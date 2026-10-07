Chelsea FC premium biletleri nasıl alınır: Ağırlama biletleri, Stamford Bridge bilgileri, executive box fiyatları ve daha fazlası

Bilet kuyruğu karmaşasını tamamen geride bırakın: resmi maç günü hospitality seçenekleri, sadakat puanları, üyelik kademeleri veya aşırı talep gören kura çekilişleriyle uğraşmadan Stamford Bridge'e doğrudan, yetkili ve öncelikli bir giriş yolu sunar.
40.000 kişilik sınırlı kapasite ve talebin rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, öne çıkan Premier League ve Avrupa geceleri için genel satış biletlerini almak zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir. Resmi hospitality ise denklemi tersine çevirir; kaliteli yemek, ücretsiz barlar ve dünya standartlarında saha görüş açıları eşliğinde anında ve doğrulanmış erişim sağlar.
Chelsea premium biletleri nasıl alınır?
Resmi Chelsea FC premium biletlerini kulübün doğrudan kanalları ve yetkili birincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz:
- Chelsea FC Resmi Hospitality Portalı (hospitality.chelseafc.com): Chelsea'nin tek maçlık lounge paketleri, yerel kupa maçları, Avrupa fikstürleri ve sezonluk Executive Suite kiralamaları için doğrudan rezervasyon platformu.
- SportsBreaks: Yetkili resmi bayi ve taraftar seyahat partneri olarak, Londra otel konaklamaları veya şehir içi seyahat kartlarıyla birleştirilmiş doğrulanmış Westview ve Under The Bridge (UTB) hospitality bilet paketleri sunar. SportsBreaks üzerinden Chelsea premium biletlerini satın alın.
- Keith Prowse: Yetkili resmi bayi ve biletleme partneri olarak, Stamford Bridge hospitality paketleri, lüks dolgulu koltuklar ve West Stand ile East Stand lounge alanlarında kaliteli yemek deneyimleri sunar. Keith Prowse üzerinden Chelsea premium biletlerini satın alın.
- Champions Travel: Stamford Bridge'de garantili maç koltuklarını West London otel konaklaması ve sorunsuz transferlerle eşleştiren yetkili resmi bir bayi. Champions Travel üzerinden Chelsea premium biletlerini satın alın.
Kısaca: Stamford Bridge hospitality, premium biletler ve VIP paketleri
Premium Paket
Kategori
Fiyat Aralığı (kişi başı)*
Konum
Dahil olanlar
Westview / UTB Sports Lounge
£275 - £550
West Stand / Fulham Road
Dolgulu West Stand koltuğu, maç öncesi şef yemek salonu/açık büfe, devre arası içeceği, resmi maç programı
Canoville & Champions Club
£395 - £750
East Stand (Orta Kat)
Ceza sahası çizgisi hizasında dolgulu koltuk, maç öncesi 3 servisli açık büfe, ücretli bar, maç sonrası atıştırmalıklar, kulüp efsanesiyle soru-cevap
Tambling’s & Harris Suite
£650 - £1.250
West Stand (Orta Kat)
3 servisli fine dining menü, limitsiz açık bar dahil (bira/şarap/sert içki), orta saha çizgisi hizasında dolgulu koltuklar
Millennium Suite & Club 1905
£1.200 - £2.200
West Stand (2. Kat)
4 servisli gurme yemek, şampanya resepsiyonu, Directors' Box'ın bitişiğinde merkezi koltuklar, efsane oyuncu ziyaretleri
Executive Boxes (10-20 Misafir)
£11.000 - £24.000 (loca başına)
West Stand / East Stand
Kapalı özel süit, kişisel host, çok servisli özel yemek, süitin dışındaki özel balkon koltukları
*Fiyatlar, maç kategorisine göre (Kategori A ve Kategori B/C) değişiklik gösterir.
Chelsea FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?
Chelsea FC hospitality ve premium paketlerinin fiyatları, maç kategorisine göre (Kategori A ve Kategori B/C), yemek servisine göre (street food istasyonları veya çok servisli şef yemekleri) ve saha konumuna göre (üst kat veya Directors' Box seviyesi) değişir:
- Rahat Sports Barlar ve Modern Lounge'lar (£275 - £550 kişi başı): Westview veya Under The Bridge (UTB) gibi erişilebilir giriş seviyeleri. Dolgulu West Stand koltukları, canlı maç öncesi yemek salonu istasyonları ve devre arası içecek kuponları sunar.
- Geleneksel Açık Büfeler ve Kulüp Lounge'ları (£395 - £750 kişi başı): East Stand'deki Canoville Suite veya Champions Club gibi orta seviye seçenekler. Çok servisli sıcak açık büfeler, ücretli bar olanakları, maç sonrası tuzlu atıştırmalıklar ve Chelsea'nin eski ikonlarının katılımını içerir.
- Fine Dining ve Orta Saha Lounge'ları (£650 - £1.250 kişi başı): West Stand'deki Tambling’s Suite veya Harris Suite gibi premium gastronomi alanları. Üç servisli gurme menüler, ücretsiz içecek paketleri ve orta saha çizgisi hizasında merkezi koltuklar sunar.
- Ultra-VIP amiral lounge'lar (£1.200 - £2.200+ kişi başı): Millennium Suite veya The Clubhouse gibi dünya standartlarında maç günü alanları. Dört servisli fine dining, şampanya resepsiyonları, özel maç hediyeleri ve doğrudan Directors' Box'ın yanında koltuklar içerir.
- Özel Executive Box'lar (£11.000 - £24.000 loca başı): Özel loca katlarında bulunan, 10 ila 20 misafirlik kapalı süitler. Kişiye özel çok servisli yemekler, kişisel host hizmeti ve süitinizin hemen dışındaki özel balkon koltuklarını içerir.
Chelsea FC'de hangi premium paketler mevcut?
Özel Executive Box'lar (10-20 Misafir)
West ve East Stand genelindeki özel loca katlarında konumlanan executive box'lar, süitinizin camının hemen dışındaki doğrudan balkon koltuklarıyla birlikte tam mahremiyet sunar.
- Executive Box'lar: £11.000'dan başlayan fiyatlarla (10 ila 20 misafir)
- Neler dahil: Sahaya bakan kapalı özel süit, kişisel garson ve host, çok servisli fine dining veya gurme açık büfeler, tam donanımlı özel bar, maç günü programları ve kulüp efsanelerinin ziyaretleri.
Amiral VIP Süitleri
Yöneticilere yönelik ağırlama, özel günler veya merkezi orta saha görüş açılarıyla birlikte fine dining isteyen küçük gruplar için tasarlanmıştır.
- The Millennium Suite: Kişi başı £1.200'dan başlayan fiyatlarla
- The Clubhouse: Kişi başı £1.500'dan başlayan fiyatlarla
- Neler dahil: Prestijli Directors' Lounge'un bitişiğinde koltuklar, dört servisli fine dining, sert içki ve şampanya içeren limitsiz açık bar, maç hediyeleri ve maç öncesi taktik bilgilendirmeleri.
Yemek ve Deneyim Lounge'ları
Üst düzey gastronomi veya saha kenarı erişimi arayan taraftarlar için:
- Tambling’s Suite: Kişi başı £650 - £1.100 (efsane golcü Bobby Tambling'in adını taşır)
- Harris Suite: Kişi başı £750'dan başlayan fiyatlarla
- Under The Bridge (UTB): Kişi başı £350'dan başlayan fiyatlarla
- Dugout Club: Premium saha kenarı ve oyuncu tüneli erişim paketleri
- Neler dahil: Üç servisli şef menüleri, ücretsiz içecek paketleri, maç öncesi lounge eğlencesi ve West Stand dolgulu koltukları.
Rahat ve yüksek değerli hospitality
Aileler, uluslararası gezginler ve gruplar için tasarlanmış esnek ve yüksek enerjili seçenekler:
- Westview: Kişi başı £275 - £510
- Canoville Suite: Kişi başı £395 - £750
Neler dahil:
- West Stand Üst Kat veya East Stand Orta Kat'ta dolgulu koltuklar
- Maçtan 2,5 saat önce açılan, doğal ışık alan modern ortak alanlara veya özel lounge'lara erişim
- Maç öncesi yemek istasyonu kuponları veya şef açık büfesine erişim
- Ücretsiz devre arası içecekleri (çay/kahve/meşrubat)
- Resmi maç günü programı
Stamford Bridge tribünleri ve görüş açıları hakkında ne bilinmeli?
Stamford Bridge'in dört tribünü, taktiksel görüş açılarını mı yoksa maç günü atmosferini mi tercih ettiğinize bağlı olarak farklı perspektifler sunar:
- West Stand (Orta Kat ve Westview Üst Kat): Executive süitlere ve fine dining lounge'larına ev sahipliği yapar. West Stand Orta Kat'taki 1-8 blokları, takım kulübelerinin ve oyuncu tünelinin doğrudan üzerinde yer alır ve orta saha çizgisi hizasında üst düzey görüş açıları sunar.
