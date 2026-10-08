Bilet çekilişi zahmetini atlayın: Manchester United hospitality rezervasyonu, üyelik kuraları veya karmaşık puan şartlarıyla uğraşmadan Old Trafford'a garantili ve doğrudan erişim sağlar.

Stadyum kapasitesi 74.000'i aşsa da, yüksek önem taşıyan Premier League karşılaşmaları veya Avrupa maçları için standart bilet bulmak hâlâ son derece zordur. Resmi maç günü paketleri bu stresi ortadan kaldırır; onaylı koltuklar, özel ağırlama yemekleri, içecekler ve eşsiz saha görüşü sunar.

Kısaca: Old Trafford hospitality, premium biletler ve VIP paketler

Premium Paket Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Kit Room / Salford Suite Lounge £250 - £495 North West Quadrant / SAF Stand Dolgulu Tier 2/3 koltuğu, street food, ücretli bar, maç programı Victoria Warehouse Stadyum Dışı Lounge £295 - £580 Stadyum dışında (5 dakikalık yürüyüş) Sir Bobby Charlton Stand koltuğu, street food stantları, içecekler dahil Museum Experience & Red Café Club Level & Experience £350 - £650 Sir Alex Ferguson Stand SAF Stand dolgulu koltuk, müzenin üç katına tam giriş, açık büfe, efsanelerle soru-cevap Knights Lounge & Centennial Yemek £650 - £1.250 North East Quadrant / SAF Stand Şef tarafından hazırlanan 3 servislik yemek, açık bar, orta çizgi hizasında dolgulu koltuklar The Gallery & Heritage Club Premium £1.200 - £2.500 SAF Stand / SBC Stand 4/5 servislik fine dining, şampanya karşılaması, merkezde özel koltuklar Private Executive Boxes (8-10+ Guests) Loca £8.500 - £22.000 (loca başına) East Stand / SBC Stand Kapalı özel süit, kişisel ev sahibi, özel yemek seçenekleri, balkon koltukları

*Fiyatlar, maç kategorisine göre değişiklik gösterir (Kategori A ile Kategori B/C).

Manchester United premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 12:30 TOT

Manchester United FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Manchester United maç günü hospitality fiyatları; maç kategorisine (Kategori A rekabetleri ile Kategori B/C maçları), yemek seçeneklerine (rahat street-food stantlarından çok servisli fine dining'e kadar) ve koltuk konumuna (üst kat kadranlardan orta çizgi koltuklarına kadar) göre değişir:

Resmi olmayan spor barları ve çağdaş lounge'lar (£250 - £495 kişi başı): The Kit Room veya Salford Suite gibi giriş seviyesi alanlar. Üst katlarda dolgulu koltuklar, gayriresmî street food seçenekleri ve ücretli bara erişim içerir.

Stadyum dışı lounge'lar ve deneyim odaklı paketler (£295 - £650 kişi başı): Victoria Warehouse veya Sir Alex Ferguson Stand'daki Old Trafford Museum Experience gibi farklı seçenekler. Etkileşimli kulüp sergileri, sıcak açık büfeler, ücretsiz içecekler ve eski oyuncularla maç öncesi soru-cevap etkinlikleri sunar.

Fine dining ve orta saha lounge'ları (£650 - £1.250 kişi başı): Knights Lounge, Centennial Suite veya Evolution Restaurant gibi orta segment lüks alanlar. Gurme üç servislik menüler, dahil bar kullanımı ve taç çizgisi boyunca mükemmel görüş sağlayan koltuklar sunar.

Ultra-VIP amiral lounge'ları (£1.200 - £2.500+ kişi başı): The Gallery veya Heritage Club gibi en üst düzey alanlar. Şampanya karşılaması, şeflerin hazırladığı dört ya da beş servislik yemekler, resmi hediyeler ve Directors' Box yakınında lüks dolgulu koltuklar sunar.

Özel executive localar (£8.500 - £22.000 loca başına): East Stand ve Sir Bobby Charlton Stand boyunca yer alan, 8 ila 10+ misafir kapasiteli özel süitler. Kişiye özel yemekler, özel ev sahibi hizmeti ve süit pencerenizin hemen dışındaki ayrılmış balkon koltuklarını içerir.

Manchester United FC'de hangi premium paketler mevcut?

Private Executive Boxes (8-10+ Guests)

East Stand ve Sir Bobby Charlton Stand'daki özel loca katlarında yer alan özel süitler, doğrudan açık hava oturma alanıyla birlikte tam gizlilik sunar.

Fiyatlandırma: Loca başına £8.500'den başlayan fiyatlarla (8 ila 10+ misafir)

Neler dahil: Saha manzaralı kapalı özel süit, kişisel ev sahibi ve garson hizmeti, çok servisli yemekler veya açık büfeler, dolu özel bar, maç günü programları ve eski United oyuncularının katılımı.

Amiral VIP Süitleri

Özel ağırlama, özel günler veya merkez orta çizgi görüşüyle birleştirilmiş üst düzey gastronomi arayan taraftarlar için tasarlanmıştır.

Fiyatlandırma: The Gallery kişi başı £1.200'den | Heritage Club kişi başı £1.500'den

Neler dahil: Directors' Lounge yakınında konumlanan koltuklar, şampanya karşılaması, beş servislik fine dining, alkollü içkiler ve şarapların da bulunduğu ücretsiz bar, hatıra hediyeler ve maç öncesi taktik analizleri.

Yemek ve deneyim lounge'ları

Zengin kulüp mirası, üst düzey yemekler veya sürükleyici maç günü eğlencesi isteyen taraftarlar için idealdir:

Fiyatlandırma: Knights Lounge (£650 - £1.100) | Museum Experience (£350'den başlayan fiyatlarla) | Red Café (£330'dan başlayan fiyatlarla)

Neler dahil: Gurme çok servisli menüler, açık bar paketleri, United efsaneleriyle canlı soru-cevap etkinlikleri ve Sir Alex Ferguson Stand'da premium dolgulu koltuklar.

Gayriresmî ve yüksek değerli hospitality

Aileler, yerel taraftarlar ve uluslararası destekçiler için ideal, esnek ve canlı hospitality seçenekleri:

Fiyatlandırma: Victoria Warehouse (£295 - £580) | The Kit Room (£250 - £495) | Salford Suite (£228 - £450)

Neler dahil:

Sir Bobby Charlton Stand, Sir Alex Ferguson Stand veya North West Quadrant genelinde dolgulu koltuklar

Başlama vuruşundan 3 saat önce başlayan ve maçtan sonra 1 saate kadar süren süit erişimi

Street-food kuponları, sıcak açık büfeler veya rahat yemek alanları

Kategoriye göre ücretli bar imkânlarına veya ücretsiz içecek seçeneklerine erişim

Resmî maç günü hatıra programı

Old Trafford tribünleri ve görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler

Old Trafford'un dört farklı tribününün her biri kendine özgü bir bakış açısı sunar:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): Üst düzey executive süitler, The Gallery ve Manchester United Museum'u barındıran dev üç katlı tribün. Orta kat koltukları saha üzerinde olağanüstü taktiksel görüş sunar.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Ana taç çizgisi boyunca uzanır; yedek kulübelerini, tüneli ve Directors' Box'ı barındırır. Tier 1 koltuklar, teknik alanı yakından görme imkânı sunar.

Stretford End (West Stand): Old Trafford atmosferinin tarihî merkez üssü. Yakındaki kadran lounge'ları, taraftarların premium olanakların keyfini çıkarırken atmosferi de hissetmesini sağlar.

East Stand (SCORE Stand): Dışarıdaki Sir Matt Busby Way girişi ile Trinity Statue'ya doğrudan bakan yükseltilmiş kadran koltukları ve executive localar sunar.

Manchester United Women's (WSL) hospitality ve premium biletleri nasıl alınır?

Old Trafford hospitality'yi daha düşük fiyat seviyesinde deneyimlemek isteyen taraftarlar için, Old Trafford'da oynanan Manchester United Women's Super League (WSL) ve kupa maçları harika bir seçenek sunar.

Kadın maçlarına yönelik paketlerde Sir Alex Ferguson Stand lounge erişimi, kaliteli açık büfeler ve aile dostu fiyatlarla dolgulu koltuklar bulunur; bu da onları genç takımlar ve aile gezileri için cazip hâle getirir.

Kıyafet kuralı: Manchester United premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gayriresmî seviye (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart casual. Resmî Manchester United formaları ve takım kıyafetlerine izin verilir. Eşofmanlar, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı kıyafetleri veya rakip renkleri kesinlikle yasaktır.

Resmî lounge'lar ve localar (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart casual'dan resmîye. Şık pantolonlar veya düzgün kotlar, yakalı gömlekler veya şık trikolar ve temiz ayakkabılar ya da sade şık spor ayakkabılar. Futbol formalarına en üst düzey fine-dining süitlerinde izin verilmez.

Ulaşım: Premium biletlerle Old Trafford'a nasıl gidilir?

Hospitality süitleri başlama vuruşundan 3 saat önce açılır ve son düdükten sonra 1 saate kadar açık kalır.

Varış: En kolay ulaşım yolu Manchester Metrolink'tir. Tramvaylar Manchester Piccadilly veya Victoria'dan Old Trafford istasyonuna (7 dakikalık yürüyüş), Wharfside'a (5 dakikalık yürüyüş) veya Exchange Quay'e (10 dakikalık yürüyüş) gider.

Ayrılış: Maçtan sonra tramvay istasyonu kuyrukları çok yoğun olabilir. Hospitality kartınız size maç sonrası lounge erişimi verdiği için içeride kalın, lounge ekranlarından canlı maç sonrası analizleri izleyin ve istasyon kalabalığı dağıldıktan sonra şehir merkezine dönün.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmî Manchester United FC hospitality e-biletleri, başlama vuruşundan yaklaşık 3 ila 5 gün önce ana rezervasyon sahibine e-posta yoluyla gönderilir. E-biletler mobil cüzdanınıza eklenebilir (Apple Wallet / Google Wallet) veya PDF barkodları olarak stadyum turnikelerinde okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları, canlı TV yayını nedeniyle sık sık başka zaman dilimlerine alınır; cuma gecesi, cumartesi, pazar veya pazartesiye kaydırılabilir. Hospitality biletleri yeni başlama saatinde otomatik olarak geçerli olmaya devam eder. Seyahat planlarınızı esnek tutmayı unutmayın.

Old Trafford hospitality lounge'larına çocuklar alınır mı?

Evet. Çocuklar Old Trafford'daki tüm hospitality lounge'larında kabul edilir. Yaştan bağımsız olarak tüm katılımcıların geçerli bir hospitality bileti olması gerekir ve 16 yaş altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik etmelidir.



