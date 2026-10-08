Bilet kuyruğu karmaşasını tamamen atlayın: resmi Chelsea maç günü hospitality, sadakat puanları, üyelik kademeleri veya aşırı talep gören kura çekilişleriyle uğraşmadan doğrudan Stamford Bridge'e yetkili ve öncelikli bir giriş yolu sunar.

40.000 kişilik sınırlı kapasite ve talebin zirve yapmasıyla, öne çıkan Premier League maçları ve Avrupa geceleri için genel satış biletlerini almak zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir. Resmi hospitality ise tabloyu tersine çevirir; kaliteli yemek, ücretsiz barlar ve dünya standartlarında saha görüş açıları eşliğinde anında ve doğrulanmış erişim sağlar.

Chelsea premium biletleri nasıl alınır?

Kısaca: Stamford Bridge Hospitality, Premium Biletler ve VIP Paketleri

Premium Paket Kategori Fiyat Aralığı (kişi başı)* Konum Dahil olanlar Westview / UTB Sports Lounge Lounge £275 – £550 West Stand / Fulham Road Dolgulu West Stand koltuğu, maç öncesi şef imzalı yemek salonu/büfe, devre arası içecek, resmi maç programı Canoville & Champions Club Club Level (Orta Kat) £395 – £750 East Stand (Orta Kat) Ceza sahası çizgisi üzerinde dolgulu koltuk, maç öncesi 3 aşamalı büfe, ücretli bar, maç sonrası atıştırmalıklar, kulüp efsanesiyle soru-cevap Tambling’s & Harris Suite Yemek £650 – £1.250 West Stand (Orta Kat) 3 aşamalı fine dining menü, dahil açık bar (bira/şarap/sert içki), orta saha çizgisinde dolgulu koltuklar Millennium Suite & Club 1905 Premium £1.200 – £2.200 West Stand (Seviye 2) 4 aşamalı gurme yemek, şampanya resepsiyonu, Direktörler Locası'nın bitişiğinde merkezi oturma alanı, efsane ziyaretleri Executive Boxes (10–20 Misafir) Loca £11.000 – £24.000 (loca başına) West Stand / East Stand Kapalı özel süit, kişisel ev sahibi, çok aşamalı özel yemek, süitin dışında özel balkon koltukları

*Fiyatlar maç kategori sınıflandırmasına göre değişiklik gösterir (Kategori A ve Kategori B/C).

Chelsea FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Chelsea FC hospitality ve premium paketlerinin fiyatları, maç kategori sınıflandırmasına (Kategori A ve Kategori B/C), yemek servisine (street food istasyonları veya çok aşamalı şef menüsü) ve sahaya göre konumlandırmaya (üst kat veya Direktörler Locası seviyesi) bağlı olarak değişir:

Gayriresmi Spor Barları ve Çağdaş Lounge'lar (£275 – £550 kişi başı): Şu gibi erişilebilir giriş noktaları: Westview veya Under The Bridge (UTB). Dolgulu West Stand koltukları, canlı maç öncesi yemek salonu istasyonları ve devre arası içecek kuponları sunar.

Geleneksel Büfeler ve Kulüp Lounge'ları (£395 – £750 kişi başı): East Stand'deki Canoville Suite veya Champions Club gibi orta seviye seçenekler. Çok aşamalı sıcak büfeler, ücretli bar imkanları, maç sonrası tuzlu atıştırmalıklar ve eski Chelsea ikonlarının katılımını içerir.

Fine Dining ve Orta Saha Lounge'ları (£650 – £1.250 kişi başı): West Stand'deki Tambling’s Suite veya Harris Suite gibi premium gastronomi alanları. Üç aşamalı gurme menüler, ücretsiz içecek paketleri ve orta saha çizgisinde merkezi oturma sunar.

Ultra-VIP Amiral Lounge'lar (£1.200 – £2.200+ kişi başı): Millennium Suite veya The Clubhouse gibi dünya standartlarında maç günü alanları. Dört aşamalı fine dining, şampanya resepsiyonları, özel maç hediyeleri ve doğrudan Direktörler Locası'nın yanında koltuklar sunar.

