Pek çok taraftarın bildiği gibi, resmi bir sezon bileti ya da on yıllık maç kredi geçmişi olmadan Anfield'da genel satış bileti almak neredeyse imkansızdır.

Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yüksek profilli maçlarında, Liverpool FC'nin yılda iki kez düzenlenen Resmi Üyelik çekilişlerinde taraftarların, birkaç yüz koltuk için yarışan 100.000'den fazla kişinin yer aldığı dijital bir kuyruğu aşması gerekir.

Kategori A maçlarında (Manchester United, Everton ve Manchester City gibi) çekilişe katılabilmek için bile önceki sezonlardan sıkı şekilde uygulanan 13+ maç kredi eşiği şartı bulunur.

Resmi maç günü hospitality, sezon bileti sahibi olmayanlar, uluslararası taraftarlar ve Merseyside'a seyahat planlayan taraftarlar için Anfield'a girmenin tek garantili ve yasal olarak doğrulanmış yolu olmaya devam ediyor; ayrıca bunun için hiçbir üyelik statüsü ya da öncelik kredisi gerekmiyor.

Liverpool premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Geçersiz üçüncü taraf ikincil bilet pazarlarından kaçınmak için resmi Liverpool FC hospitality biletleri, kulübün doğrudan kanalları veya yetkili birincil seyahat ortakları üzerinden alınmalıdır:

Liverpool FC Resmi Hospitality Portalı (hospitality.liverpoolfc.com): Tek maçlık lounge'lar, Şampiyonlar Ligi geceleri ve sezonluk Executive Suite kiralamaları için kulübün doğrudan rezervasyon motoru.

Seat Unique: Doğrulanmış Liverpool FC hospitality geçişleri, VIP oturma alanları (Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge ve Founders Lounge gibi) ve premium maç günü deneyimleri sunan yetkili resmi yeniden satış ve biletleme platformu ortağı. Seat Unique üzerinden Liverpool premium biletlerini ayırtın.

Champions Travel: Liverpool şehir merkezindeki otel konaklaması ve transferlerle birlikte sunulan, garantili Anfield hospitality koltukları sağlayan resmi yeniden satış ortağı. Champions Travel üzerinden Liverpool premium biletlerini ayırtın.

Kısaca: Anfield hospitality ve VIP paketleri

Premium bilet Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Sokak yemeği, devre arası içeceği, kulüp efsanesi ziyareti, The Kop'a bakan panoramik manzara Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Sokak yemeği stantları, devre arası içeceği, LFC efsanesi ziyareti, kulübelerin yakınında manzara Premier Club Club Level £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Stand Sıcak ve soğuk açık büfe, devre arası ikramlar, kulübelere karşı yayın kamerası açısı The Beautiful Game / Chemistry Yemek £650 - £1.150 Main Stand (Middle Tier Central) 3 servislik yemek, bira/şarap/alkollü içkiler dahil, orta saha merkezli görüş açıları 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1.800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4 servislik gurme yemek, bar dahil, oyuncu tüneline bitişik giriş Executive Boxes Loca £9.500 - £22.000 (loca başına) Main Stand (Level 3) Kapalı 10-20 kişilik özel suit, açık balkon oturma alanı, ev sahibi ve çok servisli menü

Liverpool hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Liverpool FC hospitality ve premium biletlerinin fiyatları üç ana faktöre göre değişir: maçın seviyesi (Kategori A ile Kategori B/C), yemek tarzı (gündelik sokak yemeği ile çok servisli fine dining) ve saha içi konumu (üst kat ile Directors' Box seviyesi).

Gündelik spor barları ve lounge'lar (£295 - £595 kişi başı): Anfield Road Stand'deki Brodie's Lounge veya Main Stand'deki Carlsberg Dugout gibi giriş seviyesi seçenekler. Yastıklı maç biletleri, maç öncesi ücretsiz sokak yemeği stantları ve ücretsiz devre arası içeceği dahildir.

Geleneksel açık büfe ve kulüp lounge'ları (£350 - £650 kişi başı): Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) veya The Anfield Beat gibi orta seviye tercihler. Çok servisli sıcak ve soğuk açık büfeler, ücretli bar erişimi ve eski LFC oyuncularının katılımı dahildir.

