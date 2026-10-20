2026 El Clasico biletleri nasıl alınır? Barcelona-Real Madrid biletleri, 25 Ekim maçına ilişkin bilgiler, La Liga ve daha fazlası

Çok az spor etkinliği El Clásico kadar geniş bir küresel izleyici kitlesine ulaşır veya böylesine büyük bir tarihî öneme sahiptir. İspanya futbolunun iki devi Real Madrid ile FC Barcelona arasında oynanan bu karşılaşma, farklı futbol felsefelerinin, bölgesel kimliklerin ve kültürel güçlerin karşı karşıya gelmesiyle sahadaki 90 dakikanın ötesine geçer.

260'tan fazla resmî müsabakaya rağmen iki takımın tarihî rekabetinde galibiyet sayıları şaşırtıcı biçimde eşit: Her iki kulübün de 106 galibiyeti var. Madrid'deki Santiago Bernabéu'nun kapalı çatısı altında da oynansa, Katalonya'daki Spotify Camp Nou'da da düzenlense, El Clásico'ya bilet bulmak dünya sporunda yaşanmak istenen başlıca deneyimlerden biri.

Bir sonraki El Clásico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk El Clásico'sunun ekim ayında, 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş ise mayıs ayında Bernabéu'da yapılacak.

Madrid Derbisi'nin bu sezonki iki tarihi de kesinleşti: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 4 Nisan 2027'de (30. hafta) Bernabéu'da oynanacak.

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El Clásico biletleri nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolunda biletlere talebin en yüksek olduğu tek karşılaşma olduğundan, biletler ikincil piyasalara çıkmadan önce kulüplerin resmî kanallarında sıkı bir öncelik sırasına göre satışa sunulur:

Resmî kulüp üyelerine satış: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır (Real Madrid'de Socios; FC Barcelona'da Socios ve Culés Premium). Üyelere özel satış, başlama vuruşundan yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır. Bu nedenle genel satışa çok az bilet kalır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bu biletler genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil bilet pazarları: Yurt dışından gelenler veya resmî satışta bilet bulamayan taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri çok önceden ya da başlama vuruşuna kadar güvenli biçimde satın alma imkânı sunar.

VIP ve ağırlama paketleri: Üye sırasına girmeden doğrudan kulüplerden yer garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler, sahanın uzun kenarındaki alt tribünde koltuk, stadyumdaki özel salonlara giriş, seçkin yiyecek ikramları ve ücretsiz bar hizmeti içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Benzeri görülmemiş küresel talep nedeniyle El Clásico biletleri, standart La Liga maçlarının çok üzerinde fiyatlara satılır:

İlk satış fiyatı : Standart biletler üst tribün veya kale arkası (Fondos) koltukları için yaklaşık 120 ila 150 avrodan başlar. Sahanın uzun kenarında, merkeze yakın seçkin yerlerde (Tribuna / Lateral) fiyatlar 350 ila 500 avro ve üzerine çıkar.

İkincil piyasalar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre değişir. En uygun yeniden satış biletleri genellikle 250 ila 350 avrodan başlarken, şampiyonluğu belirleyecek karşılaşmalarda seçkin Kategori 1 koltukların fiyatı 600 ila 1.200 avro ve üzerine çıkabilir.

VIP ve ağırlama : Resmî VIP deneyim paketlerinin koltuk başına fiyatı, stadyumdaki tribün konumuna ve salon hizmetlerine bağlı olarak 950 ila 2.500 avro ve üzerindedir.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 kişilik kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlandığından beri Real Madrid'e ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en ünlü futbol statlarından biri olan Bernabéu, dört kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline (1957, 1969, 1980 & 2010) ve İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı.

Bernabéu, futbolun yanı sıra yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen ve Rolling Stones gibi çok sayıda uluslararası ve yerli müzik efsanesini de ağırladı. Stadyumda son olarak Taylor Swift, rekorlar kıran Eras Tour kapsamında sahne aldı.

Camp Nou

Camp Nou, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesine küçük gelmeye başlayan eski Les Corts stadyumunun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 & 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 & 1982) ev sahipliği yapan Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi ünlü sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Son yenileme çalışmalarının ardından seyirci kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Böylece Camp Nou'nun koltuk kapasitesi bakımından yeniden Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük üçüncü futbol stadyumu olması öngörülüyor.