve Güney Tribünü'nde dolgulu koltuklar dahildir.

(kişi başı £369'dan başlayan fiyatlarla) Canlı bir sosyal atmosferle maç öncesi lounge erişimi. Üç aşamalı yemek, limitsiz bar hizmeti (bira, şarap ve alkolsüz içecekler), eski bir oyuncuyla soru-cevap etkinliği ve Güney Tribünü'nde dolgulu koltuklar dahildir. Premium Seats: (kişi başı £150'den başlayan fiyatlarla) Maç öncesi lounge erişimi, varışta ücretsiz bir içecek, satın alınabilecek yiyecek seçenekleri ve Kuzey ya da Güney Tribünü'nde executive koltuklarla daha erişilebilir bir seçenek.

İskoçya Kupası'nın son kazananları kimler?

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Aberdeen Celtic 4-3 (pens) 2024 Celtic Rangers 1-0 2023 Celtic Inverness Caledonian Thistle 3-1 2022 Rangers Heart of Midlothian 2-0 (aet) 2021 St Johnstone Hibernian 1-0 2020 Celtic Heart of Midlothian 4-3 (pens) 2019 Celtic Heart of Midlothian 2-1 2018 Celtic Motherwell 2-0 2017 Celtic Aberdeen 2-1 2016 Hibernian Rangers 3-2

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