Fine dining ve premium lounge'lar (£650 - £1.450 kişi başı): The Beautiful Game, Chemistry Lounge veya Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) gibi üst düzey deneyimler. 3 ila 4 servislik gurme yemekler, bira, şarap ve alkollü içkiler, karşılama şampanyası ve Directors' Box ya da takım kulübelerine bitişik merkezi birinci sınıf görüş açıları dahildir.

Amiral ve ultra VIP lounge'lar (£1.800 - £2.500+ kişi başı): Yeni Anfield Road Stand'deki Founders Lounge gibi son derece özel alanlar. Beş servislik "theatre of food" yemeği, açık bar, ısıtmalı yastıklı koltuklar ve kişiselleştirilmiş maç hediyeleri sunar.

Özel Executive Box'lar (£9.500 - £22.000 loca başına): Main Stand'de 10 ila 20 kişilik özel suitler. Fiyat rakibe göre değişir; özel yemek, kişisel garson hizmeti ve suitenizin dışındaki özel balkon oturma alanı dahildir.

Hangi Liverpool premium paketleri mevcut?

Liverpool FC, farklı maç günü atmosferleri arayan bireysel taraftarlar, kurumsal müşteriler ve gruplar için tasarlanmış geniş bir hospitality alanı yelpazesi sunuyor:

Özel Executive Box'lar (Main Stand)

Main Stand'in 3. seviyesinde yer alan executive box'lar, 10, 12 veya 20 konuğu tam mahremiyet içinde ağırlar.

Deneyim : Kişisel garson ve ev sahibi hizmeti, özel çok servisli yemek veya lüks açık büfeler, tam dolu özel bar ve cam suit kapılarının hemen dışında bulunan kişisel yastıklı balkon koltuklarına doğrudan erişim.

Amiral ve Directors' seviyesi lounge'lar

Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) : LFC'nin 1892'de Everton'dan ayrılığın ardından kurulmasını anıyor. Main Stand alt katındaki L14 bloğunda, Directors' Box ve oyuncu tünelinin yakınında yer alıyor; fine dining menüler, dahil içecekler ve sahaya yakınlık sunuyor.

Founders Lounge : Genişletilen Anfield Road Stand'de yer alıyor; çok servisli "theatre of food" konsepti, açık şampanya barı ve doğrudan kalenin arkasında, The Kop'a bakan konumda ısıtmalı yastıklı koltuklar sunuyor.

Premium fine dining suitleri

The Beautiful Game & Chemistry Lounge'ları: Main Stand'in 2. seviyesinde yer alır; 3 servislik şef menüleri, dahil ücretsiz içecek servisi, maç hediyeleri ve M4 ile M6 bloklarında merkezi saha görüş açıları sunar.

Spor barları ve açık büfeler

Brodie's Lounge: 1889'da futbol ağını icat eden Liverpoollu inşaat mühendisi John Alexander Brodie'nin adını taşır. Ücretsiz sokak yemeği stantları, maç öncesi müzik, devre arası içeceği ve Anfield Road Stand üst katta yastıklı koltuklar sunar.

Carlsberg Dugout: Main Stand orta kat kanatlarına yayılan canlı ve sosyal bir alan. Sokak yemeği, ücretli bar hizmeti ve teknik alanın bitişiğinde yastıklı koltuklar sunar.

Premier Club: Sir Kenny Dalglish Stand'de (Shanks ve Paisley Suitleri) yer alır; maç öncesi iki servisli sıcak ve soğuk açık büfe, program ve sahanın yandan yükseltilmiş manzarasını sunar.

Stadyum dışı paketler

The Sandon & Isla Gladstone : Oakfield Road'daki The Sandon gibi Liverpool'un simge mekanlarında maç öncesi yemekleri içeren stadyum dışı hospitality geçişleri sunar; The Sandon, John Houlding'in 1892'de Liverpool FC'yi kurduğu tarihi doğum yeri olarak öne çıkar. Bunlar, Anfield'daki resmi alt kat maç biletiyle eşleştirilir.

