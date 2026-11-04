Kasım 2026, Londra'da unutulmaz spor müsabakalarına sahne olmaya hazırlanıyor. Ayın en dikkat çekici etkinliği ise ilk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship Finalleri'nin heyecan verici kapanışı olacak.

Futbolseverleri UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere-Hırvatistan, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Borussia Dortmund ve Arsenal-Manchester City dahil birçok dikkat çekici Premier League karşılaşması bekliyor.

Sonbahar başkente yerleşirken dünyanın dört bir yanından seçkin sporcular şehrin simge hâline gelmiş tesislerinde buluşacak. Bugün maç bileti alarak onları canlı izleyebilirsiniz.

İster bu kasım ayında tatil veya iş seyahati için Londra'ya gelip üst düzey spor müsabakaları izlemek isteyin, ister son dakika bileti arayan yerel bir sporsever olun, biletlerin nereden alınacağından fiyatlarına kadar ihtiyacınız olan tüm bilgileri GOAL size sunuyor.

1. İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçı, Wembley: 12 Kasım

İngiltere-Hırvatistan maçı, 12 Kasım Perşembe günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Planlanan başlama saati 19.45 (GMT).

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

İngiltere'nin iç saha maçlarının biletleri ilk olarak England Football'un resmî bilet portalında satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle England Supporters Travel Club üyelerine ve FA'ye bağlı sezonluk bilet sahiplerine öncelik tanınıyor.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

İngiltere maçlarının bilet fiyatları koltuğun konumuna ve pakete göre önemli ölçüde değişiyor. Resmî satış kanallarında fiyat kategorileri genellikle şöyle:

1. kategori : 80 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 80 sterlinden başlayan fiyatlarla 2. kategori : 65 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 65 sterlinden başlayan fiyatlarla 3. kategori : 45 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 45 sterlinden başlayan fiyatlarla 4. kategori: 35 sterlinden başlayan fiyatlarla

2. Premier League maçları, Londra (çeşitli statlar): 7-29 Kasım

Kasım ortasında bir millî maç arası daha yaklaşsa da bu aranın öncesinde ve sonrasında, Arsenal-Manchester City mücadelesi dahil öne çıkan Premier League karşılaşmaları oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Karşılaşma Biletler Stat 7 Kasım Cumartesi (15.00) Arsenal-Hull City Biletler Emirates Stadyumu 7 Kasım Cumartesi (15.00) Fulham-Newcastle United Biletler Craven Cottage 8 Kasım Pazar (14.00) Crystal Palace-Liverpool Biletler Selhurst Park 21 Kasım Cumartesi (15.00) Chelsea-Leeds United Biletler Stamford Bridge 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadyumu 23 Kasım Pazartesi (20.00) Brentford-Everton Biletler Gtech Community Stadyumu 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace-Hull City Biletler Selhurst Park 29 Kasım Pazar (14.05) Fulham-Bournemouth Biletler Craven Cottage 29 Kasım Pazar (16.30) Arsenal-Manchester City Biletler Emirates Stadyumu

Londra'daki Premier League futbol takımları hangileri?

Arsenal F.C.: Emirates Stadyumu (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadyumu (Brentford, Batı Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadyumu (Tottenham, Kuzey Londra)

Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet portallarından ulaşılabiliyor.

Britanya'nın en üst düzey futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis ediyor:

Önce sezonluk bilet sahiplerine

Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş, sadakat puanlarına göre sıralanan kişilere

Son olarak genel satış döneminde halka

Kulüplerin resmî kanallarından bilet bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil satış platformlarına göz atabilirsiniz.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadyumu: 24 Kasım

Arsenal-Borussia Dortmund maçı, 24 Kasım Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Planlanan başlama saati 20.00 (GMT).

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadyumu'nda turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden tahsis ediyor:

Sezonluk bilet sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için koltukları garanti. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için koltukları garanti. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyeliği kuraları: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelenin önce işlem yaptığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelenin önce işlem yaptığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi içeren premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi içeren premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor. İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen karşılaşmalar veya maç günü son dakika biletleri için taraftarlar, LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından yararlanabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatlarını belirleyen üç sınıfa ayırıyor: A, B ve C kategorileri.

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyat uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyat uygulanıyor. Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 ile 75 sterlin arasında değişiyor.

Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Daha az talep gören rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Biletlerin nominal fiyatları 35 ile 55 sterlin arasında başlıyor.

Daha az talep gören rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Biletlerin nominal fiyatları arasında başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeler (18-24 yaş) ve Senior taraftarlar (66 yaş üstü) için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeler (18-24 yaş) ve Senior taraftarlar (66 yaş üstü) için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Çekilişlere katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatına bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olması gerekiyor.

4. World Rugby Nations Championship Londra, Allianz Stadyumu: 8-29 Kasım

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım), hiç kuşkusuz bu sonbahar Londra'da düzenlenecek spor etkinliklerinin en önemlilerinden biri.

Kuzey ve Güney Yarımküre'nin en güçlü ragbi takımlarını dünya şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya getiren bu yeni, iki yılda bir düzenlenecek turnuva temmuz ayında başladı ve Londra'da sona erecek.

Twickenham'daki Allianz Stadyumu, Finaller Hafta Sonu'ndaki tüm maçların yanı sıra İngiltere'nin gruptaki son üç maçına da ev sahipliği yapacak: Avustralya (8 Kasım), Japonya (14 Kasım) ve Yeni Zelanda (21 Kasım).

Finaller Hafta Sonu'ndaki eşleşmeler grup aşaması tamamlanana kadar kesinleşmeyecek olsa da turnuvaya katılan on iki ülkenin tamamının son üç günlük hafta sonunda sahaya çıkacağı garanti.

Tarih (ve yerel saat) Tur ve karşılaşma Biletler 8 Kasım Pazar (15.10) 4. tur: İngiltere-Avustralya Biletler 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. tur: İngiltere-Japonya Biletler 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11.'lik maçı: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5.'lik maçı: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9.'luk maçı: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3.'lük maçı: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7.'lik maçı: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Henüz belli değil-Henüz belli değil Biletler

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarının biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, karşılaşmaya bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi birliğinden (örneğin İngiltere) satın alınabilir.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor.

: Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki her maçın biletleri doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından dağıtılıyor. Biletleri ilgili ragbi birliklerinin resmî portallarından alabilirsiniz.

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarının biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) düzenlenen Finaller Hafta Sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

Finaller Hafta Sonu'nda ikişer maçın oynanacağı günler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günlük): %10 ile %15 arasında artan oranlı indirimler sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin biletleri 242-514 sterlin arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları

Londra'da oynanacak grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere