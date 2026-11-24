Londra'da unutulmaz spor heyecanı bu kasım ayında da sürüyor. Etkinlikler arasında, ilk kez düzenlenen World Rugby Uluslar Şampiyonası finallerinin heyecan verici kapanışı da var.

Futbolseverleri Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Borussia Dortmund maçı ve Arsenal-Manchester City karşılaşması da dahil, dikkat çekici Premier Lig mücadeleleri bekliyor.

Sonbahar başkente yerleşirken dünyanın dört bir yanından üst düzey sporcular şehrin simge hâline gelmiş tesislerinde buluşacak. Bugün bilet alarak onları canlı izleyebilirsiniz.

Bu kasım ayında tatil veya iş seyahati için Londra'ya gelip üst düzey spor müsabakaları izlemek istiyor ya da şehirde yaşayıp son dakika bileti arıyorsanız, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

2. Premier Lig maçları, Londra (çeşitli statlar): 29 Kasım

Arsenal-Manchester City mücadelesi de dahil, bu hafta sonu başkentte öne çıkan Premier Lig maçları oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Karşılaşma Biletler Stat 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace-Hull City Biletler Selhurst Park 29 Kasım Pazar (14.05) Fulham-Bournemouth Biletler Craven Cottage 29 Kasım Pazar (16.30) Arsenal-Manchester City Biletler Emirates Stadyumu

Londra'daki Premier Lig takımları hangileri?

Arsenal F.C.: Emirates Stadyumu (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadyumu (Brentford, Batı Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadyumu (Tottenham, Kuzey Londra)

Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Kulüplerin resmî bilet satış kanallarında Premier Lig maçları için tek maçlık biletlerden kombine biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

İngiliz futbolunun en üst düzeyindeki kulüpler genellikle biletleri üç aşamada dağıtıyor:

Önce kombine bilet sahiplerine

Ardından, daha önce iç saha maçlarına katılmış ve sadakat puanlarına göre sıralanmış kişilere

Son olarak genel satış döneminde herkese

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet satış platformlarına göz atabilirsiniz.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadyumu: 24 Kasım

Arsenal-Borussia Dortmund maçı, 24 Kasım Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati GMT ile 20.00 olarak planlandı.

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yoğun talep ve Emirates Stadyumu'ndaki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Kombine bilet sahipleri: Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garantili. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garantili. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyelik çekilişleri: Ücretli Red üyeleri için eskiden kullanılan, ilk gelenin önce bilet aldığı çevrimiçi kuyrukların yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyeleri için eskiden kullanılan, ilk gelenin önce bilet aldığı çevrimiçi kuyrukların yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse çekilişte bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatına satın alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse çekilişte bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatına satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, özel yemek servisi ve loca erişimini içeren üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

Club Level koltukları, özel yemek servisi ve loca erişimini içeren üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor. İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen maçlar veya son dakika biletleri için taraftarlar, LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarına başvurabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye ayırıyor (A, B ve C kategorileri):

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakiplere karşı oynanan maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) daha yüksek fiyatlandırılıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakiplere karşı oynanan maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) daha yüksek fiyatlandırılıyor. Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) için fiyatlar genellikle 45-75 sterlin arasında değişiyor.

Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) için fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları 35-55 sterlinden başlıyor.

Talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirli kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyeleri, 18-24 yaş arası Young Adult üyeleri ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirli kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyeleri, 18-24 yaş arası Young Adult üyeleri ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Çekilişlere katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatına bilet almak isteyen taraftarların aktif, ücretli resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

4. World Rugby Uluslar Şampiyonası finaller hafta sonu, Londra (Allianz Stadyumu): 27-29 Kasım

Bu sonbahar Londra'da düzenlenecek en önemli spor etkinliklerinden biri, kuşkusuz Twickenham'daki Allianz Stadyumu'nda yapılacak Uluslar Şampiyonası finaller hafta sonu (27-29 Kasım).

Kuzey ve Güney Yarımküre'nin ragbideki en güçlü ekiplerini dünya şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya getiren bu yeni, iki yılda bir düzenlenecek turnuva temmuz ayında başladı ve Londra'da sona erecek. Katılan 12 ülkenin tamamı, üç günlük kapanış hafta sonunda sahaya çıkacak.

Tarih (ve yerel saat) Sıralama maçı ve karşılaşma Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik: Fiji-İtalya Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik: İrlanda-Avustralya Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk: Galler-Japonya Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Uluslar Şampiyonası'nın Londra biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletleri, karşılaşmaya bağlı olarak turnuvanın merkezi satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi federasyonundan (örneğin İngiltere) alınabiliyor.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Uluslar Şampiyonası'nın resmî web sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor.

: Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Uluslar Şampiyonası'nın resmî web sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından dağıtılıyor. Biletleri ilgili federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

World Rugby Uluslar Şampiyonası'nın Londra biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) düzenlenen finaller hafta sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket alınmasına göre önemli ölçüde değişiyor.

Finaller hafta sonunda, aynı gün iki maç izleme imkânı sunan günlük biletlerin resmî fiyat kategorileri şöyle: