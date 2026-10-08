62.000'den fazla koltuğun düzenli olarak dolduğu ve Premier League ile Avrupa maç günlerinde talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, Tottenham Hotspur için genel giriş bileti almak zor olabilir.

Resmî Tottenham Hotspur hospitality, garantili girişin yanı sıra şefler tarafından hazırlanan yemekler, dâhil içecekler ve dünyanın modern tesislerinden birinin içinde panoramik görüş açıları sunar.

Kısaca: Tottenham Hotspur Stadyumu hospitality, premium biletler ve VIP paketleri

Premium Paket Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Premium Seats / Travel Club Lounge £199 - £349 Doğu ve Batı tribünleri (2. ve 3. katlar) Dolgulu saha kenarı koltuğu, maç öncesi hafif elde servis edilen yiyecekler, ücretli bar, devre arası içeceği, resmî maç programı Stratus / Stadium Social Lounge £349 - £549 5. kat (Doğu ve Batı üst katlar) Dolgulu orta saha çizgisi koltuğu, deconstructed bowl food veya Akdeniz şöleni, dâhil içecekler, canlı DJ The Residency & Grill Fine Dining £549 - £999 2. kat Doğu ve 3. kat Batı 3 çeşit fine dining, maç öncesi/sonrası özel masa, dâhil açık bar, merkezi dolgulu koltuklar The Tunnel Club & H Club Premium £750 - £1.500+ Batı Tribünü (1. ve 2. kat) Sahne arkası oyuncu tüneli manzarası, Michelin kalibresinde yemek, sommelier şarap eşleştirmesi, Direktörler katında oturma Private Loge Suites & Executive Boxes Box £1.494 - £12.000+ (box başına) Doğu ve Batı tribünleri Özel kapalı box veya yarı özel loge, kişisel ev sahibi, çok aşamalı kişiye özel yemek, doğrudan balkon oturumu

*Fiyatlar, fikstür sınıflandırmasına göre değişiklik gösterir (Kategori A ve Kategori B/C).

Tottenham Hotspur premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Tottenham Hotspur FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur maç günü hospitality fiyatlandırması; fikstür sınıflandırmasına (Kategori A Londra derbileri ve Kategori B/C maçları), ikram tarzına (gayriresmî sokak yemeği ve fine dining) ve koltuk konumuna (üst seviye panoramik görüşler ve orta saha çizgisi saha kenarı koltukları) göre değişir:

Gayriresmî spor barları ve premium koltuklar (£199 - £349 kişi başı): Doğu ve Batı Tribünü premium concourse alanlarında erişilebilir giriş noktaları. Dolgulu saha kenarı koltukları, rahat food hall kuponları, devre arası içecekleri ve stadyumun mikro bira üretim barlarına erişim sunar.

Çağdaş üst lounge alanları (£349 - £549 kişi başı): 5. kattaki Stratus veya Stadium Social gibi yüksek enerjili ortamlar. Yükseltilmiş görüş açıları, çok aşamalı bowl food veya Akdeniz mutfağı, dâhil bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi içerir.

Fine dining ve şef lounge alanları (£549 - £999 kişi başı): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi premium mutfak alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta noktada dolgulu oturma sunar.

Amiral gemisi VIP deneyimleri (£750 - £1.500+ kişi başı): The H Club ve The Tunnel Club dâhil dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli alanına cam ön cepheli görüş, fine dining, özel sommelier hizmeti ve Direktörler Box'ına bitişik lüks koltuklar sunar.

Private Loge Suites & Executive Boxes (£1.494 - £12.000+ box başına): 4 ila 20 misafirlik kapalı süitler ve loge alanları. Kişiye özel çok aşamalı yemek, kişisel servis personeli ve süitinizin hemen dışındaki özel stadyum koltuklarını içerir.

Tottenham Hotspur FC'de hangi premium paketler mevcut?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4-20 Misafir)

Özel executive katları boyunca konumlanan private box'lar ve loge süitleri, sahaya bakan doğrudan balkon oturumu ile birlikte tam mahremiyet sunar.

Fiyatlandırma: Box/süit başına £1.494'ten başlar (4 ila 20 misafir)

Neler dahil: Saha manzaralı kapalı özel süit veya loge yemek alanı, kişisel garson servisi, kişiye özel şef menüsü veya açık büfe sunumları, özel stoklu bar, resmî programlar ve kulüp efsanelerinin ziyaretleri.

Amiral gemisi VIP süitleri

Kurumsal ağırlama, özel günler veya üst düzey gastronomiyi orta saha merkezinden görüş açılarıyla birlikte arayan taraftarlar için tasarlanmıştır.

Fiyatlandırma: The Tunnel Club kişi başı £750'den | The H Club kişi başı £850'den

Neler dahil: Futbolcuların maç öncesi ve sonrası tünelden geçerken görülebildiği özel cam duvarlı alan, çok aşamalı fine dining, alkollü içkiler ve şampanya içeren dâhil açık bar, maç hediyeleri ve kulübelerin arkasında merkezi koltuklar.

Yemek ve deneyim odaklı lounge alanları

Üst düzey gastronomi ve maç sonrası eğlence arayan taraftarlar için:

Fiyatlandırma: The Residency (£549 - £999) | Stadium Social (£399 - £599) | Galvin at Tottenham

Neler dahil: Üç aşamalı şef menüleri, maç öncesi ve sonrası özel masa rezervasyonları, dâhil açık bar paketleri ve 2./3. kat saha kenarı dolgulu oturma.

Gayriresmî ve yüksek değerli hospitality

Yerel taraftarlar, aileler ve uluslararası seyahat edenler için tasarlanmış esnek ve canlı seçenekler:

Fiyatlandırma: Stratus Lounge (£349 - £549) | Premium Seats / Travel Club (£199 - £349)

Neler dahil:

Doğu Tribünü, Batı Tribünü veya üst katlarda dolgulu koltuklar Başlama vuruşundan 3 saat önce açılan ve maçtan sonra 2 saate kadar süren üst düzey lounge erişimi Gurme bowl food, sokak yemeği kuponları veya gayriresmî atıştırmalık seçenekleri Sınıfa göre ücretsiz devre arası içecekleri veya dâhil bar seçenekleri Resmî maç günü hatıra programı



Tottenham Hotspur Stadyumu tribünleri ve görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nun dört tribünü, saha genelinde benzersiz perspektifler sunar:

Batı Tribünü (2. ve 3. kat Premium): Amiral gemisi yemek süitleri, The H Club ve The Tunnel Club'a ev sahipliği yapar. Koltuklar doğrudan takım kulübelerinin ve oyuncu tünelinin üzerinde yer alır, orta saha çizgisi boyunca görüş sunar.

Doğu Tribünü (2. ve 3. kat Premium): East Premium Concourse, Stratus Lounge ve The Residency East burada bulunur. Yayın kameralarının tam karşısından geniş açılı görüş sunar.

Güney Tribünü ("The Wall"): Stadyumdaki gürültüyü artırmak için tasarlanan, Avrupa'nın en büyük tek katlı tribünü (17.500 kapasite). Köşelere yakın premium seçenekler, taraftarların lounge erişiminin keyfini çıkarırken atmosferi de hissetmesini sağlar.

Kuzey Tribünü: Güney Tribünü'ne doğru uzanan görüş seçenekleriyle aile dostu oturma alanları ve Travel Club paketleri sunar.

Tottenham Hotspur Women's (WSL) hospitality ve premium biletleri nasıl alınır?

Stadyum hospitality deneyimini erişilebilir bir fiyat noktasında yaşamak isteyen taraftarlar için, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Tottenham Hotspur Women's Super League (WSL) maçları bir seçenek sunar.

Kadın maçları için hospitality yükseltmeleri; Doğu Tribünü lounge girişi, açık büfe yiyecek istasyonları ve erişilebilir giriş fiyatlarından başlayan dolgulu koltuklar içerir. Bu da onları aileler ve gençlik grupları arasında popüler hâle getirir.

Kıyafet kuralları: Tottenham Hotspur premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gayriresmî seviye (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart casual. Resmî Tottenham Hotspur formalarına ve takım renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesin olarak yasaktır.

Resmî lounge alanları ve box'lar (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): Smart casual'dan resmîye. Şık pantolon veya düzenli denim, yakalı gömlekler veya şık triko ve temiz ayakkabılar ya da sade şık spor ayakkabılar. Futbol formaları, en üst seviye resmî yemek salonlarında kısıtlıdır.

Tottenham Hotspur premium biletlerinde valiz ve çanta kısıtlamaları var mı?

Çanta sınırı: Tottenham Hotspur Stadyumu, sıkı bir A4 boyutlu çanta politikası uygular (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Kişisel çantalar girişten önce aranır.

Tesis içinde emanet yok: Tottenham Hotspur Stadyumu'nda maç günlerinde emanet bagaj veya çanta depolama tesisi yoktur. Büyük bavullar ve sırt çantalarına güvenlik çevresinin ötesinde izin verilmez.

Depolama çözümü: Tottenham'a gitmeden önce daha büyük bagajları London Liverpool Street, Kings Cross veya London Victoria istasyonlarındaki emanet bagaj tesislerinde bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Tottenham Hotspur Stadyumu'na nasıl gidilir?

Hospitality süitleri, hafta sonu maçlarında başlama vuruşundan 3 saat önce açılır ve son düdükten sonra 2 saate kadar açık kalır (akşam maçlarında 1 saat).

Varış: Başlıca ulaşım güzergâhları, White Hart Lane istasyonuna giden London Overground hattı (5 dakikalık yürüyüş) veya Northumberland Park istasyonuna giden Greater Anglia trenleri (10 dakikalık yürüyüş) üzerinden sağlanır. Alternatif olarak Seven Sisters istasyonuna Victoria Line metro hattıyla gidip doğrudan maç günü shuttle otobüsünü kullanabilirsiniz.

Ayrılış: Maç sonrası White Hart Lane ve Seven Sisters istasyonlarındaki kuyrukların dağılması 45 dakikadan uzun sürebilir. Hospitality geçişleri son düdükten sonra lounge erişimi sağladığı için içeride rahatlayın, maç sonrası içeceklerin tadını çıkarın, lounge ekranlarında teknik direktörlerin maç sonrası canlı röportajlarını izleyin ve yoğun istasyon kalabalığı dağılmadan yola çıkmayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmî Tottenham Hotspur hospitality e-biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce e-posta yoluyla doğrudan ana rezervasyon sahibine gönderilir. E-biletler akıllı telefonunuzun dijital cüzdanına (Apple Wallet / Google Wallet) eklenebilir veya VIP giriş turnikelerinde dijital barkod olarak okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League fikstürleri, canlı TV yayını nedeniyle sık sık yeniden planlanır ve cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine kaydırılabilir. Hospitality biletleri, yeniden planlanan maç tarihi ve saati için otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat planlarınızı her zaman esnek tutun.

Tottenham Hotspur hospitality lounge alanlarına çocuklar kabul ediliyor mu?

Evet. Çocuklar, Tottenham Hotspur hospitality lounge alanlarının tamamına kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü hospitality biletine sahip olması gerekir ve 16 yaş altındaki ziyaretçilere bir yetişkin eşlik etmelidir.