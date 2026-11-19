Kasım 2026, Londra'da unutulmaz spor heyecanlarına sahne olmaya hazırlanıyor. Ayın öne çıkan etkinliği, ilk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship Finalleri olacak.

Futbolseverleri ise Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Borussia Dortmund maçı ve Arsenal-Manchester City karşılaşmasının da aralarında bulunduğu dikkat çekici Premier League maçları bekliyor.

Sonbahar başkente yerleşirken dünyanın dört bir yanından seçkin sporcular şehrin simge hâline gelmiş tesislerinde boy gösterecek. Maç biletinizi bugünden alarak onları canlı izleyebilirsiniz.

Bu kasım ayında tatil veya iş seyahati için Londra'ya gidip üst düzey spor etkinliklerini izlemek istiyorsanız ya da son dakika bileti arayan bir Londralı spor tutkunuysanız, GOAL size biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunuyor.

2. Premier League maçları, Londra (çeşitli statlar): 21-29 Kasım

Millî maç arası sona erdi. Başkentte, Arsenal-Manchester City mücadelesi de dâhil olmak üzere heyecanla beklenen Premier League karşılaşmaları var.

Tarih (ve yerel saat) Maç Biletler Stat 21 Kasım Cumartesi (15.00) Chelsea-Leeds United Biletler Stamford Bridge 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadium 23 Kasım Pazartesi (20.00) Brentford-Everton Biletler Gtech Community Stadium 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace-Hull City Biletler Selhurst Park 29 Kasım Pazar (14.05) Fulham-Bournemouth Biletler Craven Cottage 29 Kasım Pazar (16.30) Arsenal-Manchester City Biletler Emirates Stadium

Londra'daki Premier League takımları hangileri?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Batı Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Kuzey Londra)

Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet satış kanallarından ulaşılabiliyor.

İngiliz futbolunun en üst ligindeki kulüpler genellikle biletleri üç aşamada satışa sunuyor:

Önce sezonluk bilet sahiplerine

Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş, sadakat puanlarına göre sıralanan taraftarlara

Son olarak genel satış döneminde herkese

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet satış platformlarına göz atabilirsiniz.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 Kasım

Arsenal-Borussia Dortmund maçı, 24 Kasım Salı günü Londra'daki Emirates Stadium'da oynanacak. Başlama saati 20.00 (GMT) olarak planlandı.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere erişimin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri yapılandırılmış bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için yerleri garantili. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için yerleri garantili. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyelik kuraları: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelenin öncelik aldığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele yapılan kuralar aldı. Üyeler her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırmalı.

Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelenin öncelik aldığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele yapılan kuralar aldı. Üyeler her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırmalı. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, kaliteli yemek ve özel loca erişimi dâhil üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor.

Club Level koltukları, kaliteli yemek ve özel loca erişimi dâhil üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor. İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya maç günü son dakika biletleri için LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet satış platformlarından yararlanabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını ilk satış bilet fiyatlarını belirleyen üç gruba ayırıyor (A, B ve C kategorileri):

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için daha yüksek fiyatlar uygulanıyor. Biletler genellikle 65 £ ile 120 £ ve üzeri arasında.

Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için daha yüksek fiyatlar uygulanıyor. Biletler genellikle arasında. B kategorisi maçlar: Orta düzeydeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 £ ile 75 £ arasında.

Orta düzeydeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında. C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları 35 £ ile 55 £ aralığından başlıyor.

Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları aralığından başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Taraftarların kuralara katılmak veya resmî kanallardan ilk satış fiyatına bilet almak için ücretli ve geçerli bir Resmî Kulüp Üyeliği bulunmalı.

4. World Rugby Nations Championship, Londra, Allianz Stadium: 14-29 Kasım

Bu sonbahar Londra'da düzenlenecek en önemli spor etkinliklerinden biri kuşkusuz Nations Championship Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım).

Kuzey ve Güney yarımkürelerinin en güçlü ragbi takımlarını küresel şampiyonu belirlemek için karşı karşıya getiren bu yeni, iki yılda bir düzenlenen turnuva temmuzda başladı ve Londra'da sona erecek.

Twickenham'daki Allianz Stadium, Finaller Hafta Sonu maçlarının tamamına ev sahipliği yapmanın yanı sıra İngiltere'nin son üç grup maçına da sahne olacak: Avustralya (8 Kasım), Japonya (14 Kasım) ve Yeni Zelanda (21 Kasım).

Finaller Hafta Sonu'ndaki eşleşmeler grup aşaması tamamlanana kadar kesinleşmeyecek olsa da turnuvaya katılan on iki ülkenin tamamı, kapanışı yapacak üç günlük hafta sonunda sahaya çıkacak.

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarına nasıl bilet alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi birliğinden (örneğin İngiltere) satın alınabiliyor.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından dağıtılıyor. Bunları ülkelerin ragbi birliklerinin resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarının biletleri ne kadar?

Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek ‘Finaller Hafta Sonu’ için tek günlük bilet ya da çok günlük paket almanıza göre resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları önemli ölçüde değişiyor.

‘Finaller Hafta Sonu’nda günde iki maçın oynanacağı günler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık gün : Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında

: Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık gün : Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında

: Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık gün : Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında

: Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında kademeli indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin biletinin fiyatı 242 £ ile 514 £ arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları

Londra'da oynanacak grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere