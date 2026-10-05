Pek çok taraftarın bildiği gibi, resmi bir sezon bileti ya da on yıllık maç kredisi olmadan Anfield'da genel giriş bileti almak neredeyse imkânsızdır.

Yüksek profilli Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında, Liverpool FC'nin yılda iki kez düzenlenen Resmi Üyelik kuraları, taraftarların birkaç yüz koltuk için yarışan 100.000'den fazla destekçinin bulunduğu dijital bir kuyruğu aşmasını gerektirir.

Kategori A maçlarında (Manchester United, Everton ve Manchester City gibi) kuraya katılabilmek için bile önceki sezonlardan 13+ maç kredisi şartı uygulanır.

Resmi maç günü ağırlama, sezon bileti sahibi olmayanlar, uluslararası taraftarlar ve Merseyside'a seyahat planlayan destekçiler için Anfield'a açılan tek garantili ve yasal olarak doğrulanmış arka kapı olmayı sürdürüyor; ayrıca bunun için hiçbir üyelik statüsü veya öncelik kredisi gerekmiyor.

Liverpool premium biletleri nasıl alınır?

Geçersiz üçüncü taraf ikincil bilet pazarlarından kaçınmak için, resmi Liverpool FC ağırlama paketleri doğrudan kulüp kanalları veya yetkili birincil seyahat ortakları üzerinden rezerve edilmelidir:

Liverpool FC Resmi Ağırlama Portalı (hospitality.liverpoolfc.com): Tek maçlık lounge'lar, Şampiyonlar Ligi geceleri ve sezonluk Executive Suite kiralamaları için doğrudan kulüp rezervasyon motoru.

Seat Unique: Doğrulanmış Liverpool FC ağırlama girişleri, VIP oturma alanları (Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge ve Founders Lounge gibi) ve premium maç günü deneyimleri sunan yetkili resmi bir yeniden satış ve biletleme platformu ortağı. Seat Unique üzerinden Liverpool premium biletleri alın.

Champions Travel: Şehir merkezindeki Liverpool otel konaklamaları ve transferlerle bir araya getirilmiş garantili Anfield ağırlama koltukları sunan resmi bir yeniden satış ortağı. Champions Travel üzerinden Liverpool premium biletleri alın.

Kısaca: Anfield Hospitality & VIP paketleri

Premium Bilet Kategori Fiyat Aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Sokak lezzetleri, devre arası içeceği, kulüp efsanesi ziyareti, The Kop'a bakan panoramik manzara Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Sokak yemeği stantları, devre arası içeceği, LFC efsanesi ziyareti, kulübelerin yakınında manzara Premier Club Club Level £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Stand Sıcak ve soğuk açık büfe, devre arası ikramlar, kulübelere doğru yayın kamerası açısı The Beautiful Game / Chemistry Dining £650 - £1,150 Main Stand (Middle Tier Central) 3 servislik tabak servisi, bira/şarap/sert içki dahil, orta saha merkezine bakan görüş açıları 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1,800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4 servislik gurme yemek, dahil bar, oyuncu tüneline bitişik giriş Executive Boxes Box £9,500 - £22,000 (loca başına) Main Stand (Level 3) Kapalı 10-20 kişilik özel süit, açık balkon oturma alanı, ev sahibi hizmeti ve çok servisli menü

Liverpool ağırlama ve premium biletleri ne kadar?

Liverpool FC ağırlama ve premium biletlerinin fiyatları üç ana etkene göre değişir: maç kategorisi (Kategori A ile Kategori B/C), yemek tarzı (gayriresmî sokak yemeği ile çok servisli fine dining) ve saha konumu (üst kat ile Directors' Box seviyesi).

Gayriresmî Sports Bars & Lounges (£295 - £595 kişi başı): Anfield Road Stand'daki Brodie's Lounge veya Main Stand'deki Carlsberg Dugout gibi giriş seviyesi seçenekler. Yastıklı maç biletleri, maç öncesi ücretsiz sokak yemeği stantları ve ücretsiz bir devre arası içeceği dahildir.

Geleneksel Açık Büfe & Club Lounge'lar (£350 - £650 kişi başı): Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) veya The Anfield Beat gibi orta segment seçenekler. Çok servisli sıcak ve soğuk açık büfeler, ücretli bar erişimi ve eski LFC oyuncularının katılımı dahildir.

Fine Dining & Premium Lounge'lar (£650 - £1,450 kişi başı): The Beautiful Game, Chemistry Lounge veya Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) gibi üst düzey deneyimler. 3 ila 4 servislik gurme yemekler, bira, şarap ve sert içkiler, karşılama şampanyası ve Directors' Box ya da takım kulübelerine bitişik merkezi ana görüş hatları dahildir.

Amiral & Ultra-VIP Lounge'lar (£1,800 - £2,500+ kişi başı): Yeni Anfield Road Stand'deki Founders Lounge gibi son derece seçkin alanlar. Beş servislik "theatre of food" yemek konsepti, açık bar, ısıtmalı yastıklı koltuklar ve kişiselleştirilmiş maç hediyeleri sunar.

Özel Executive Box'lar (£9,500 - £22,000 loca başına): Main Stand'de 10 ila 20 misafirlik özel süitler. Fiyatlandırma rakibe göre değişir; özel yemek, kişisel garson hizmeti ve süitinizin dışındaki özel balkon oturma alanı dahildir.

Hangi Liverpool premium paketleri mevcut?

Liverpool FC, farklı maç günü atmosferleri arayan bireysel taraftarlar, kurumsal müşteriler ve gruplar için tasarlanmış geniş bir ağırlama alanı yelpazesi sunuyor:

Özel Executive Box'lar (Main Stand)

Main Stand'in 3. katında bulunan executive box'lar, 10, 12 veya 20 konuğu tam gizlilik içinde ağırlar.

Deneyim : Kişisel garson ve ev sahibi hizmeti, kişiye özel çok servisli yemek veya lüks açık büfeler, tamamen dolu özel bar ve cam süit kapılarının hemen dışında yer alan kişisel yastıklı balkon koltuklarına doğrudan erişim.

Amiral ve Directors' Level lounge'ları

Japan Airlines Lounge (eski adıyla 1892 Lounge) : Everton'dan ayrılığın ardından LFC'nin kurulduğu yılı onurlandırır. Main Stand alt katındaki L14 bloğunda, Directors' Box ve oyuncu tünelinin yakınında konumlanır; fine dining menüleri, dahil içecekler ve sahaya yakınlık sunar.

Founders Lounge : Genişletilen Anfield Road Stand'de yer alır; çok servisli "theatre of food" konsepti, açık şampanya barı ve doğrudan kalenin arkasında, The Kop'a doğru bakan ısıtmalı yastıklı koltuklar sunar.

Premium fine dining süitleri

The Beautiful Game & Chemistry Lounge'ları: Main Stand'in 2. katında yer alır; 3 servislik şef menüleri, ücretsiz içecek servisi, maç hediyeleri ve M4 ile M6 bloklarında sahanın merkezine bakan görüş açıları sunar.

Sports bar'lar ve açık büfeler

Brodie's Lounge: Adını, 1889'da futbol ağını icat eden Liverpool'lu inşaat mühendisi John Alexander Brodie'den alır. Ücretsiz sokak yemeği stantları, maç öncesi müzik, devre arası içeceği ve Anfield Road Stand üst katta yastıklı koltuklar sunar.

Carlsberg Dugout: Main Stand orta kat kanatlarına yayılan canlı ve sosyal bir alandır. Sokak yemeği, ücretli bar hizmeti ve teknik alanın yanındaki yastıklı koltukları sunar.

Premier Club: Sir Kenny Dalglish Stand'de (Shanks ve Paisley Suite'leri) yer alır; iki servisli sıcak ve soğuk maç öncesi açık büfe, program ve sahanın yandan yükseltilmiş manzarasını sunar.

Stadyum dışı paketler

The Sandon & Isla Gladstone : Anfield'da resmi alt kat maç biletiyle eşleştirilen, Liverpool'un simge mekânlarında maç öncesi yemekleri içeren stadyum dışı ağırlama girişleri. Bunlar arasında, John Houlding'in 1892'de Liverpool FC'yi kurduğu tarihi doğum yeri olan Oakfield Road'daki The Sandon da bulunur.