Özel Executive Localar (£11.000 – £24.000 loca başına): Özel loca katlarında 10 ila 20 misafirlik kapalı süitler. Kişiye özel çok aşamalı yemek, kişisel ev sahibi hizmeti ve süitinizin hemen dışındaki özel balkon oturma alanını içerir.

Chelsea FC'de hangi premium paketler mevcut?

Özel Executive Localar (10–20 Misafir)

West ve East Stand'lerdeki özel loca katlarında konumlanan executive localar, süitinizin camının hemen dışındaki doğrudan balkon koltuklarıyla birlikte tam mahremiyet sunar.

Executive Boxes: £11.000'dan başlayan fiyatlarla (10 ila 20 misafir)

Dahil olanlar: Saha manzaralı kapalı özel süit, kişisel garson ve ev sahibi, çok aşamalı fine dining veya gurme büfeler, tam donanımlı özel bar, maç günü programları ve kulüp efsanelerinin ziyaretleri.

Amiral VIP Süitler

Yönetici ağırlamaları, özel günler veya merkezi orta saha görüşü eşliğinde fine dining talep eden küçük gruplar için tasarlanmıştır.

The Millennium Suite: Kişi başı £1.200'dan başlayan fiyatlarla

The Clubhouse: Kişi başı £1.500'dan başlayan fiyatlarla

Dahil olanlar: Prestijli Directors' Lounge'un bitişiğinde oturma alanı, dört aşamalı fine dining, sert içki ve şampanyanın dahil olduğu açık bar, maç hediyeleri ve maç öncesi taktik bilgilendirmeler.

Yemek ve Deneyim Lounge'ları

Üst düzey gastronomi veya saha kenarı perde arkası erişim arayan taraftarlar için:

Tambling’s Suite: Kişi başı £650 – £1.100 (efsanevi golcü Bobby Tambling'in adını taşır)

Harris Suite: Kişi başı £750'dan başlayan fiyatlarla

Under The Bridge (UTB): Kişi başı £350'dan başlayan fiyatlarla

Dugout Club: Premium saha kenarı ve oyuncu tüneli erişim paketleri

Dahil olanlar: Üç aşamalı şef menüleri, ücretsiz içecek paketleri, maç öncesi lounge eğlencesi ve dolgulu West Stand koltukları.

Gayriresmi ve Yüksek Değerli Hospitality

Aileler, uluslararası yolcular ve gruplar için uyarlanmış esnek, yüksek enerjili seçenekler:

Westview: Kişi başı £275 – £510

Canoville Suite: Kişi başı £395 – £750

Dahil olanlar:

West Stand Upper veya East Stand Orta Kat'ta dolgulu koltuklar

Maçtan 2,5 saat önce açılan aydınlık modern concourse alanlarına veya özel lounge'lara erişim

Maç öncesi yemek istasyonu kuponları veya şef büfesine erişim

Devre arasında ücretsiz içecekler (çay/kahve/meşrubat)

Resmi maç günü programı

Stamford Bridge tribünleri ve görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Stamford Bridge'in dört tribünü, taktik görüş açılarını mı yoksa maç günü atmosferini mi tercih ettiğinize bağlı olarak farklı perspektifler sunar:

West Stand (Orta Kat ve Westview Upper): Executive süitlere ve fine dining lounge'larına ev sahipliği yapar. West Stand Orta Kat'taki 1–8 blokları, takım yedek kulübelerinin ve oyuncu tünelinin hemen üzerinde yer alır ve orta saha çizgisine hakim bir görüş sunar.

East Stand (Orta Kat): Canoville Suite, Champions Club ve Captains Bar'ı barındırır. Ceza sahası çizgisi üzerinde konumlanır, her iki teknik alanı da yüksekten gören bir açı sağlar ve kamera platformunun tam karşısındadır.

Matthew Harding Stand ve Shed End: Kalenin arkasındaki, tutkulu ev sahibi taraftarların bulunduğu tribünlerdir. UTB gibi gayriresmi hospitality paketleri sizi bu yüksek enerjili uçlara yakın konumlandırır.

Chelsea Women's (WSL) hospitality ve premium biletleri nasıl alınır?

Stamford Bridge hospitality deneyimini daha erişilebilir bir fiyat noktasında yaşamak isteyen taraftarlar için, Stamford Bridge'de oynanan Chelsea FC Women's Super League (WSL) ve UEFA Women's Champions League maçları erişilebilir bir alternatif sunar.

Kadın maçları için hospitality paketleri, West Stand lounge erişimi, gurme büfe seçenekleri ve dolgulu koltukları çok daha düşük fiyatlarla sunar; bu da onları aileler ve gençlik grupları arasında popüler hale getirir.

Kıyafet kuralı: Chelsea premium biletleriyle ne giymeliyim?

Gayriresmi Seviye (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart casual. Resmi Chelsea iç saha formaları ve takım renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesin olarak yasaktır.

Resmi Lounge'lar ve Localar (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart casual'dan resmi giyime kadar. Kumaş pantolon veya şık jean, yakalı gömlek veya şık triko, temiz klasik ayakkabı ya da şık spor ayakkabı. Replika futbol formalarına üst seviye resmi yemek salonlarında kısıtlama uygulanır.

Chelsea premium biletlerinde bagaj ve çanta kısıtlaması var mı?

Çanta Sınırı: Stamford Bridge, stadyum turnikelerinden içeri alınacak tüm çantalarda sıkı bir A4 boyut sınırı uygular (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Tesis İçi Emanet Yok: Maç günlerinde Stamford Bridge'de bagaj emanet veya çanta bırakma imkanı yoktur. Bavullar ve büyük sırt çantaları, dış güvenlik çevresinde güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmaz.

Emanet Çözümü: Fulham Road'a gitmeden önce büyük bagajlarınızı London Victoria veya Earl's Court istasyonlarındaki emanet noktalarına bırakın.

Ulaşım: Premium biletlerle Chelsea'ye nasıl gidilir?

Hospitality süitleri ve lounge'ları, başlama vuruşundan 2,5 ila 3 saat önce açılır ve son düdükten sonra 1 ila 2 saate kadar açık kalır.

Geliş : En yakın istasyon, Stamford Bridge VIP girişlerine 3 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Fulham Broadway'dir (District Line). Alternatif olarak London Overground ile West Brompton veya Imperial Wharf'a gidilebilir (15 dakikalık yürüyüş).

Ayrılış : Maç sonrası Fulham Broadway metro istasyonundaki kuyrukları aşmak 45 dakikadan fazla sürebilir. Hospitality kartları maçtan sonra lounge erişimi sağladığı için içeride dinlenin, lounge ekranlarında canlı maç sonrası teknik direktör röportajlarını izleyin ve dışarı çıkmadan önce istasyondaki kalabalığın dağılmasını bekleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Elektronik biletlerim ne zaman gelir?

Resmi Chelsea FC hospitality e-biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce doğrudan ana rezervasyon sahibine e-posta yoluyla gönderilir. E-biletler doğrudan akıllı telefon dijital cüzdanlarına (Apple Wallet / Google Wallet) kaydedilebilir veya VIP turnikelerde PDF barkodu olarak okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçlarının programı yayın nedeniyle sık sık yeniden düzenlenir ve cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine alınabilir. Hospitality biletleri yeniden planlanan maç saatinde otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat ve otel rezervasyonlarınızı yaparken her zaman esnek olun.

Stamford Bridge hospitality lounge'larına çocuklar kabul ediliyor mu?

Evet. Stamford Bridge'in tüm hospitality alanlarında çocuklar kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü hospitality bileti olması gerekir ve 16 yaşın altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.