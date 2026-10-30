Kasım 2026, ilk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship finallerinin heyecan verici kapanışıyla Londra'da unutulmaz spor anlarına sahne olmaya hazırlanıyor.

Futbolseverleri ise UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere-Hırvatistan, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Borussia Dortmund ve Arsenal-Manchester City dâhil birçok dikkat çekici Premier League karşılaşması bekliyor.

Sonbahar başkente yerleşirken dünyanın dört bir yanından seçkin sporcular şehrin simge hâline gelmiş tesislerinde bir araya gelecek. Biletlerinizi bugünden ayırtarak onları canlı izleyebilirsiniz.

Bu kasım ayında tatil veya iş seyahati için Londra'ya geliyor ve üst düzey spor müsabakaları izlemek istiyor olabilirsiniz. Ya da son dakika bileti arayan Londralı bir sporsever olabilirsiniz. Biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

1. İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçı, Wembley: 12 Kasım

İngiltere-Hırvatistan maçı 12 Kasım Perşembe günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Planlanan başlama saati 19.45 (GMT).

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

İngiltere'nin iç saha maçlarının biletleri önce resmî England Football bilet portalında satışa sunulur. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle England Supporters Travel Club üyelerine ve FA'ye bağlı sezonluk bilet sahiplerine öncelik tanınır.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

İngiltere maçlarının bilet fiyatları, koltuğun konumuna ve pakete göre büyük farklılık gösterir. Resmî kanallardaki fiyat kategorileri genellikle şöyledir:

Kategori 1 : 80 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 80 sterlinden başlayan fiyatlarla Kategori 2 : 65 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 65 sterlinden başlayan fiyatlarla Kategori 3 : 45 sterlinden başlayan fiyatlarla

: 45 sterlinden başlayan fiyatlarla Kategori 4: 35 sterlinden başlayan fiyatlarla

2. Premier League maçları, Londra'nın çeşitli yerleri: 7-29 Kasım

Kasım ortasında bir millî maç arası daha yaklaşsa da öncesinde ve sonrasında, Arsenal-Manchester City mücadelesi dâhil öne çıkan Premier League karşılaşmaları oynanacak.

Tarih ve yerel saat Maç Biletler Stat 7 Kasım Cumartesi (15.00) Arsenal-Hull City Biletler Emirates Stadyumu 7 Kasım Cumartesi (15.00) Fulham-Newcastle United Biletler Craven Cottage 8 Kasım Pazar (14.00) Crystal Palace-Liverpool Biletler Selhurst Park 21 Kasım Cumartesi (15.00) Chelsea-Leeds United Biletler Stamford Bridge 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadyumu 23 Kasım Pazartesi (20.00) Brentford-Everton Biletler Gtech Community Stadium 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace-Hull City Biletler Selhurst Park 29 Kasım Pazar (14.05) Fulham-Bournemouth Biletler Craven Cottage 29 Kasım Pazar (16.30) Arsenal-Manchester City Biletler Emirates Stadyumu

Londra'daki Premier League takımları hangileri?

Arsenal FC: Emirates Stadyumu (Holloway, Kuzey Londra)

Brentford FC: Gtech Community Stadium (Brentford, Batı Londra)

Chelsea FC: Stamford Bridge (Fulham, Batı Londra)

Crystal Palace FC: Selhurst Park (Selhurst, Güney Londra)

Fulham FC: Craven Cottage (Fulham, Batı Londra)

Tottenham Hotspur FC: Tottenham Hotspur Stadyumu (Tottenham, Kuzey Londra)

Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet portallarından ulaşılabiliyor.

Britanya'nın en üst düzey futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis ediyor:

Önce sezonluk bilet sahiplerine

Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş, sadakat puanlarına göre sıralanan taraftarlara

Son olarak genel satış döneminde herkese

Resmî kulüp kanallarından yer bulamıyorsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet pazarlarına göz atabilirsiniz.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadyumu: 24 Kasım

Arsenal-Borussia Dortmund maçı 24 Kasım Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Planlanan başlama saati 20.00 (GMT).

Arsenal-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadyumu'ndaki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden tahsis ediyor:

Sezonluk bilet sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için yerleri garantidir. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabilir.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 lig aşaması iç saha maçının tamamı için yerleri garantidir. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabilir. Red üyeleri için kura: Ücretli Red üyelerine yönelik geleneksel, başvuru sırasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyelerine yönelik geleneksel, başvuru sırasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet takas platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından satın alabilir.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından satın alabilir. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel locaya erişim gibi üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel locaya erişim gibi üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor. İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya maç günü son dakika bileti için LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarını kullanabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarını biletlerin ilk satış fiyatını belirleyen üç kategoriye ayırıyor: Kategori A, B ve C.

Kategori A maçları: Üst düzey rakipler ve derbiler için daha yüksek fiyatlar uygulanır (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlin ve üzeri arasında değişir.

Üst düzey rakipler ve derbiler için daha yüksek fiyatlar uygulanır (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle arasında değişir. Kategori B maçları: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 ile 75 sterlin arasında değişir.

Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında değişir. Kategori C maçları: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları 35 ile 55 sterlinden başlar.

Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). İlk satış fiyatları başlar. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners üyelerine (18 yaş altı), genç yetişkin üyelere (18-24 yaş) ve ileri yaştaki taraftarlara (66 yaş üstü) indirimli fiyatlar sunulur.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners üyelerine (18 yaş altı), genç yetişkin üyelere (18-24 yaş) ve ileri yaştaki taraftarlara (66 yaş üstü) indirimli fiyatlar sunulur. Resmî üyelik şartı: Taraftarların kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan ilk satış fiyatıyla bilet almak için aktif, ücretli Resmî Kulüp Üyeliği bulunmalıdır.

4. World Rugby Nations Championship, Londra, Allianz Stadium: 8-29 Kasım

Bu sonbahar Londra'da düzenlenecek en önemli spor etkinliklerinden biri, hiç şüphesiz Nations Championship Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım).

Kuzey ve Güney Yarımküre'nin en güçlü ragbi takımlarını karşı karşıya getirerek dünyanın nihai şampiyonunu belirlemeyi amaçlayan, iki yılda bir düzenlenen bu yepyeni turnuva temmuz ayında başladı ve Londra'da sona erecek.

Twickenham'daki Allianz Stadium, Finaller Hafta Sonu maçlarının tamamına ev sahipliği yapmanın yanı sıra İngiltere'nin Avustralya (8 Kasım), Japonya (14 Kasım) ve Yeni Zelanda (21 Kasım) ile oynayacağı son üç grup maçına da sahne olacak.

Finaller Hafta Sonu'ndaki eşleşmeler grup aşaması tamamlanana kadar kesinleşmeyecek. Ancak mücadele eden 12 ülkenin tamamının turnuvayı kapatacak üç günlük hafta sonunda yer alacağı garanti.

Tarih ve yerel saat Tur ve maç Biletler 8 Kasım Pazar (15.10) 4. tur: İngiltere-Avustralya Biletler 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. tur: İngiltere-Japonya Biletler 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarının biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi federasyonundan (örneğin İngiltere) alınabilir.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından dağıtılıyor. Biletleri ilgili federasyonların resmî portallarından alabilirsiniz.

Londra'daki World Rugby Nations Championship maçlarının biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek Finaller Hafta Sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket almanıza göre büyük farklılık gösteriyor.

Finaller Hafta Sonu'nda ikişer maçın oynanacağı günler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20 ile 125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20 ile 125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40 ile 180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40 ile 180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125 ile 280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125 ile 280 sterlin arasında Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günlük): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sağlıyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242 ile 514 sterlin arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları

Londra'da oynanacak grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere