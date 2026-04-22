1902’deki kuruluşundan bu yana Real Madrid, rekor sayıdaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve yurt içindeki başarılarıyla Avrupa futbolunun zirvesini tanımladı.

İspanya’nın başkentinin kalbinde mücadele eden kulüp, Di Stéfano’dan Zidane’a ve Cristiano Ronaldo’ya kadar efsanelere ev sahipliği yaptı ve her sezon milyonlarca taraftarı bunu yerinde görmek için Santiago Bernabéu’ya çeken bir miras yarattı.

Seyahat paketleri bulmaktan uçuşlar ve stadyum turları ayarlamaya kadar, GOAL, biletler, uçuşlar, seyahat paketleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Bernabéu’yu ziyaret etme hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Real Madrid ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 12 Nisan 2026 - 17:00 Real Madrid - Girona Santiago Bernabéu Biletler 22 Nisan 2026 (TBD) Real Madrid - Alavés Santiago Bernabéu Biletler 13 Mayıs 2026 - 20:00 Real Madrid - Real Oviedo Santiago Bernabéu Biletler 24 Mayıs 2026 (TBD) Real Madrid - Athletic Club Santiago Bernabéu Biletler

Real Madrid seyahat paketleri rezervasyonu yapabilir miyim?

Real Madrid biletlerinin resmi tedarikçisi olan SportsBreaks, Santiago Bernabéu seyahatinizi planlamadaki belirsizliği ortadan kaldıran kapsamlı paketler sunuyor.

Bir seyahat paketi rezervasyonu yapmak, taraftarların her şeyi tek bir yerde toplamasını sağlar. Bu paketler, size hem dünya standartlarında futbol heyecanını hem de İspanya’nın başkentinde konforlu bir konaklamayı sunmak için tasarlandı; böylece karmaşık bireysel rezervasyon süreciyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Resmi maç biletleri: Her paket, garantili resmi genel giriş biletleriyle gelir. Kale arkası koltuklar dahil çeşitli oturma kategorileri arasından seçim yapabilir ya da uzun kenar bilet seçeneklerinden birine yükseltebilirsiniz.

Her paket, garantili resmi genel giriş biletleriyle gelir. Kale arkası koltuklar dahil çeşitli oturma kategorileri arasından seçim yapabilir ya da uzun kenar bilet seçeneklerinden birine yükseltebilirsiniz. Otel konaklaması: Resmi Real Madrid paketlerimiz, şehir merkezindeki bir otelde en az bir gecelik konaklamayı içerir. Böylece Madrid’in sunduğu her şeyi keşfetmek için en iyi konumda olursunuz.

Resmi Real Madrid paketlerimiz, şehir merkezindeki bir otelde en az bir gecelik konaklamayı içerir. Böylece Madrid’in sunduğu her şeyi keşfetmek için en iyi konumda olursunuz. Deneyim: Sahada dünya standartlarında futbol, saha dışında birinci sınıf atmosfer ve Madrid gibi büyüleyici bir şehirde otel konaklaması.

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Real Madrid’i izlemek için seyahat etmenin maliyeti ne kadar?

Tarih Karşılaşma Paket başlangıç fiyatı Paket 12 Nisan 2026 Real Madrid - Girona FC £489,00 Paket 22 Nisan 2026 Real Madrid - Deportivo Alavés £548,00 Paket 13 Mayıs 2026 Real Madrid - Real Oviedo £420,00 Paket 24 Mayıs 2026 Real Madrid - Athletic Club £440,00 Paket

Real Madrid’i izlemek için bilet nasıl alınır?

Real Madrid bileti için ilk bakılması gereken yer, bilet satışı yapan kulübün resmi internet sitesidir.

Bu biletler çoğu zaman tükenir; ilk satış hakkı Socios’a (üyeler), ardından Madridista Premium kart sahiplerine verilir.

Resmi sitede biletler tükenmişse ya da son dakika bir seyahat planlıyorsanız, StubHub’da şu anda €95’ten başlayan biletler mevcut. StubHub veya SeatPick gibi ikincil platformlar, üyelik olmadan koltuk ihtiyacı duyan yurt dışından gelen taraftarlara erişim sağlar.

Real Madrid biletleri ne kadar?

Real Madrid bilet fiyatları, rakibe ve organizasyona göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Orta sıra takımlarına karşı oynanan standart La Liga maçlarında, en ucuz tekil biletler üst kademelerde (4. Amfitiyatro) €50 ila €75 seviyesinden başlayabilir.

Ancak Kategori A maçları için:

Madrid derbisi / Şampiyonlar Ligi: Fiyatlar genellikle €120’den başlar ve yeniden satış platformlarında hızla yükselebilir.

Fiyatlar genellikle €120’den başlar ve yeniden satış platformlarında hızla yükselebilir. Hospitality: Premium bir deneyim için, yiyecek-içecek ve lounge erişimi içeren "Silver" hospitality paketleri genellikle €300 civarında başlarken, stadyum içindeki "Gold" hospitality €900’ü aşabilir.

Premium bir deneyim için, yiyecek-içecek ve lounge erişimi içeren "Silver" hospitality paketleri genellikle €300 civarında başlarken, stadyum içindeki "Gold" hospitality €900’ü aşabilir. İkincil pazar yerleri:StubHub ve SeatPick gibi ikincil platformlarda mevcut son dakika biletleri €95’ten başlar.

İster paket ister bireysel rezervasyon tercih edin, yeni yenilenen stadyumun içindeki atmosfer her Euro’ya değer.

Madrid seyahati: Futbol şehri hakkında bilmeniz gereken her şey

Santiago Bernabéu hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Santiago Bernabéu, modern mühendisliğin bir harikasıdır. Kapsamlı yenilemenin ardından artık yaklaşık 85.000 seyirci kapasitesine sahiptir. Madrid’i ziyaret eden birçok taraftar, atmosferi gerçekten içine çekebilmek için Santiago Bernabeu rehberli turlarını rezerve ediyor.

En dikkat çekici özellik, çelikle kaplı dış cephesi ve tamamen geri çekilebilen çatısıdır; bu da hava nasıl olursa olsun maçların kusursuz koşullarda oynanmasını sağlar.

İçeride stadyum, şehrin 360 derecelik manzarasını sunan bir skywalk’a sahiptir. Taraftarlar için tribünlerin sahaya yakınlığı, deplasman takımlarına samimi ama ürkütücü bir atmosfer sunarak en iyi özelliklerinden biri olmaya devam ediyor.

Maç günlerinde Calle de Marceliano Santa María çevresindeki barlar bulunulması gereken yerdir; çünkü binlerce Madridista, takım otobüsünü karşılamak ve tezahürat yapmak için burada toplanır.

Madrid’e nasıl uçulur?

Skyscanner. gibi uçuş arama motorları ya da hava yolu şirketleri üzerinden, çoğu büyük uluslararası merkezden doğrudan Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı’na (MAD) uçabilirsiniz.

Birleşik Krallık’tan seyahat eden taraftarlar için British Airways, Ryanair ve EasyJet gibi taşıyıcılarla Londra, Birmingham ve Manchester’dan her gün direkt uçuşlar bulunuyor.

Uzun mesafeden gelen ziyaretçiler, Air Europa, Iberojet veya American Airlines aracılığıyla New York, Bangkok ve Cancun gibi şehirlerden direkt hatlarla İspanya’nın başkentine ulaşabilir.

En iyi fiyatı bulmak için, Nisan ayı şu anda 2026’da Madrid’e uçmak için en ucuz ay olarak kaydedildi; gidiş-dönüş biletler önceden rezervasyon yapıldığında bazen €20’ye kadar düşebiliyor.

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Madrid’de nerede kalınır?

Taraftarlar, stadyuma doğrudan yakınlık için Chamartín bölgesinde konaklamalıdır.

Daha turistik bir hava tercih ediyorsanız, maç günü stadyuma metroyla doğrudan 15 dakikalık yolculuk için 10 numaralı Metro hattına yakın olmanız koşuluyla Sol veya Gran Vía bölgeleri mükemmel seçeneklerdir.

Madrid’de ne yapılır?

Futbol ana etkinlik olsa da Madrid; kültür, yemek ve tarih açısından sonsuz seçenekler sunan canlı bir şehirdir.

Seyahatinizden en iyi şekilde yararlanmak için işe bir Bernabéu Turu ile başlayın. Maça gidiyor olsanız bile tur, kupa odasına (15 Şampiyonlar Ligi kupasıyla!), soyunma odalarına ve başkanlık locasına sahne arkasından bir bakış sunar.

Stadyumun ötesinde şunları keşfedebilirsiniz:

Altın Sanat Üçgeni: Prado Müzesi’ni, Reina Sofía’yı ve Thyssen-Bornemisza’yı ziyaret edin.

Prado Müzesi’ni, Reina Sofía’yı ve Thyssen-Bornemisza’yı ziyaret edin. Retiro Parkı: Maç öncesi yürüyüş için mükemmel, devasa bir yeşil vaha.

Maç öncesi yürüyüş için mükemmel, devasa bir yeşil vaha. Puerta del Sol ve Plaza Mayor: Sokak sanatçıları ve tapas barlarıyla dolup taşan, şehrin tarihi kalbi.

Sokak sanatçıları ve tapas barlarıyla dolup taşan, şehrin tarihi kalbi. Futbolun Evi: Puerta del Sol’da bulunan ve tamamen güzel oyunun tarihine adanmış bir müze.

Madrid içinde nasıl seyahat edilir?

Madrid, Avrupa’nın en verimli ve en temiz toplu taşıma sistemlerinden birine sahiptir.

Şehir içinde , en büyük yardımcınız Metro de Madrid’dir. 10 numaralı hat sizi doğrudan Santiago Bernabéu istasyonuna götürür ve sizi tam stadyumun önünde indirir.

, en büyük yardımcınız Metro de Madrid’dir. 10 numaralı hat sizi doğrudan Santiago Bernabéu istasyonuna götürür ve sizi tam stadyumun önünde indirir. Havalimanından , şehir merkezine ulaşmanın en kolay yolu, yaklaşık 20 dakikada ana ulaşım merkezi Nuevos Ministerios’a bağlanan 8 numaralı metro hattıdır (Pembe Hat).

, şehir merkezine ulaşmanın en kolay yolu, yaklaşık 20 dakikada ana ulaşım merkezi Nuevos Ministerios’a bağlanan 8 numaralı metro hattıdır (Pembe Hat). Alternatif olarak, Cercanías banliyö treni, Atocha veya Chamartín istasyonlarının yakınında konaklayanlar için hızlı bir seçenektir.

banliyö treni, Atocha veya Chamartín istasyonlarının yakınında konaklayanlar için hızlı bir seçenektir. Bir maçtan sonra gece geç saatte seyahat için Madrid, güvenilir bir gece otobüsü (Búhos) ağına ve Uber ile Bolt gibi uygun fiyatlı araç çağırma hizmetlerine sahiptir.

Madrid’de nasıl bağlantıda kalınır?

Yurt dışındayken bağlantıda kalmak, şehirde yol bulmak, canlı skorları kontrol etmek ve maç günü fotoğraflarınızı paylaşmak için çok önemlidir.

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1 GB ile 100 GB arasında değişen esnek yerel veri paketleri arasından seçim yapabilir ya da günlük yalnızca $2,92’den başlayan sınırsız veri seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Movistar, Orange ve Vodafone gibi büyük operatörlere verilen destek sayesinde, ışık hızında 5G hızlarının keyfini çıkaracak ve Madrid boyunca WhatsApp numaranızı aktif tutabileceksiniz. E-posta ile aldığınız QR kodunu taramanız yeterli; İspanya’ya ulaştığınız anda bağlantınız hazır olacak.

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