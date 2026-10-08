Bilet kurası zahmetini atlayın: Manchester United hospitality rezervasyonu, üyelik kuraları veya karmaşık puan gereklilikleriyle uğraşmadan Old Trafford'a garantili ve doğrudan erişim sağlar.

Stadyum kapasitesi 74.000'in üzerinde olsa da, yüksek önem taşıyan Premier League karşılaşmaları veya Avrupa maçları için standart maç biletlerini kapmak hâlâ son derece zordur. Resmî maç günü paketleri bu stresi ortadan kaldırır; kesinleşmiş koltuklar, executive yemek hizmeti, dahil içecekler ve eşsiz saha manzarası sunar.

Kısaca: Old Trafford Hospitality, Premium Biletler ve VIP Paketleri

Premium Paket Kategori Fiyat Aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Kit Room / Salford Suite Lounge £250 - £495 North West Quadrant / SAF Stand Dolgulu Tier 2/3 koltuğu, street food, ücretli bar, maç programı Victoria Warehouse Stadyum Dışı Lounge £295 - £580 Stadyum dışı (5 dakikalık yürüyüş) Sir Bobby Charlton Stand koltuğu, street food stantları, dahil içecekler Museum Experience & Red Café Kulüp Seviyesi ve Deneyim £350 - £650 Sir Alex Ferguson Stand SAF Stand dolgulu koltuğu, 3 katlı müzeye tam giriş, açık büfe, efsaneyle soru-cevap Knights Lounge & Centennial Yemek £650 - £1,250 North East Quadrant / SAF Stand Şef tarafından hazırlanan 3 servislik yemek, açık bar, orta çizgi hizasında dolgulu koltuklar The Gallery & Heritage Club Premium £1,200 - £2,500 SAF Stand / SBC Stand 4/5 servislik fine dining, şampanyalı karşılama, merkezi executive koltuklar Private Executive Boxes (8–10+ Guests) Loca £8,500 - £22,000 (loca başına) East Stand / SBC Stand Kapalı özel süit, kişisel ev sahibi, özel yemek, balkon koltukları

*Fiyatlar maç sınıflandırmasına göre değişiklik gösterir (Kategori A'ya karşı Kategori B/C).

Manchester United premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 12:30 TOT

Manchester United FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Manchester United maç günü hospitality fiyatları; maç sınıflandırmasına (Kategori A rekabetleri ile Kategori B/C maçları), yemek seçeneklerine (rahat street-food stantlarından çok servisli fine dining'e kadar) ve koltuk konumuna (üst kat kadranlarından orta çizgi koltuklarına kadar) göre değişir:

Gayriresmî Spor Barları ve Çağdaş Lounge'lar (£250 - £495 kişi başı): The Kit Room veya Salford Suite gibi giriş seviyesi alanlar. Üst katlarda dolgulu koltuklar, gayriresmî street food seçenekleri ve ücretli bar erişimi içerir.

Stadyum Dışı Lounge'lar ve Deneyim Paketleri (£295 - £650 kişi başı): Victoria Warehouse veya Sir Alex Ferguson Stand'daki Old Trafford Museum Experience gibi ayırt edici seçenekler. İnteraktif kulüp sergileri, sıcak açık büfe ikramları, ücretsiz içecekler ve maç öncesi eski oyuncularla soru-cevap oturumları sunar.

Fine Dining ve Orta Saha Lounge'ları (£650 - £1,250 kişi başı): Knights Lounge, Centennial Suite veya Evolution Restaurant dahil orta seviye lüks ortamlar. Gurme üç servislik menüler, dahil bar harcama limitleri ve taç çizgisi boyunca birinci sınıf görüşe sahip koltuklar sunar.

Ultra-VIP Amiral Lounge'ları (£1,200 - £2,500+ kişi başı): The Gallery veya Heritage Club gibi en üst düzey alanlar. Şampanyalı karşılama, şeflerin hazırladığı dört ya da beş servislik yemekler, resmî hediyeler ve Directors' Box yakınında lüks dolgulu koltuklar sunar.

Özel Executive Localar (£8,500 - £22,000 loca başına): East Stand ve Sir Bobby Charlton Stand boyunca yer alan, 8 ila 10+ misafirlik özel süitler. Kişiye özel yemek, özel ev sahibi hizmeti ve süit pencerenizin hemen dışındaki ayrılmış balkon oturma alanını içerir.

Manchester United FC'de hangi premium paketler mevcut?

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

East Stand ve Sir Bobby Charlton Stand'daki özel loca katlarında yer alan özel süitler, doğrudan dış oturma alanıyla birlikte tam mahremiyet sunar.

Fiyat: Loca başına £8,500'dan başlayan fiyatlarla (8 ila 10+ misafir)

Neler dahil: Saha manzaralı kapalı özel süit, kişisel ev sahibi ve garson hizmeti, çok servisli yemek veya açık büfe ikramlar, dolu özel bar, maç günü programları ve eski United oyuncularının katılımı.

Amiral VIP Süitleri

Executive ağırlama, özel günler veya orta çizgiye yakın merkezî görüş açısıyla birinci sınıf gastronomi arayan taraftarlar için tasarlanmıştır.

Fiyat: The Gallery kişi başı £1,200'dan | Heritage Club kişi başı £1,500'dan

Neler dahil: Directors' Lounge yakınında konumlanan koltuklar, şampanyalı karşılama, beş servislik fine dining, sert içkiler ve şarapların dahil olduğu ücretsiz bar, hatıra hediyeleri ve maç öncesi taktik analizler.

Yemek ve Deneyim Lounge'ları

Zengin kulüp mirası, üst düzey yemekler veya sürükleyici maç günü eğlencesi isteyen taraftarlar için idealdir:

Fiyat: Knights Lounge (£650 - £1,100) | Museum Experience (£350'dan başlayan fiyatlarla) | Red Café (£330'dan başlayan fiyatlarla)

Neler dahil: Gurme çok servisli menüler, açık bar paketleri, United efsaneleriyle canlı soru-cevap oturumları ve Sir Alex Ferguson Stand'da premium dolgulu koltuklar.

Gayriresmî ve Yüksek Değerli Hospitality

Aileler, yerel taraftarlar ve uluslararası destekçiler için ideal, esnek ve canlı hospitality seçenekleri:

Fiyat: Victoria Warehouse (£295 - £580) | The Kit Room (£250 - £495) | Salford Suite (£228 - £450)

Neler dahil:

Sir Bobby Charlton Stand, Sir Alex Ferguson Stand veya North West Quadrant genelinde dolgulu koltuklar

Maç başlangıcından 3 saat önce başlayan ve maçtan sonra 1 saate kadar süren süit erişimi

Street-food kuponları, sıcak açık büfeler veya rahat yemek noktaları

Kategoriye göre ücretli bar olanaklarına veya ücretsiz içecek seçeneklerine erişim

Resmî maç günü hatıra programı

Old Trafford tribünleri ve görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler

Old Trafford'un birbirinden farklı dört tribününün her biri benzersiz bir bakış açısı sunar:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): Üst düzey executive süitleri, The Gallery'yi ve Manchester United Museum'u barındıran dev üç katlı tribün. Orta kattaki koltuklar, sahaya dair olağanüstü taktik görüş sağlar.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Ana taç çizgisi boyunca uzanır; yedek kulübelerini, tüneli ve Directors' Box'ı barındırır. Tier 1 koltuklar, teknik alanı yakından görme imkânı sunar.

Stretford End (West Stand): Old Trafford atmosferinin tarihî merkez üssü. Yakındaki quadrant lounge'lar, taraftarların premium olanakların tadını çıkarırken gürültünün içine girmesini sağlar.

East Stand (SCORE Stand): Dışarıdaki Sir Matt Busby Way girişi ile Trinity Statue'ya doğrudan bakan yükseltilmiş quadrant koltuklar ve executive localar sunar.

Manchester United Women's (WSL) hospitality ve premium biletleri nasıl alınır?

Old Trafford hospitality deneyimini daha düşük fiyat noktasında yaşamak isteyen taraftarlar için, Old Trafford'da oynanan Manchester United Women's Super League (WSL) ve kupa maçları harika bir seçenektir.

Kadın maçları için paketlerde Sir Alex Ferguson Stand lounge erişimi, kaliteli açık büfe ikramları ve aile dostu fiyatlarla dolgulu koltuklar yer alır; bu da onları gençlik takımları ve aile gezileri için popüler hâle getirir.

Kıyafet kuralı: Manchester United premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gayriresmî Seviye (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart casual. Resmî Manchester United formaları ve takım kıyafetlerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı ürünleri veya rakip renkler kesin olarak yasaktır.

Resmî Lounge'lar ve Localar (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart casual'dan resmîye. Şık pantolonlar veya düzenli kotlar, yakalı gömlekler veya şık trikolar ve temiz ayakkabılar ya da sade şık spor ayakkabılar. Futbol formalarına üst düzey fine-dining süitlerinde izin verilmez.

Ulaşım: Premium biletlerle Old Trafford'a nasıl gidilir?

Hospitality süitleri, maç başlangıcından 3 saat önce açılır ve son düdükten sonra 1 saate kadar açık kalır.

Geliş: Ulaşım için en kolay yol Manchester Metrolink'tir. Tramvaylar Manchester Piccadilly veya Victoria'dan Old Trafford istasyonuna (7 dakikalık yürüyüş), Wharfside'a (5 dakikalık yürüyüş) veya Exchange Quay'e (10 dakikalık yürüyüş) gider.

Ayrılış: Maç sonrası tramvay istasyonu kuyrukları çok yoğun olabilir. Hospitality kartınız size maçtan sonra lounge'a erişim verdiği için içeride kalın, lounge ekranlarında maç sonrası canlı analizleri izleyin ve istasyondaki kalabalığın dağılmasını bekledikten sonra şehir merkezine dönün.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmî Manchester United FC hospitality e-biletleri, birincil rezervasyon sahibine maç başlangıcından yaklaşık 3 ila 5 gün önce e-posta yoluyla gönderilir. E-biletler mobil cüzdanınıza (Apple Wallet / Google Wallet) eklenebilir veya PDF barkodları olarak stadyum turnikelerinde okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları, canlı TV yayını nedeniyle sık sık başka saatlere alınır ve cuma gecesi, cumartesi, pazar veya pazartesiye kaydırılabilir. Hospitality biletleri yeni başlama saati için otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat planlarınızı esnek tutmayı unutmayın.

Old Trafford hospitality lounge'larına çocukların girmesine izin veriliyor mu?

Evet. Çocuklar Old Trafford'daki tüm hospitality lounge'larında kabul edilir. Yaştan bağımsız olarak tüm katılımcıların geçerli bir hospitality bileti olması gerekir ve 16 yaş altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik etmelidir.



