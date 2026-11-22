Londra'da unutulmaz spor heyecanı bu kasım ayında da sürüyor. Etkinlikler arasında, ilk kez düzenlenen World Rugby Uluslar Şampiyonası Finalleri de yer alıyor.

Futbolseverleri Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Borussia Dortmund maçı ve Arsenal-Manchester City karşılaşmasının da aralarında bulunduğu dikkat çekici Premier League maçları bekliyor.

Sonbahar başkente yerleşirken dünyanın dört bir yanından seçkin sporcular, Londra'nın simgeleşmiş tesislerinde boy gösterecek. Bugün bilet alarak onları canlı izleyebilirsiniz.

Bu kasım ayında tatil ya da iş seyahati için Londra'ya gelip üst düzey spor müsabakaları izlemek istiyor olabilirsiniz. Son dakika bileti arayan bir Londralı spor tutkunu da olabilirsiniz. Her iki durumda da GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında ihtiyacınız olan bilgileri sunuyor.

2. Premier League maçları, Londra (çeşitli statlar): 23-29 Kasım

Millî maç arası sona erdi. Başkentte, Arsenal-Manchester City karşılaşması da dâhil olmak üzere merakla beklenen Premier League maçları var.

Tarih (ve yerel saat) Maç Biletler Stat 23 Kasım Pazartesi (20.00) Brentford-Everton Biletler Gtech Community Stadium 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace-Hull City Biletler Selhurst Park 29 Kasım Pazar (14.05) Fulham-Bournemouth Biletler Craven Cottage 29 Kasım Pazar (16.30) Arsenal-Manchester City Biletler Emirates Stadium

Londra'daki Premier League takımları hangileri?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Batı Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Kuzey Londra)

Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombine biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet satış kanallarından ulaşılabiliyor.

İngiltere'nin en üst düzey futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa sunuyor:

Önce kombine bilet sahiplerine

Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş, sadakat puanlarına göre sıralanan taraftarlara

Son olarak genel satış döneminde herkese

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil satış platformlarına göz atabilirsiniz.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 Kasım

Arsenal-Borussia Dortmund maçı, 24 Kasım Salı günü Londra'daki Emirates Stadium'da oynanacak. Başlama saati 20.00 (GMT) olarak planlandı.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Arsenal, benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle biletleri belirli bir sistemle dağıtıyor:

Kombine bilet sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçı için yerleri garantili. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçı için yerleri garantili. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyeliği çekilişleri: Ücretli Red üyeleri için eskiden kullanılan, çevrim içi sıraya girip önce gelenin bilet aldığı sistemin yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce, belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyeleri için eskiden kullanılan, çevrim içi sıraya girip önce gelenin bilet aldığı sistemin yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce, belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Biletler tükenirse çekilişte bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından satın alabiliyor.

Biletler tükenirse çekilişte bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi dâhil premium ağırlama seçenekleri, Premier League ve Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama kanalı üzerinden sunuluyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi dâhil premium ağırlama seçenekleri, Premier League ve Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama kanalı üzerinden sunuluyor. İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya son dakika biletleri için LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarını kullanabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını ilk satış fiyatlarını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler için daha yüksek fiyatlar uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle 65 £ ile 120 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakipler ve derbiler için daha yüksek fiyatlar uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler bu grupta yer alıyor (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

Orta düzey rakipler bu grupta yer alıyor (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Daha az talep gören rakipler bu grupta yer alıyor (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları 35 £ ile 55 £ arasında başlıyor.

Daha az talep gören rakipler bu grupta yer alıyor (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları arasında başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18-24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18-24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Çekilişlere katılmak veya resmî kanallardan ilk satış fiyatıyla bilet almak isteyen taraftarların aktif, ücretli resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

4. World Rugby Uluslar Şampiyonası finaller haftası, Londra (Allianz Stadium): 27-29 Kasım

Bu sonbahar Londra'da düzenlenecek en önemli spor etkinliklerinden biri, hiç kuşkusuz Twickenham'daki Allianz Stadium'da yapılacak Uluslar Şampiyonası finaller haftası (27-29 Kasım).

Kuzey ve Güney yarımkürelerin en güçlü ragbi takımlarını karşı karşıya getirerek dünya şampiyonunu belirleyen, iki yılda bir düzenlenecek bu yepyeni turnuva temmuz ayında başladı ve Londra'da sona erecek. Yarışan 12 ülkenin tamamı, turnuvanın kapanışındaki üç günlük hafta sonunda sahaya çıkacak.

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik: Fiji-İtalya Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik: İrlanda-Avustralya Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk: Galler-Japonya Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Uluslar Şampiyonası'nın Londra maçları için bilet nasıl alınır?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi federasyonundan (örneğin İngiltere) satın alınabiliyor.

Finaller haftası (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Uluslar Şampiyonası'nın resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak yönetiliyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Uluslar Şampiyonası'nın resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak yönetiliyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından dağıtılıyor. Biletleri ilgili federasyonların resmî kanallarından alabilirsiniz.

World Rugby Uluslar Şampiyonası'nın Londra maçlarının biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek finaller haftası için tek günlük bilet mi yoksa çok günlük paket mi aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

Finaller haftasında aynı gün oynanacak iki maçı kapsayan biletlerin resmî fiyat kategorileri şöyle: