GOAL'ün Dünya Kupası otelleri rezervasyon rehberi: Ortalama fiyatlar, bütçe dostu seçenekler, ulaşım ve daha fazlası

Eleme play-off’larının tamamlanması ve Dünya Kupası 2026 yapbozunun son parçalarının da yerine oturmasıyla birlikte, artık gözler haziranda başlayacak turnuvaya çevrildi.

Çeşitli otel seçenekleri ve alternatifler olsa da, Dünya Kupası’nın farklı statlarında maç izleyecek kadar şanslı olanlar için oda rezervasyonlarını son dakikaya bırakmak istemezsiniz. Özellikle de fiyatların önümüzdeki haftalarda ciddi şekilde artması beklenirken.

GOAL, Dünya Kupası konaklamasıyla ilgili tüm ayrıntıları sizin için derledi: kalınabilecek en iyi yerler ve konumlar, ödemeyi bekleyebileceğiniz tutarlar ve daha fazlası.

Dünya Kupası otelleri ve konaklamaŞimdi rezervasyon yap

Dünya Kupası 2026 konaklaması nasıl rezerve edilir: Bilmeniz gereken temel noktalar

Çok geçe bırakmayın

Dünya Kupası 2026 ev sahibi şehirlerinde otel fiyatlarının, önceki yıllardaki benzer tarihlerle kıyaslandığında yüzde 300’e kadar artması beklendiğinden, erken rezervasyon stratejileri kritik önem taşıyor.

Bazı şehirlerde Dünya Kupası, ABD’nin 250. yıl dönümüyle de çakışacak ve bu durum haziran sonu-temmuz başında fiyatları daha da yukarı çekecek.

Aramanızı genişletin

Şehir merkezindeki ya da statlara yakın otel seçenekleri, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan bazı şehirlerde azalıyor. Bu nedenle arama alanınızı genişletmeniz ve daha uzak bölgelerde konaklama bakmanız gerekebilir.

Stada ulaşım daha uzun sürebilir, ancak otel ücretlerinde büyük bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz iptal seçeneğiyle rezervasyon yapın

Takımınızın Dünya Kupası’ndaki ilerleyişi belirsizliğini koruduğu için rezervasyon yaparken iade edilebilir tüm oda seçeneklerini ve “ücretsiz iptal” filtrelerini kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Bu yöntem ayrıca daha yakın bir otelde yer açılması ya da turnuvanın ilerleyen aşamalarında takımınızı başka bir şehre takip etmeniz gerekmesi halinde yeniden rezervasyon yapmanıza da olanak tanır.

Booking.com üzerinden konaklama ararken hem ücretsiz iptal hem de ön ödeme gerektirmeyen seçenekler bulunuyor.

Dünya Kupası 2026 ev sahibi şehirlerinde nerede kalınır?

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Ana havalimanı: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Ulaşım ipuçları: Aşırı maç günü trafiğinden kaçınmak için önerilen ana ulaşım bağlantısı, Atlanta’nın raylı sistemi MARTA. Mercedes-Benz Stadium’a yakın iki istasyon bulunuyor: Vine City Station ve GWCC/CNN Center Station.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az $704 - $3055 Otel rezervasyonu 10 km’den az $490 - $2070 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (stada < 2 km), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: The Ritz-Carlton Atlanta (stada < 2 km), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (stada < 10 km)

Dallas (AT&T Stadium)

Ana havalimanı: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)

Ulaşım ipuçları: Maç günleri için özel olarak geçici bir toplu taşıma ağı kurulacak. Bu ağda Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, DART “Bus Bridge” ve Arlington Trolley yer alacak.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az $952 - $1161 Otel rezervasyonu 10 km’den az $736 - $1341 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (stada < 2 km), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (stada < 2 km), Motel 6 (Arlington, TX) (stada < 10 km)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Ana havalimanı: Los Angeles International Airport (LAX)

