Pek çok taraftarın bileceği gibi, resmi bir sezonluk bilet olmadan Anfield'da genel giriş bileti almak neredeyse imkansızdır.

Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek profilli karşılaşmalar için Liverpool FC'nin yılda iki kez düzenlenen Resmi Üyelik kuraları, taraftarların birkaç yüz koltuk için yarışan 100.000'den fazla destekçinin bulunduğu dijital bir kuyruğu aşmasını gerektiriyor.

Resmi maç günü ağırlama paketleri, sezonluk bileti olmayanlar, uluslararası destekçiler ve Merseyside'a seyahat planlayan taraftarlar için Anfield'a girmenin tek garantili ve yasal olarak doğrulanmış yolu olmaya devam ediyor; üstelik hiçbir üyelik statüsü veya öncelik puanı da gerektirmiyor.

Liverpool premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Kısaca: Anfield ağırlama ve VIP paketleri

Premium bilet Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Standı (Üst Katman 1) Sokak lezzetleri, devre arası içeceği, efsane oyuncu katılımı, The Kop'a bakan panoramik manzara Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Orta Kat Kanat) Sokak yemeği stantları, devre arası içecek, LFC efsanesi ziyareti, kulübelerin yakınında görüş Premier Club Kulüp seviyesi (Orta Kat) £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Standı Sıcak ve soğuk açık büfe, devre arası ikramlar, kulübelerin karşısına bakan yayın kamerası açısı The Beautiful Game / Chemistry Yemek £650 - £1.150 Main Stand (Orta Kat Merkez) 3 aşamalı servis, bira/şarap/sert içki dahil, merkeze yakın orta saha görüş çizgileri 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1.800 Main Stand (Seviye 2 / Directors' Box) 4 aşamalı gurme yemek, bar dahil, oyuncu tüneline bitişik giriş Executive Boxes Loca £9.500 - £22.000 (loca başına) Main Stand (Seviye 3) Kapalı 10-20 kişilik özel süit, açık balkon oturma alanı, ev sahibi hizmeti ve çok aşamalı menü

Liverpool ağırlama ve premium biletleri ne kadar?

Liverpool FC ağırlama ve premium biletlerinin fiyatları üç ana faktöre göre değişir: maçın sınıflandırması (Kategori A'ya karşı Kategori B/C), yemek tarzı (rahat sokak yemeğine karşı çok aşamalı fine dining) ve saha konumu (üst katmana karşı Directors' Box seviyesi).

Rahat spor barları ve lounge'lar (£295 - £595 kişi başı): Anfield Road Standı'ndaki Brodie's Lounge veya Main Stand'deki Carlsberg Dugout gibi giriş seviyesi seçenekler. Dolgulu maç biletleri, maç öncesi ücretsiz sokak yemeği stantları ve ücretsiz bir devre arası içeceği dahildir.

Geleneksel açık büfe ve kulüp lounge'ları (£350 - £650 kişi başı): Premier Club (Sir Kenny Dalglish Standı) veya The Anfield Beat gibi orta segment seçenekler. Çok aşamalı sıcak ve soğuk açık büfeler, ücretli bar erişimi ve eski LFC oyuncularının katılımı dahildir.

Fine dining ve premium lounge'lar (£650 - £1.450 kişi başı): The Beautiful Game, Chemistry Lounge veya Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) gibi üst düzey deneyimler. 3 ila 4 aşamalı gurme yemek, bira, şarap ve sert içkilerin dahil olduğu servis, karşılama şampanyası ve Directors' Box ya da takım kulübelerine bitişik merkezi görüş açıları dahildir.

Amiral ve ultra VIP lounge'lar (£1.800 - £2.500+ kişi başı): Yeni Anfield Road Standı'ndaki Founders Lounge gibi son derece özel alanlar. Beş aşamalı "theatre of food" yemek deneyimi, açık bar, ısıtmalı dolgulu koltuklar ve kişiselleştirilmiş maç hediyeleri sunar.

Özel Executive Box'lar (£9.500 - £22.000 loca başına): Main Stand'de 10 ila 20 misafirlik özel süitler. Fiyat rakibe göre değişir; kişiye özel yemek, kişisel garson hizmeti ve süitinizin dışındaki özel balkon oturma alanı dahildir.

Hangi Liverpool premium paketleri mevcut?

Liverpool FC, farklı maç günü atmosferleri arayan bireysel taraftarlar, kurumsal müşteriler ve gruplar için tasarlanmış geniş bir ağırlama alanı yelpazesi sunuyor:

Özel Executive Box'lar (Main Stand)

Main Stand'in 3. seviyesinde bulunan executive box'lar, 10, 12 veya 20 misafiri tam bir mahremiyet içinde ağırlar.

Deneyim : Kişisel garson ve ev sahibi hizmeti, özel çok aşamalı yemek veya lüks açık büfeler, tam donanımlı özel bar ve cam süit kapılarının hemen dışındaki kişisel dolgulu balkon koltuklarına doğrudan erişim.

Amiral ve Directors' seviye lounge'lar

Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) : Everton'dan ayrılığın ardından LFC'nin kurulduğu yılı onurlandırır. Main Stand Alt Kat'ta, Directors' Box ve oyuncu tünelinin yakınındaki L14 Bloku'nda yer alır; fine dining menüler, dahil içecekler ve sahaya yakınlık sunar.

Founders Lounge : Genişletilmiş Anfield Road Standı'nda bulunur; çok aşamalı "theatre of food" konsepti, açık şampanya barı ve doğrudan kalenin arkasında, The Kop'a doğru bakan ısıtmalı dolgulu koltuklar sunar.

Premium fine dining süitleri

The Beautiful Game & Chemistry Lounge'lar: Main Stand'in 2. seviyesinde yer alır; 3 aşamalı şef menüleri, dahil ücretsiz içecek servisi, maç hediyeleri ve M4 ile M6 bloklarında sahanın merkezine bakan görüş açıları sunar.

Spor barları ve açık büfeler

Brodie's Lounge: 1889'da futbol ağını icat eden Liverpoollu inşaat mühendisi John Alexander Brodie'nin adını taşır. Ücretsiz sokak yemeği stantları, maç öncesi müzik, devre arası içeceği ve Anfield Road Standı Üst Kat'ta dolgulu koltuklar sunar.

Carlsberg Dugout: Main Stand orta kat kanatlarına yayılan canlı ve sosyal bir alandır. Sokak yemeği, ücretli bar hizmeti ve teknik alanın yanındaki dolgulu koltuklar sunar.

Premier Club: Sir Kenny Dalglish Standı'nda bulunur (Shanks ve Paisley Suites); iki aşamalı sıcak ve soğuk maç öncesi açık büfe, program ve sahanın yandan yükseltilmiş manzarasını sunar.

Stadyum dışı paketler

The Sandon & Isla Gladstone : The Sandon'ın Oakfield Road'daki konumu gibi simgesel Liverpool mekanlarında maç öncesi yemekleri içeren stadyum dışı ağırlama geçişleridir; burası John Houlding'in 1892'de Liverpool FC'yi kurduğu tarihi doğum yeridir. Buna Anfield'da resmi alt kat maç bileti de eşlik eder.

Anfield tribünleri, saha görüşleri ve yerel tarih hakkında neler bilinmeli?

Main Stand (Orta Kat ve Seviye 2): Executive box'lara ve fine dining süitlerine ev sahipliği yapar. M4'ten M6'ya kadar olan bloklar doğrudan orta çizginin üstünde yer alır ve taktik kamera görüş açıları sağlar.

Anfield Road Standı (Brodie's Lounge): İkonik Kop'un karşısında konumlanır. The Kop'taki 12.000 taraftarın sahanın karşı tarafından "You'll Never Walk Alone" söylediğini izlemek, dünya futbolundaki en çarpıcı görsel perspektiflerden birini sunar.

Sir Kenny Dalglish Standı (Premier Club): Eski Centenary Stand alanında, Main Stand'in karşısında konumlanır. Her iki teknik alanın da net ve yükseltilmiş görüşünü sunar.

Liverpool FC Women ağırlama biletleri nasıl alınır?

Daha düşük fiyat noktasında bir Anfield ağırlama deneyimi isteyen taraftarlar için, Anfield'da oynanan belirli Liverpool FC Women’s Super League (WSL) maçları erişilebilir bir giriş noktası sunar.

Kadınlar maç günü ağırlama paketleri, Main Stand lounge erişimi, maç öncesi yemek seçenekleri ve daha düşük fiyatlarla dolgulu koltuklar içerir; bu da onları aileler ve genç taraftarlar için ideal hale getirir.

Kıyafet kuralı: Liverpool premium biletleriyle ne giymeliyim?

Rahat seviye (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Akıllı gündelik. Resmi LFC iç saha formaları ve kulüp renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesinlikle yasaktır.

Resmi lounge'lar ve localar (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Akıllı gündelikten resmiyete. Kumaş pantolon veya şık kot, polo yaka ya da yakalı gömlekler ve temiz şık spor ayakkabılar uygundur. Replika futbol formaları, genel olarak üst segment resmi yemek salonlarında kısıtlanır.

Anfield'da valiz ve çanta kısıtlamaları var mı?

Çanta sınırı: Anfield, turnikelerden içeri giren tüm çantalar için katı bir A4 boyut sınırı (297 mm x 210 mm x 210 mm) uygular.

Yerinde emanet yok: Anfield'da bagaj depolama veya çanta bırakma imkanı yoktur. Bavullar ve büyük sırt çantaları, güvenliğin dış çevre kontrol noktalarında geri çevrilir.

Depolama çözümü: Daha büyük bagajlarınızı, stada gitmeden önce şehir merkezindeki Liverpool Lime Street Station içindeki emanet bagaj tesislerinde bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Anfield'a nasıl gidilir?

Anfield ağırlama lounge'ları başlama saatinden 3 saat önce açılır ve maçtan sonra 1 saate kadar açık kalır.

Geliş: Liverpool şehir merkezinden en güvenilir toplu taşıma seçeneği, Stagecoach 917 ekspres otobüs hattıdır ; bu hat Commutation Row / St George's Hall'dan doğrudan Anfield'a gider. Alternatif olarak Merseyrail ile Sandhills Station 'a gidip Soccerbus'a aktarma yapabilirsiniz.

Maç sonrası çıkış tüyosu: Walton Breck Road çevresindeki yol kapatmaları, maç sonrası yoğun trafik ve uzun taksi bekleme süreleri yaratır. Ağırlama biletiniz size son düdükten sonra bir saat lounge erişimi verdiği için içeride rahatlayın, canlı lounge monitörlerinden maç sonrası analizleri izleyin ve 60.000 kişilik kalabalık dağılmadan ayrılmayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmi Liverpool FC dijital ağırlama geçişleri, ana rezervasyon sahibine maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce e-postayla gönderilir. Geçişler, VIP turnikelerde taratılmak üzere doğrudan Apple Wallet veya Google Wallet'a kaydedilebilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları yayın nedeniyle sık sık yeniden planlanır ve cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine kaydırılabilir. Ağırlama biletleri, yeniden planlanan maç saati için otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat ve konaklama düzenlemeleri yaparken her zaman esneklik payı bırakın.

Anfield ağırlama lounge'larına çocuklar kabul ediliyor mu?

Evet. Çocuklar, Anfield'daki tüm ağırlama alanlarında kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü ağırlama bileti bulundurması gerekir ve 16 yaş altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.