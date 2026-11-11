Las Vegas Grand Prix, Formula 1'i Nevada'ya geri getiriyor. Ünlü Las Vegas Strip boyunca uzanan pistte yüksek hızlı gece yarışı düzenlenecek. Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Lando Norris'in de aralarında bulunduğu motor sporları şampiyonları, neon ışıkları altında en yüksek hızlarda mücadele edecek.

GOAL, yarışın tarihleri, bilet fiyatları ve rezervasyon bağlantıları hakkında temel bilgileri sunuyor. Las Vegas F1 Grand Prix biletlerinizi bugün almak için okumaya devam edin.

Las Vegas F1 Grand Prix ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 19 Kasım 2026 Las Vegas F1 Grand Prix: 1. ve 2. antrenman seansları Las Vegas Strip Pisti, Las Vegas, ABD Biletler 20 Kasım 2026 Las Vegas F1 Grand Prix: 3. antrenman seansı ve sıralama turları Las Vegas Strip Pisti, Las Vegas, ABD Biletler 21 Kasım 2026 Las Vegas F1 Grand Prix: Yarış günü Las Vegas Strip Pisti, Las Vegas, ABD Biletler

Las Vegas F1 Grand Prix biletleri nereden alınır?

Las Vegas Grand Prix'nin resmî biletleri, F1 Las Vegas Grand Prix'nin resmî internet sitesinden ve Ticketmaster üzerinden satın alınabilir. Biletleri doğrudan resmî satış kanallarından almak, taraftarlara genel giriş alanları ve tribün koltukları arasından ilk seçim yapma imkânı sunar.

Resmî bilet kontenjanları tükenirse resmî sitedeki biletlerin yerine StubHub gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Las Vegas F1 Grand Prix biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında tek günlük genel giriş biletleri, perşembe günkü antrenmanlar için 50 ABD dolarından, cuma günkü sıralama turları için 99 ABD dolarından ve cumartesi günkü yarış için 393 ABD dolarından başlıyor. Hafta sonunun tamamını izlemek isteyenler için 3 günlük Flamingo genel giriş biletleri 492 ABD dolarından, numaralı tribün koltukları ise resmî satış kanallarında 925 ABD dolarından başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Resmî genel bilet kontenjanları tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, son anda yer bulmak için alternatif sunuyor. StubHub'daki ikinci el bilet fiyatları, talebe ve seçilen koltuğa bağlı olarak tek günlük biletlerde yaklaşık 150 ABD dolarından, birden fazla günü kapsayan biletlerde ise 350 ABD dolarından başlıyor.

Las Vegas F1 Grand Prix hakkında bilmeniz gereken her şey

Las Vegas Grand Prix, uluslararası motor sporlarının en çok beklenen etkinliklerinden biri. Nevada eyaletindeki Las Vegas şehir içi pistinde düzenlenen yarışın yaklaşık 6,1 kilometrelik parkurunda 17 viraj ve ünlü Las Vegas Boulevard boyunca uzanan uzun bir düzlük bulunuyor.

Pist düzeni ve yarışın öne çıkan noktaları

Pilotlar Bellagio, Caesars Palace ve Venetian gibi ünlü tesislerin önünden geçiyor. Strip boyunca hızlar 341 km/saati aşıyor. Bu da 14. viraja girişteki geçiş hamlelerini yarışın öne çıkan anlarından biri hâline getiriyor.

Bilet seçenekleri ve izleme alanları

Genel giriş: Las Vegas'ta Formula 1 izlemenin en uygun fiyatlı yolu. Flamingo Bölgesi'nden başlayan genel giriş biletleri, ayakta izleme alanlarına, büyük video ekranlarına, etkileşimli taraftar alanlarına ve canlı eğlence etkinliklerine erişim sağlıyor.

Las Vegas'ta Formula 1 izlemenin en uygun fiyatlı yolu. Flamingo Bölgesi'nden başlayan genel giriş biletleri, ayakta izleme alanlarına, büyük video ekranlarına, etkileşimli taraftar alanlarına ve canlı eğlence etkinliklerine erişim sağlıyor. Tribünler: Heineken ve T-Mobile bölgelerindeki numaralı tribünler, önemli geçiş noktalarını ve hızlanma bölgelerini doğrudan gören belirli koltuklar sunuyor.

Ulaşım ve etkinlik önerileri

Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havalimanı, pistten birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor. Seyircilere pist girişlerine ulaşmak için monoray veya araç çağırma hizmetlerini kullanmaları öneriliyor. Erken rezervasyon yapmak, bu gece yarışı için mevcut en ucuz biletleri almanızı sağlar.