2026 FA Cup Finali biletleri nasıl alınır: Manchester City - Chelsea, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Manchester City, 16 Mayıs Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırlayacak. İngiliz futbolunun modern dönemdeki iki devi, sezonun en büyük yerel kupa ödülü için karşı karşıya gelirken ortaya muhteşem bir FA Cup finali çıkması bekleniyor.

Manchester City şu anda Premier League'de 2. sırada yer alırken Chelsea 9. basamakta bulunuyor. City, FA Cup finalinde üst üste dördüncü kez zafere ulaşarak tarihe geçmeyi hedeflerken, Chelsea ise mevcut projesi altında ilk büyük kupasını kazanmak istiyor.

GOAL, Manchester City - Chelsea maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizin için derledi.

FA Cup Finali: Man City - Chelsea, 16 MayısBilet al

2026 FA Cup finali ne zaman?

2026 FA Cup finali bileti nasıl alınır?

İngiltere iç saha futbol takviminin en büyük maçı olan bu karşılaşmada biletler öncelikli olarak iki finalist kulüp aracılığıyla, kombine sahiplerine ve üyelere dağıtılıyor.

Her iki kulübün kontenjanı da resmi olarak tükendi.

İşte bilet rezervasyonu yapabileceğiniz yerlerin dökümü:

Resmi Kanallar : Manchester City ve Chelsea FC bilet ofisleri (Tükendi).

: Manchester City ve Chelsea FC bilet ofisleri (Tükendi). İkincil Pazarlar : StubHub ve LiveFootballTickets gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, genel kamu oturma yerleri için geriye kalan tek seçenek.

: StubHub ve LiveFootballTickets gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, genel kamu oturma yerleri için geriye kalan tek seçenek. Premium Seçenekler: Kategori 1 merkez koltuklar şu anda £800 - £1.500 aralığında listelenirken, özel Club Wembley ağırlama deneyimlerinin fiyatı £4.000'in üzerine çıkabiliyor.

2026 FA Cup finali biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, FA Cup biletlerine olan talep turnuva ilerledikçe artıyor ve mayıs ayındaki finale gelindiğinde zirveye ulaşıyor.

Geçen yıl Wembley'deki fiyatlar şu şekildeydi:

Bölüm Final 2. Kat Premium koltuklar £255 Kategori 1 £175 Kategori 2 £125 Kategori 3 £75 Kategori 4 £50

65 yaş ve üzeri taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve genç yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar vardı.

Hangi 2026 FA Cup finali ağırlama paketleri mevcut?

FA Cup finali özelinde, Wembley Stadyumu tarafından sunulan Experiences by Wembley Stadium, taraftarlara en üst düzey maç günü deneyimini sunuyor.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinlikler için biletlere öncelikli erişim dahil olmak üzere çeşitli özel üyelik avantajları da bulunuyor. Fiyatları £2.730 ile £13.458 arasında değişen altı farklı üyelik şu şekilde:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

2026 FA Cup finalinden ne beklenmeli?

Manchester City, üst üste rekor kıran dördüncü finaline ulaşmış olarak finale açık ara favori ve turnuvanın istikrar abidesi olarak geliyor. Pep Guardiola'nın ekibi, 25 Nisan'da Southampton'a karşı oynadığı yarı finali zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazanarak yerini aldı ve geç bir geri dönüş yaparak şampiyonluk karakterini gösterdi.

Ancak Chelsea kupalardaki DNA'sını bir kez daha buldu. Chelsea, 26 Nisan'da Leeds United'a karşı oynadığı gergin yarı finalde Enzo Fernandez'in tek golüyle 1-0 galip geldi ve finale adını yazdırdı.

City, 12 Nisan'daki son lig buluşmasında 3-0'lık galibiyetle üstünlük kurmuş olsa da Chelsea, sezonun başlarında 4 Ocak'ta Etihad'da mücadele ederek aldığı 1-1'lik beraberlikten moral bulabilir.

Son FA Cup şampiyonları kimler?

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Crystal Palace Manchester City 1-0 2024 Manchester United Manchester City 2-1 2023 Manchester City Manchester United 2-1 2022 Liverpool Chelsea 6-5 (pen.) 2021 Leicester City Chelsea 1-0 2020 Arsenal Chelsea 2-1 2019 Manchester City Watford 6-0 2018 Chelsea Manchester United 1-0 2017 Arsenal Chelsea 2-1 2016 Manchester United Crystal Palace 2-1 (uz.)

FA Cup Finali: Man City - Chelsea, 16 MayısBilet al