Anfield tribünleri, saha görüş açıları ve yerel tarih hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Executive box'lara ve fine dining suitlerine ev sahipliği yapar. M4'ten M6'ya kadar olan bloklar tam orta çizginin üzerinde yer alır ve taktik kamera açıları sağlar.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): İkonik Kop'un karşısında konumlanır. The Kop'taki 12.000 taraftarın sahanın öbür ucundan 'You'll Never Walk Alone' söylemesini izlemek, dünya futbolundaki en çarpıcı görsel perspektiflerden birini sunar.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Eski Centenary Stand sahasının üzerinde, Main Stand'in karşısında yer alır. Her iki teknik alanın da net ve yüksekten görünümünü sunar.

Liverpool FC Women hospitality biletleri nasıl alınır?

Daha düşük fiyat noktasında bir Anfield hospitality deneyimi isteyen taraftarlar için, Anfield'da oynanan belirli Liverpool FC Women's Super League (WSL) maçları erişilebilir bir giriş noktası sunar.

Kadın maçlarına yönelik maç günü hospitality paketlerinde Main Stand lounge erişimi, maç öncesi yiyecek seçenekleri ve indirimli fiyatlarla yastıklı koltuklar yer alır; bu da onları aileler ve genç taraftarlar için ideal hale getirir.

Kıyafet kuralı: Liverpool premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gündelik seviye (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Şık gündelik. Resmi LFC iç saha formalarına ve kulüp renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesin olarak yasaktır.

Resmi lounge'lar ve localar (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Şık gündelikten resmiyete. Kumaş pantolon veya şık jean, polo yaka ya da yakalı gömlek ve temiz günlük şık spor ayakkabı. Replika futbol formaları, üst düzey resmi yemek salonlarında genel olarak kısıtlanır.

Anfield'da valiz ve çanta kısıtlamaları var mı?

Çanta sınırı: Anfield, turnikelerden içeri giren tüm çantalar için katı bir A4 boyut sınırı (297 mm x 210 mm x 210 mm) uygular.

Saha içinde emanet yok: Anfield'da bagaj emanet veya çanta bırakma tesisi yoktur. Bavullar ve büyük sırt çantaları, güvenliğin dış çevre kontrol noktalarında geri çevrilir.

Depolama çözümü: Daha büyük bagajları, stadyuma gitmeden önce Liverpool şehir merkezindeki Liverpool Lime Street Station içinde bulunan emanet noktalarında bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Anfield'a nasıl gidilir?

Anfield hospitality lounge'ları başlama vuruşundan 3 saat önce açılır ve maçtan sonra 1 saate kadar açık kalır.

Geliş: Liverpool şehir merkezinden en güvenilir toplu taşıma seçeneği, doğrudan Commutation Row / St George's Hall'dan Anfield'a giden Stagecoach 917 ekspres otobüs hizmetidir . Alternatif olarak Merseyrail ile Sandhills Station 'a gidip Soccerbus'a aktarma yapabilirsiniz.

Maç sonrası çıkış ipucu: Walton Breck Road çevresindeki yol kapanışları, maç sonrası yoğun trafik ve uzun taksi bekleme süreleri yaratır. Hospitality biletiniz final düdüğünden sonra bir saat lounge erişimi sağladığı için içeride dinlenin, canlı lounge monitörlerinden maç sonrası analizleri izleyin ve 60.000 kişilik kalabalığın dağılmasını bekledikten sonra ayrılın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmi Liverpool FC dijital hospitality geçişleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce ana rezervasyon sahibine e-postayla gönderilir. Geçişler, VIP turnikelerinde taratılmak üzere doğrudan Apple Wallet veya Google Wallet'a kaydedilebilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları yayın nedeniyle sık sık yeniden planlanır; cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine kaydırılabilir. Hospitality biletleri, yeniden planlanan maç saatinde otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat ve konaklama düzenlerken her zaman esnekliğe pay bırakın.

Anfield hospitality lounge'larında çocuklara izin veriliyor mu?

Evet. Çocuklar Anfield'daki tüm hospitality alanlarında kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü hospitality biletine sahip olması gerekir ve 16 yaş altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.