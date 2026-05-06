GOAL'ün 2026 Şampiyonlar Ligi Finali rehberi: Ücretsiz iptal, rezervasyonlar, biletler ve tavsiyeler

30 Mayıs'ta Puskás Aréna'ya akın etmeye hazırlanan 65.000'den fazla futbol tutkunu varken, iade edilebilir rezervasyonlar ve 'Ücretsiz İptal' seçenekleriyle akıllıca rezervasyon yapmalısınız. Budapeşte'ye gitmeyi düşünüyorsanız bunun için pek çok seçenek var.

GOAL bilmeniz gereken her şeyi aşağıda derledi.

Budapeşte'ye uçuşlar & rezervasyonlarSeyahat Rezervasyonu Yap

2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Karşılaşma (CET) Stadyum Seyahat Biletler 30 Mayıs 2026 Cumartesi Final: TBC - TBC (18.00) Puskás Aréna (Budapeşte, Macaristan) Uçuşlar & Oteller Biletler



İpucu: Konaklamanızı ayarlamak için bilet kurası sonuçlarını beklemeyin. O zamana kadar fiyatlar zirve yapmış olur. Şimdiden iade edilebilir bir oda ayırtın; stadyumda yer bulamazsanız hiçbir ücret ödemeden iptal edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Finali için neden iade edilebilir rezervasyon kullanılmalı?

Onaylanan Şampiyonlar Ligi finalistlerini mayısın ilk haftasındaki yarı finallerden sonra öğrenecek olsak da, fiyat artışı yaşanmadan önce rezervasyonunuzu yapmak oldukça kolay.

Otel ve uçuş fiyatları son dört aşaması tamamlandıktan sonra çoğu zaman üç katına çıkıyor. Bu nedenle erken rezervasyon yapmak size daha fazla tercih ve seçenek de sunuyor.

'Ücretsiz İptal' filtreleriyle arama yapmak uluslararası taraftarlar için güvenilir bir yöntemdir. Rezervasyon hizmetlerini ilk kez kullananlar için yeni kullanıcı indirimlerine de göz atın.

Bütçeniz ne olursa olsun, taraftarların yaptığı bir numaralı hata €20 tasarruf etmek için iade edilemeyen fırsatları ayırtmak. Bu, bir miktar para biriktirmek için iyi bir yöntem olsa da takımınız finale kalmazsa çok daha fazlasını kaybedersiniz.

Ekonomik mi lüks mü: Hangi konaklama tercih edilmeli?

Özellik Ekonomik (Fan Zone atmosferi) Lüks (VIP deneyimi) Fiyat Aralığı gecelik €150 - €350 gecelik €800 - €2.000+ En İyi Bölge VII. Bölge (Yahudi Mahallesi) V. Bölge (Belváros) Stadyuma Ulaşım Metro M2 ile 10-15 dakika Özel Shuttle / Lüks Taksi Konaklama İade Edilebilir Ekonomik Fırsatlara Göz Atın Lüks Seçeneklerin Durumunu Kontrol Edin

Puskás Aréna çevresindeki otellerOtel Rezervasyonu Yap

Ekonomik oteller (€25-150+)

Budapeşte'de ekonomik oteller €25'ten başlıyor ve taraftarlara maliyeti sınırlama fırsatı sunuyor. Bu daha ucuz alternatifler, yalnızca bir gün kadar Budapeşte'de kalacak futbolseverlere masrafları azaltma seçeneği veriyor.

Ayrıca, paralarını Macar başkentindeki diğer aktivitelere ya da cazibe merkezlerine harcamayı tercih eden ve daha uzun süre kalacak gruplar için de cazip olabilir.

Daha kalabalık gruplar hâlinde seyahat edenler, kişi başı maliyeti daha da azaltmak için kamp yataklı çok odalı alanlar bulmak adına 'apartman' filtresini kullanabilir.

Lüks oteller (€300+)

Daha geniş alanlar ve kaliteli yemek seçeneklerini tercih ediyorsanız, Tuna Nehri yakınındaki V. Bölge tam size göre. Burası aynı zamanda resmi UEFA Fan Zone'larının da merkezi olacak.

Bu odalar sponsorlar ve kurumsal misafirler nedeniyle hızla doluyor. Bu yüzden şehir merkezindeki yerinizi garanti altına almanın tek yolu, şimdiden iade edilebilir lüks bir süit ayırtmak.

Lüks otellerin gecelik maliyeti daha yüksek olsa da, Budapeşte'de Trip.com'da €300 ve üzeri fiyatlardan söz ediyoruz. Bu da seyahat masraflarını ciddi şekilde artırabilir. Yine de büyük finalin tadını en iyi şekilde çıkarmak isteyen pek çok ziyaretçi için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Budapeşte'ye nasıl gidilir: Uçuşlar, trenler ve ipuçları

Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD), stadyuma sadece 30 dakika uzaklıkta, ancak final hafta sonunda uçuş fiyatları yüksek olacaktır. En ucuz biletleri yakalamak için erken davranın.

Alternatif olarak, tüm bu başkentler arasında yüksek hızlı tren bağlantıları mevcut. Viyana (VIE) veya Bratislava'ya (BTS) uçmayı değerlendirin. Yüksek hızlı tren bağlantıları sayesinde Budapeşte'ye 2-2,5 saat içinde ulaşabilir, çoğu zaman uçak biletinde yüzlerce euro tasarruf edebilirsiniz.