Ulaşım ipuçları: LA Metro resmi toplu taşıma sağlayıcısı olacak ve turnuva boyunca hizmetlerini önemli ölçüde artıracak.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az $555 - $1716 Otel rezervasyonu 10 km’den az $503 - $1593 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (stada < 2 km), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (stada < 2 km), Marina del Rey Hotel (stada < 10 km)

Mexico City (Estadio Banorte)

Ana havalimanı: Benito Juarez International Airport (MEX)

Ulaşım ipuçları: Stada ulaşımda ana rota Metro ve Hafif Raylı sistemin bir kombinasyonunu içerecek

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az MXN 2553 - MXN 5131 Otel rezervasyonu 10 km’den az MXN 939 - MXN 6504 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Homesuites Rotarismo (stada < 2 km), Hotel TorreBlanca (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hotel Lucerna Culiacan (stada < 2 km), Culiacan Marriott Hotel (stada < 10 km)

Miami (Hard Rock Stadium)

Ana havalimanı: Miami International Airport (MIA)

Ulaşım ipuçları: Odak noktası yüksek hızlı tren, özel servisler ve park et-devam et seçenekleri. Brightline (High-Speed Rail), Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach ya da Orlando’dan gelecek taraftarlar için başlıca seçenek olarak görülüyor.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az $1411 - $1584 Otel rezervasyonu 10 km’den az $610 - $2597 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Miami Gardens Inn & Suites (stada < 2 km), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (stada < 2 km), Monte Carlo Suites in Miami Beach (stada < 10 km)

New Jersey (MetLife Stadium)

Ana havalimanı: Newark Liberty International Airport (EWR)

Ulaşım ipuçları: Ana demiryolu bağlantısı Meadowlands Rail Line. Otobüsü tercih edenler içinse NJ TRANSIT “TransitWay”, saatte ilave 10.000 kişiyi taşımak üzere kurulan yalnızca otobüslere özel yeni bir koridor.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az $918 - $1766 Otel rezervasyonu 10 km’den az $591 - $2335 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (stada < 2 km), Wingate by Wyndham (Long Island City) (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (stada < 2 km), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (stada < 10 km)

Toronto (BMO Field)

Ana havalimanı: Toronto Pearson International Airport (YYZ)

Ulaşım ipuçları: Lakeshore West ve East hatları, stat arazisine yakın konumdaki GO Transit’in “Exhibition GO Station” durağıyla birlikte yüksek taraftar yoğunluğunu karşılamak için her 15 dakikada bir işleyecek.

Stada uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km’den az CAD 944 - CAD 4789 Otel rezervasyonu 10 km’den az CAD 752 - CAD 1623 Otel rezervasyonu

Düşük fiyatlı seçenekler: Union Hotel (stada < 2 km), Element Toronto Airport (stada < 10 km)

Yüksek fiyatlı seçenekler: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (stada < 2 km), Riu Plaza Toronto (stada < 10 km)

Dünya Kupası 2026 uçuşları nasıl rezerve edilir?

Dünya Kupası 2026 için Kuzey Amerika’ya uçuyorsanız, uçak bileti satın alırken de erken planlama büyük önem taşıyor.

Önceden rezervasyon yapmak çoğu zaman daha düşük ücretler ve daha iyi uçuş saatleri sağlar, ayrıca yaklaşan Dünya Kupası maceranız için her şeyin hazır olduğuna dair içinizi rahatlatır.

FIFA Dünya Kupası 2026 için Kuzey Amerika’ya gitmek isteyen taraftarlar, birden fazla hava yolunu karşılaştıran Skyscanner gibi arama araçlarında uçuş bulabilir. Koltuğunuzu bugün ayırtın ve harika bir futbol yazına hazırlanın.

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Dünya Kupası 2026’nın stat stat takvimi nedir?

Haziran 2022’de FIFA Dünya Kupası 2026’nın 16 ev sahibi şehri açıklanmıştı. Bunların ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve 11’i Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor.