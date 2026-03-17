Adına ister Carabao Kupası, ister EFL Kupası, ister Lig Kupası deyin; İngiltere’nin en önemli yerel kupa organizasyonunda bir kez daha heyecan verici bir finale hazırlanıyoruz.

2025/26 sezonunun ilk büyük kupası, 22 Mart 2026 Pazar günü Wembley Stadyumu'nda sahibini bulacak. Arsenal ile Manchester City, zafere ulaşmak için karşı karşıya gelecek.

GOAL, final öncesinde bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, biletlerin nereden alınabileceği ve maçın canlı nasıl izlenebileceği dahil olmak üzere sizler için derledi.

Arsenal - Man City Carabao Kupası Finali biletleri £200'dan başlıyorBilet al

2026 Carabao Kupası Finali ne zaman?

Ne zaman: 22 Mart 2026 Pazar Başlama saati: Henüz belli değil (Birleşik Krallık saati) Nerede: Wembley Stadyumu, Londra Takımlar: Arsenal - Manchester City Biletler: Biletler

Carabao Kupası'nda sıradaki maçlar hangileri?

Tarih ve saat Maç Biletler 22 Mar 2026, Henüz belli değil Final: Wembley Stadyumu'nda Arsenal - Manchester City Biletler

2026 Carabao Kupası Finali biletleri: Fiyatlar ne kadar?

Carabao Kupası Finali biletlerine her zaman büyük talep olur ve 2026 organizasyonu da farklı olmayacak. Resmi fiyatlandırmanın, son yıllardaki Wembley finalleriyle aynı yapıyı izlemesi bekleniyor.

Kategori Yetişkin fiyatı 2. Kademe Premium koltuk £150 - £125 Kategori 1 £108 Kategori 2 £97 Kategori 3 £76 Kategori 4 £58 Kategori 5 £41

İndirimli fiyatların genellikle yaşlılar, çocuklar ve genç yetişkinler için sunulması bekleniyor, ancak bu durum EFL'nin onayına bağlı.

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2026 Carabao Kupası Finali biletleri nereden alınır?

Carabao Kupası Finali biletleri, yarı finaller tamamlandıktan sonra genellikle doğrudan iki finalist kulüp üzerinden satışa sunulur. Her kulübe sabit sayıda bilet ayrılır ve talep düzenli olarak arzı aşar.

Taraftarlar ayrıca Wembley Stadyumu'ndaki ağırlama seçeneklerini değerlendirebilir veya ek bulunabilirlik için ikincil bilet pazarına yönelebilir.

Arsenal - Man City Carabao Kupası Finali biletleri £200'dan başlıyorBilet al

2026 Carabao Kupası Finali nasıl izlenir veya canlı yayınlanır?

Sky Sports'un Birleşik Krallık'ta Carabao Kupası Finali'ni canlı yayınlaması bekleniyor. Çevrim içi yayın ise NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden sunulacak. Yayın detayları, başlama saatine daha yakın bir tarihte netlik kazanacak.

Uluslararası izleyiciler de Carabao Kupası Finali'ni, Amerika Birleşik Devletleri'nde Paramount+ ve Avustralya'da beIN Sports dahil olmak üzere resmi yayın ortakları aracılığıyla izleyebilecek.