Budapeşte'ye uçuşlarUçuş Ara

2026 Şampiyonlar Ligi Finali: Eksiksiz uçuş öncesi kontrol listesi

Havalimanına gitmeden önce bu maddeleri tamamladığınızdan emin olun. Budapeşte taraftar dostu bir şehir, ancak 2026 bilmeniz gereken yeni düzenlemeler getiriyor.

Pasaport Geçerlilik Sürenizi Kontrol Edin: Pasaportunuzun, Macaristan'dan planlanan ayrılış tarihinizin ardından en az 3 ay daha geçerliliği olmalı. Biyometrik Giriş (EES): AB'nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) artık aktif olduğunu unutmayın. AB vatandaşı değilseniz, İngiltere, ABD ve Avustralya'dan gelen taraftarlar dahil, sınırda parmak izinizin alınmasını ve fotoğrafınızın çekilmesini bekleyin. Pasaport kontrolü kuyrukları için fazladan 45-60 dakika ayırın. BudapestGO Uygulamasını İndirin: Dijital ulaşım kartları satın almanın ve Metro M2'yi gerçek zamanlı takip etmenin tek yolu bu. Havalimanında zaman kazanmak için bunu iniş yapmadan önce halledin. A4 Çanta Kuralı: Puskas Arena'nın sıkı bir güvenlik politikası var. A4 boyutundan büyük çantaların içeri alınmasına izin verilmeyecek. Daha büyük bir sırt çantanız varsa otelinizin "luggage drop" hizmeti sunup sunmadığını kontrol edin ya da Keleti İstasyonu'ndaki dolapları kullanın. Para Birimi (Forint mi Euro mu): Turistik merkezdeki birçok yer euro kabul etse de kur oranları çoğu zaman elverişsiz oluyor. En iyi kuru almak için HUF (Macar forinti) ile, seyahate uygun bir kart kullanarak ödeme yapın (Revolut/Monzo). Stadyumda Nakit Geçmiyor: Puskas Arena içinde fiziksel nakit kullanamazsınız. Telefonunuzun ya da kartınızın temassız ödemeye hazır olduğundan emin olun.

Budapeşte'de nerede kalınır: Her futbol taraftarı için bölgeler

Eğlence Bölgesi (VII. Bölge - Erzsébetváros): Hareketli gece hayatını sevenler ve stadyuma kısa sürede ulaşmak isteyenler için harika. Metro ve tramvay erişimi iyi.

Hareketli gece hayatını sevenler ve stadyuma kısa sürede ulaşmak isteyenler için harika. Metro ve tramvay erişimi iyi. Maç Günü Merkezi (VIII. Bölge - Józsefváros): Yükselişte olan ve çeşitlilik sunan bir bölge. Puskás Aréna'ya yürüme mesafesinde. Maç öncesi veya sonrası ulaşım karmaşasından kaçınmak isteyenler için ideal.

Yükselişte olan ve çeşitlilik sunan bir bölge. Puskás Aréna'ya yürüme mesafesinde. Maç öncesi veya sonrası ulaşım karmaşasından kaçınmak isteyenler için ideal. Lüks Tercih (V. Bölge): Tuna yakınlarında yer alan ve çok sayıda üst segment otele sahip bir bölge. Turnuvaya yakın en iyi atmosfer için resmi UEFA Fan Festival'i de bu bölgede olacak. Burası Budapeşte'nin kalbi olduğu gibi Macaristan'ın siyasi, finansal, ticari ve turistik merkezi olarak da kabul ediliyor.

Tuna yakınlarında yer alan ve çok sayıda üst segment otele sahip bir bölge. Turnuvaya yakın en iyi atmosfer için resmi UEFA Fan Festival'i de bu bölgede olacak. Burası Budapeşte'nin kalbi olduğu gibi Macaristan'ın siyasi, finansal, ticari ve turistik merkezi olarak da kabul ediliyor. Akıllı Tercih (Buda Yakası - I. Bölge): Daha lüks bir konaklama arayan taraftarlar için bir başka seçenek. Ancak genel olarak V. Bölge'den daha sakin ve daha manzaralı bir bölge. Metro M2 hattıyla oldukça kolay ulaşılabiliyor.

Maç gününde ne beklemeli: Puskás Aréna'ya ulaşım

Budapeşte şehir merkezinin hemen doğusunda yer alan Puskás Aréna, Keleti ana tren istasyonuna yaklaşık 1 km uzaklıkta, yani 10 dakikalık yürüme mesafesinde.

Özellikle maç günlerinde stadyuma gidecek kişilere genel olarak toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor. Buna şunlar dahil:

Budapeşte Metro M2 hattı: En popüler güzergâhlardan biri. Bu hat tarihi şehir merkezinden doğu yönüne ilerliyor. Örneğin Kossuth Lajos, Deak Ferenc, Astoria veya Keleti'den Ors Vezer yönüne metroya binin ve Puskas Ferenc Stadion durağında inin. Tramvay hatları: 1 ve 1A numaralı tramvay hatları dahil. Otobüs hatları: 73, 75, 77, 80 ve 130 dahil olmak üzere çok sayıda otobüs güzergâhı. BudapestGO uygulaması: BudapestGO uygulamasını indirin ve kullanın. Uygulama üzerinden gerçek zamanlı verilerle Macar başkentindeki istediğiniz noktalar arasında en iyi toplu taşıma güzergâhlarını, otobüs/tramvay/metro seçenekleriyle haritalayabilir ve planlayabilirsiniz. Yolculuğunuzu planlamanın yanı sıra uygulama üzerinden dijital bilet ve kart da satın alabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Finali için uçuşlar & otellerSeyahat Rezervasyonu Yap