- East Stand (Orta Kat): Canoville Suite, Champions Club ve Captains Bar burada bulunur. Ceza sahası çizgisi hizasında konumlanır, iki teknik alanı da gören yükseltilmiş bir açı sağlar ve kamera platformunun karşısındadır.
- Matthew Harding Stand ve Shed End: Kale arkası tribünlerdir ve tutkulu ev sahibi taraftarları barındırır. UTB gibi daha rahat hospitality paketleri sizi bu yüksek enerjili bölümlere yakın konumlandırır.
Chelsea Women's (WSL) hospitality ve premium biletleri nasıl alınır?
Stamford Bridge hospitality deneyimini daha erişilebilir bir fiyat noktasında yaşamak isteyen taraftarlar için, Stamford Bridge'de oynanan Chelsea FC Women's Super League (WSL) ve UEFA Women's Champions League maçları erişilebilir bir alternatif sunar.
Kadın maçlarına yönelik hospitality paketleri, West Stand lounge erişimi, gurme açık büfe seçenekleri ve dolgulu koltukları çok daha düşük fiyatlarla sunar; bu da onları aileler ve gençlik grupları arasında popüler hale getirir.
Kıyafet kuralı: Chelsea premium biletleriyle ne giymeliyim?
- Rahat seviye (Westview / UTB / Canoville Suite): Akıllı gündelik. Resmi Chelsea iç saha formalarına ve takım renklerine izin verilir. Eşofman takımları, spor salonu kıyafetleri, deplasman takımı renkleri ve rakip takım formaları kesinlikle yasaktır.
- Resmi lounge'lar ve localar (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Akıllı gündelikten resmiyete. Kumaş pantolon veya şık kot, yakalı gömlek veya şık triko ve temiz klasik ayakkabı ya da şık spor ayakkabı önerilir. Replica futbol formaları, üst seviye resmi yemek salonlarında kısıtlıdır.
Chelsea premium biletleriyle bagaj ve çanta kısıtlamaları var mı?
- Çanta sınırı: Stamford Bridge, stadyum turnikelerinden içeri alınan tüm çantalarda sıkı bir A4 boyut sınırı (297 mm x 210 mm x 210 mm) uygular.
- Tesis içi emanet yok: Maç günlerinde Stamford Bridge'de bagaj muhafazası veya çanta bırakma alanı bulunmaz. Bavullar ve büyük sırt çantaları, güvenliğin dış çevre kontrol noktalarında geri çevrilir.
- Depolama çözümü: Fulham Road'a gitmeden önce daha büyük bagajlarınızı London Victoria veya Earl's Court istasyonlarındaki emanet noktalarına bırakın.
Ulaşım: Premium biletlerle Chelsea'ye nasıl gidilir?
Hospitality süitleri ve lounge'ları, başlama vuruşundan 2,5 ila 3 saat önce açılır ve son düdüğün ardından 1 ila 2 saat daha açık kalır.
- Geliş: En yakın istasyon, Stamford Bridge VIP girişlerine 3 dakikalık yürüme mesafesindeki Fulham Broadway'dir (District Line). Alternatif olarak, London Overground ile West Brompton veya Imperial Wharf'a gidebilirsiniz (15 dakikalık yürüyüş).
- Ayrılış: Maç sonrası Fulham Broadway metro istasyonundaki kuyrukları aşmak 45 dakikadan uzun sürebilir. Hospitality kartları maçtan sonra lounge erişimi sağladığı için içeride dinlenin, lounge ekranlarından canlı maç sonrası menajer röportajlarını izleyin ve dışarı çıkmadan önce istasyondaki kalabalığın dağılmasını bekleyin.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?
Resmi Chelsea FC hospitality e-biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce doğrudan ana rezervasyon sahibine e-posta yoluyla gönderilir. E-biletler doğrudan akıllı telefon dijital cüzdanlarına (Apple Wallet / Google Wallet) kaydedilebilir veya VIP turnikelerinde PDF barkodları olarak okutulabilir.
Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?
Premier League maçları yayın nedeniyle sık sık yeniden planlanır ve cuma akşamı, cumartesi, pazar veya pazartesi saatlerine alınabilir. Hospitality biletleri, yeniden planlanan maç saatinde otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat ve otel rezervasyonlarınızı yaparken her zaman esnek davranın.
Stamford Bridge hospitality lounge'larına çocuklar girebilir mi?
Evet. Çocuklar, Stamford Bridge'deki tüm hospitality alanlarına kabul edilir. Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir maç günü hospitality bileti olması gerekir ve 16 yaş altındaki misafirlere bir yetişkin eşlik etmelidir.