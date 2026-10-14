2026 CONMEBOL Copa Libertadores Finali, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Uruguay’ın Montevideo kentindeki tarihi Estadio Centenario’da oynanacak. Başlama saati 17.00 UYT (yerel saat) olarak planlandı.

Güney Amerika’nın en çok arzulanan kulüp turnuvasının 67. sezonu doruk noktasına ulaşırken kıtanın önde gelen takımları, uluslararası futbolun beşiğinde buluşmaya hazırlanıyor.

Yarı finallerde Arjantin devi Estudiantes de La Plata, Brezilya’nın güçlü ekiplerinden Flamengo ile karşılaşırken 2023 şampiyonu Fluminense de ülkesinden rakibi Palmeiras ile mücadele edecek. Böylece tek maçlık görkemli bir finalin zemini hazırlanıyor.

Copa Libertadores Finali ne zaman başlayacak?

Bu Copa Libertadores maçının oynanacağı stat ve başlama saatine ilişkin ayrıntılar henüz doğrulanmadı. Maçla ilgili tüm bilgiler erişilebilir olduğunda bu bölüm güncellenecek.

Copa Libertadores - Final 28 Eki 2026 - 17:00

2026 Copa Libertadores Finali biletleri nasıl alınır?

CONMEBOL’un resmî platformu (tarafsız seyirciler için Kategori 1 ve 2): Tribuna Olímpica ve Tribuna América tribünlerindeki tarafsız seyircilere ayrılan biletler, doğrudan CONMEBOL’un resmî bilet satış portalı üzerinden satılıyor. Kayıt için pasaport numaranızla bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ardından erken erişim için bir kura dönemi ve ekim sonu ile kasım başında, başvuru sırasına göre işleyen genel satış geliyor.

Finalist kulüplere ayrılan biletler (yalnızca Kategori 3 kale arkaları)

Finale çıkan her kulübe Tribuna Ámsterdam ve Tribuna Colombes için belirli sayıda Kategori 3 bileti ayrılıyor. Geçmişte bu sayı kulüp başına yaklaşık 12.000 ila 15.000 arasındaydı.

Bu biletler yalnızca finale yükselen kulüplerin kendi üyelik portalları üzerinden dağıtılıyor. Estudiantes için SoySocio, Flamengo, Fluminense veya Palmeiras için Sócio-Torcedor programları buna örnek. Öncelik, en yüksek sadakat puanına sahip üyelere veriliyor.

Resmî seyahat ve ağırlama paketleri

CONMEBOL, ağırlama paketleri sunmak için lisanslı spor seyahati şirketleriyle iş birliği yapıyor.

Bu paketler, iyi konumdaki Kategori 1 koltukları veya kulüp düzeyinde oturma yerlerini, maç öncesinde VIP ağırlama salonuna erişimi, Montevideo’da lüks otel konaklamasını ve havalimanı ile stat arasındaki kara yolu transferlerini içeriyor.

İkincil bilet pazarları ve yeniden satış platformları

Kulüplerin veya CONMEBOL’un ilk genel satışlarında nominal fiyatlı bilet bulamayan uluslararası taraftarlar için yerleşik ikincil bilet platformları ve futbol turu acenteleri, alıcı güvencesiyle birlikte tüm kategorilerde doğrulanmış koltuklar listeliyor.

Dijital uygulama üzerinden biletler ve zorunlu fotoğraflı kimlik

2026 Finali’nin tüm biletleri, CONMEBOL’un resmî dijital bilet mobil uygulaması üzerinden düzenleniyor.

Sahte biletleri önlemek için barkodlar yalnızca maç günü etkinleşiyor.

Stada girişte, dijital bilete kayıtlı yasal adla eşleşen fiziksel pasaport veya devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimlik gerekiyor.

2026 Copa Libertadores Finali’ne seyahat ederken neler bilinmeli?