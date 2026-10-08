Bilet kuyruğu karmaşasını tamamen atlayın: resmi Chelsea maç günü ağırlama paketleri, sadakat puanları, üyelik kademeleri veya aşırı talep gören kura çekilişleriyle uğraşmadan doğrudan Stamford Bridge'e girmek için yetkili ve öncelikli bir yol sunar.

40.000 kişilik sınırlı kapasite ve talebin zirve yaptığı bir ortamda, öne çıkan Premier League maçları ile Avrupa geceleri için genel satış biletlerini almak zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir. Resmi ağırlama paketleri ise tabloyu tersine çevirir; kaliteli yemek, ücretsiz barlar ve dünya standartlarında saha görüş açılarıyla birlikte anında ve doğrulanmış erişim sağlar.

Chelsea premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Kısaca: Stamford Bridge Hospitality, Premium Biletler ve VIP Paketler

Premium Paket Kategori Fiyat Aralığı (kişi başı)* Konum Dahil Olanlar Westview / UTB Sports Lounge Lounge £275 - £550 West Stand / Fulham Road Dolgulu West Stand koltuğu, maç öncesi şef yemek alanı/büfe, devre arası içeceği, resmi maç programı Canoville & Champions Club Club Level (Orta Kat) £395 - £750 East Stand (Orta Kat) Ceza sahası çizgisi üzerinde dolgulu koltuk, maç öncesi 3 çeşit büfe, ücretli bar, maç sonrası atıştırmalıklar, kulüp efsanesiyle soru-cevap Tambling’s & Harris Suite Yemek £650 - £1.250 West Stand (Orta Kat) 3 çeşit fine dining menü, dahil açık bar (bira/şarap/alkollü içkiler), orta saha çizgisinde dolgulu koltuklar Millennium Suite & Club 1905 Premium £1.200 - £2.200 West Stand (Seviye 2) 4 çeşit gurme yemek, şampanya karşılama, Directors' Box'ın yanındaki merkezi koltuklar, efsane ziyaretleri Executive Boxes (10-20 Misafir) Loca £11.000 - £24.000 (loca başına) West Stand / East Stand Kapalı özel süit, kişisel ev sahibi, çok aşamalı özel yemek, süitin dışındaki özel balkon koltukları

*Fiyatlar maç kategorisine göre değişiklik gösterir (Kategori A - Kategori B/C).

Chelsea FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Chelsea FC hospitality ve premium paketlerinin fiyatları; maç kategorisine (Kategori A - Kategori B/C), yemek servisine (street food istasyonları - çok aşamalı şef yemeği) ve saha konumuna (üst kat - Directors' Box seviyesi) göre değişir:

Rahat spor barları ve çağdaş lounge'lar (£275 - £550 kişi başı): Westview veya Under The Bridge (UTB) gibi erişilebilir giriş noktaları. Dolgulu West Stand koltukları, canlı maç öncesi yemek alanı istasyonları ve devre arası içecek kuponları sunar.

Geleneksel büfeler ve kulüp lounge'ları (£395 - £750 kişi başı): East Stand'deki Canoville Suite veya Champions Club gibi orta seviye seçenekler. Çok aşamalı sıcak büfeler, ücretli bar olanakları, maç sonrası tuzlu atıştırmalıklar ve eski Chelsea ikonlarının katılımını içerir.

Fine dining ve orta saha lounge'ları (£650 - £1.250 kişi başı): West Stand'deki Tambling’s Suite veya Harris Suite gibi premium gastronomi alanları. Üç çeşit gurme menü, ücretsiz içecek paketleri ve orta saha çizgisinde merkezi koltuklar sunar.

Ultra VIP amiral lounge'lar (£1.200 - £2.200+ kişi başı): Millennium Suite veya The Clubhouse gibi dünya standartlarında maç günü ortamları. Dört çeşit fine dining, şampanya karşılama, özel maç hediyeleri ve doğrudan Directors' Box'ın yanındaki koltukları içerir.

Özel executive localar (£11.000 - £24.000 loca başına): Özel loca katlarında yer alan, 10 ila 20 misafirlik kapalı süitler. Kişiye özel çok aşamalı yemek, kişisel ev sahibi hizmeti ve süitinizin hemen dışındaki özel balkon koltuklarını içerir.

Chelsea FC'de hangi premium paketler mevcut?

Özel executive localar (10-20 misafir)

West ve East Stand genelindeki özel loca katlarında konumlanan executive localar, süit camınızın hemen dışındaki doğrudan balkon koltuklarıyla birlikte tam mahremiyet sunar.

Executive Boxes: £11.000'dan başlayan fiyatlarla (10 ila 20 misafir)

Neler dahil: Saha manzaralı kapalı özel süit, kişisel garson ve ev sahibi, çok aşamalı fine dining veya gurme büfeler, tam dolu özel bar, maç günü programları ve kulüp efsanelerinin ziyaretleri.

Amiral VIP süitler

Yönetici ağırlama, özel günler veya merkezi orta saha görüş açısıyla birlikte fine dining isteyen küçük gruplar için tasarlanmıştır.

The Millennium Suite: Kişi başı £1.200'dan başlayan fiyatlarla

The Clubhouse: Kişi başı £1.500'dan başlayan fiyatlarla

Neler dahil: Prestijli Directors' Lounge'un yanındaki koltuklar, dört çeşit fine dining, alkollü içkiler ve şampanyayı içeren dahil açık bar, maç hediyeleri ve maç öncesi taktik brifingler.

Yemek ve deneyim lounge'ları

Üst düzey gastronomi veya sahanın perde arkasına erişim arayan taraftarlar için:

Tambling’s Suite: Kişi başı £650 - £1.100 (efsane golcü Bobby Tambling'in adını taşır)

Harris Suite: Kişi başı £750'dan başlayan fiyatlarla

Under The Bridge (UTB): Kişi başı £350'dan başlayan fiyatlarla

Dugout Club: Premium saha kenarı ve oyuncu tüneli erişim paketleri

Neler dahil: Üç çeşit şef menüsü, ücretsiz içecek paketleri, maç öncesi lounge eğlencesi ve dolgulu West Stand koltukları.

Rahat ve yüksek değerli hospitality

Aileler, uluslararası gezginler ve gruplar için uyarlanmış, esnek ve yüksek enerjili seçenekler:

Westview: Kişi başı £275 - £510

Canoville Suite: Kişi başı £395 - £750

Neler dahil:

West Stand Upper veya East Stand Orta Kat'ta dolgulu koltuklar

Maçtan 2,5 saat önce açılan, ışık alan modern concourse'lara veya özel lounge'lara erişim

Maç öncesi yemek istasyonu kuponları veya şef büfesi erişimi

Ücretsiz devre arası içecekleri (çay/kahve/meşrubat)

Resmi maç günü programı

Stamford Bridge tribünleri ve görüş açıları hakkında ne bilinmeli?

Stamford Bridge'in dört tribünü, taktik görüş açısı mı yoksa maç günü atmosferi mi tercih ettiğinize bağlı olarak benzersiz perspektifler sunar:

West Stand (Orta Kat ve Westview Upper): Executive süitlere ve fine dining lounge'larına ev sahipliği yapar. West Stand Orta Kat'taki 1-8 blokları, takım yedek kulübeleri ve oyuncu tünelinin hemen üzerinde yer alır ve orta saha çizgisinde üst düzey görüş açısı sunar.

East Stand (Orta Kat): Canoville Suite, Champions Club ve Captains Bar burada yer alır. Ceza sahası çizgisi üzerinde konumlanır, her iki teknik alanı da kapsayan yükseltilmiş bir görüş sunar ve kamera platformunun karşısındadır.

Matthew Harding Stand ve Shed End: Kale arkası tribünlerdir ve tutkulu ev sahibi taraftarlara ev sahipliği yapar. UTB gibi rahat ağırlama paketleri sizi bu yüksek enerjili tribünlere yakın konumlandırır.

Chelsea Women's premium ve hospitality biletleri nasıl alınır?

Stamford Bridge hospitality deneyimini erişilebilir bir fiyat noktasında yaşamak isteyen taraftarlar için, Stamford Bridge'de oynanan Chelsea FC Women's Super League (WSL) ve UEFA Women's Champions League maçları erişilebilir bir alternatif sunar.

Kadın maçları için hazırlanan hospitality paketleri, West Stand lounge erişimi, gurme büfe seçenekleri ve dolgulu koltukları çok daha düşük fiyatlarla sunar. Bu da onları aileler ve gençlik grupları için popüler hale getirir.

Kıyafet kuralı: Chelsea premium biletleriyle ne giymeliyim?

Rahat kademe (Westview / UTB / Canoville Suite): Şık gündelik. Resmi Chelsea iç saha formaları ve takım renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takım renkleri ve rakip formaları kesin olarak yasaktır.

Resmi lounge'lar ve localar (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Şık gündelikten resmiyete uzanan bir kural uygulanır. Kumaş pantolon veya şık jean, yakalı gömlek veya şık triko, temiz klasik ayakkabılar veya şık spor ayakkabılar uygundur. Kopya futbol formaları üst düzey resmi yemek salonlarında kısıtlanır.

Chelsea premium biletleriyle bagaj ve çanta kısıtlamaları var mı?

Çanta sınırı: Stamford Bridge, stadyum turnikelerinden içeri giren tüm çantalar için katı bir A4 boyut sınırı uygular (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Tesis içinde emanet yok: Maç günlerinde Stamford Bridge'de bagaj emanet veya çanta bırakma tesisi bulunmaz. Bavullar ve büyük sırt çantaları, dış güvenlik çemberinde güvenlik tarafından geri çevrilir.

Emanet çözümü: Fulham Road'a gitmeden önce daha büyük bagajlarınızı London Victoria veya Earl's Court istasyonlarındaki emanet noktalarına bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Chelsea'ye nasıl gidilir?

Hospitality süitleri ve lounge'ları, başlama vuruşundan 2,5 ila 3 saat önce açılır ve son düdükten sonra 1 ila 2 saat daha açık kalır.

Geliş : En yakın istasyon, Stamford Bridge VIP girişlerine 3 dakikalık yürüme mesafesindeki Fulham Broadway'dir (District Line). Alternatif olarak London Overground ile West Brompton veya Imperial Wharf'a gidilebilir (15 dakikalık yürüyüş).

Ayrılış : Maç sonrası Fulham Broadway metro istasyonundaki kuyrukları aşmak 45 dakikadan fazla sürebilir. Hospitality kartları maçtan sonra lounge erişimi sağladığı için içeride rahatlayın, lounge monitörlerinden canlı maç sonrası teknik direktör röportajlarını izleyin ve istasyondaki kalabalık dağıldıktan sonra yola çıkın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmi Chelsea FC hospitality e-biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce doğrudan ana rezervasyon sahibine e-postayla gönderilir. E-biletler doğrudan akıllı telefon dijital cüzdanlarına (Apple Wallet / Google Wallet) kaydedilebilir veya VIP turnikelerde PDF barkod olarak okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları yayın nedeniyle sık sık yeniden programlanır ve cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine alınabilir. Hospitality biletleri, yeniden planlanan maç saatinde otomatik olarak geçerli olmaya devam eder. Seyahat ve otel rezervasyonlarını yaparken her zaman esnek davranın.

Stamford Bridge hospitality lounge'larına çocuklara izin veriliyor mu?

Evet. Çocuklar Stamford Bridge'deki tüm hospitality alanlarında kabul edilir. Yaşından bağımsız olarak her katılımcının geçerli bir maç günü hospitality bileti taşıması gerekir ve 16 yaş altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.