Anfield tribünleri, saha görüş açıları ve yerel tarih hakkında neler bilinmeli?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Executive box'lara ve fine dining süitlerine ev sahipliği yapar. M4'ten M6'ya kadar olan bloklar doğrudan orta çizginin üzerinde yer alır ve taktik kamera görüş açıları sağlar.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): İkonik The Kop'un karşısında konumlanır. The Kop'taki 12.000 taraftarın sahanın karşısından 'You'll Never Walk Alone' söyleyişini izlemek, dünya futbolundaki en çarpıcı görsel perspektiflerden birini sunar.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Eski Centenary Stand sahasında, Main Stand'in karşısında konumlanır. Her iki teknik alanın da net ve yüksekten görünümünü sunar.

Liverpool FC Women ağırlama biletleri nasıl alınır?

Anfield'da daha düşük fiyat noktasında bir ağırlama deneyimi isteyen taraftarlar için, Anfield'da oynanan seçili Liverpool FC Women’s Super League (WSL) maçları erişilebilir bir giriş noktası sunar.

Kadın maç günü ağırlama paketleri, daha düşük fiyatlarla Main Stand lounge erişimi, maç öncesi yiyecek seçenekleri ve yastıklı koltuklar içerir; bu da onları aileler ve daha genç taraftarlar için ideal hâle getirir.

Kıyafet kuralı: Liverpool premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gayriresmî Kademe (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Şık gündelik. Resmi LFC iç saha formaları ve kulüp renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesin olarak yasaktır.

Resmî Lounge'lar ve Box'lar (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Şık gündelikten resmîye. Kumaş pantolon veya şık jean, polo yaka ya da yakalı gömlek ve temiz şık spor ayakkabılar. Replika futbol formaları, üst düzey resmî yemek salonlarında genellikle kısıtlanır.

Anfield'da valiz ve çanta kısıtlamaları var mı?

Çanta Sınırı: Anfield, turnikelere giren tüm çantalar için sıkı bir A4 boyut sınırı (297mm x 210mm x 210mm) uygular.

Sahada Depolama Yok: Anfield'da bagaj muhafazası veya çanta bırakma tesisi yoktur. Bavullar ve büyük sırt çantaları, güvenliğin dış çevre noktalarında geri çevrilir.

Depolama Çözümü: Daha büyük bagajları, stada ulaşım sağlamadan önce şehir merkezindeki Liverpool Lime Street Station içinde bulunan emanet bagaj tesislerinde bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Anfield'a nasıl gidilir?

Anfield ağırlama lounge'ları başlama vuruşundan 3 saat önce açılır ve maçtan sonra 1 saate kadar açık kalır.

Varış: Liverpool şehir merkezinden en güvenilir toplu taşıma seçeneği, doğrudan Commutation Row / St George's Hall'dan Anfield'a giden Stagecoach 917 ekspres otobüs hizmetidir . Alternatif olarak, Merseyrail ile Sandhills Station 'a gidip Soccerbus'a aktarma yapabilirsiniz.

Maç sonrası çıkış tüyosu: Walton Breck Road çevresindeki yol kapanmaları, maç sonrası yoğun trafik ve uzun taksi bekleme süreleri yaratır. Ağırlama biletiniz son düdüğün ardından bir saat lounge erişimi sağladığı için içeride rahatlayın, lounge monitörlerinden maç sonrası analizleri izleyin ve ayrılmadan önce 60.000 kişilik kalabalığın dağılmasını bekleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmi Liverpool FC dijital ağırlama girişleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce ana rezervasyon sahibine e-postayla gönderilir. Girişler, VIP turnikelerinde taratılmak üzere doğrudan Apple Wallet veya Google Wallet'a kaydedilebilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları yayın nedeniyle sık sık yeniden planlanır; cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine alınabilir. Ağırlama biletleri, yeniden planlanan maç saatinde otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat ve konaklama ayarlarken her zaman esnek payı bırakın.

Çocukların Anfield ağırlama lounge'larına girmesine izin veriliyor mu?

Evet. Çocuklar, Anfield'daki tüm ağırlama alanlarında kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü ağırlama bileti olması gerekir ve 16 yaş altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.