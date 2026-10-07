Chelsea FC premium biletleri nasıl alınır: Ağırlama biletleri, Stamford Bridge bilgileri, executive box fiyatları ve daha fazlası

Bilet kuyruğu karmaşasını tamamen geride bırakın: resmi maç günü hospitality seçenekleri, sadakat puanları, üyelik kademeleri veya aşırı talep gören kura çekilişleriyle uğraşmadan Stamford Bridge'e doğrudan, yetkili ve öncelikli bir giriş yolu sunar.

40.000 kişilik sınırlı kapasite ve talebin rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte, öne çıkan Premier League ve Avrupa geceleri için genel satış biletlerini almak zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir. Resmi hospitality ise denklemi tersine çevirir; kaliteli yemek, ücretsiz barlar ve dünya standartlarında saha görüş açıları eşliğinde anında ve doğrulanmış erişim sağlar.

Resmi Chelsea FC premium biletlerini kulübün doğrudan kanalları ve yetkili birincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz:

Stamford Bridge'de garantili maç koltuklarını West London otel konaklaması ve sorunsuz transferlerle eşleştiren yetkili resmi bir bayi.

Yetkili resmi bayi ve biletleme partneri olarak, Stamford Bridge hospitality paketleri, lüks dolgulu koltuklar ve West Stand ile East Stand lounge alanlarında kaliteli yemek deneyimleri sunar.

Yetkili resmi bayi ve taraftar seyahat partneri olarak, Londra otel konaklamaları veya şehir içi seyahat kartlarıyla birleştirilmiş doğrulanmış Westview ve Under The Bridge (UTB) hospitality bilet paketleri sunar.

Chelsea'nin tek maçlık lounge paketleri, yerel kupa maçları, Avrupa fikstürleri ve sezonluk Executive Suite kiralamaları için doğrudan rezervasyon platformu.

*Fiyatlar, maç kategorisine göre (Kategori A ve Kategori B/C) değişiklik gösterir.

Chelsea FC hospitality ve premium biletleri ne kadar?

Chelsea FC hospitality ve premium paketlerinin fiyatları, maç kategorisine göre (Kategori A ve Kategori B/C), yemek servisine göre (street food istasyonları veya çok servisli şef yemekleri) ve saha konumuna göre (üst kat veya Directors' Box seviyesi) değişir:

Rahat Sports Barlar ve Modern Lounge'lar (£275 - £550 kişi başı): Westview veya Under The Bridge (UTB) gibi erişilebilir giriş seviyeleri. Dolgulu West Stand koltukları, canlı maç öncesi yemek salonu istasyonları ve devre arası içecek kuponları sunar.

Geleneksel Açık Büfeler ve Kulüp Lounge'ları (£395 - £750 kişi başı): East Stand'deki Canoville Suite veya Champions Club gibi orta seviye seçenekler. Çok servisli sıcak açık büfeler, ücretli bar olanakları, maç sonrası tuzlu atıştırmalıklar ve Chelsea'nin eski ikonlarının katılımını içerir.

Fine Dining ve Orta Saha Lounge'ları (£650 - £1.250 kişi başı): West Stand'deki Tambling’s Suite veya Harris Suite gibi premium gastronomi alanları. Üç servisli gurme menüler, ücretsiz içecek paketleri ve orta saha çizgisi hizasında merkezi koltuklar sunar.

Ultra-VIP amiral lounge'lar (£1.200 - £2.200+ kişi başı): Millennium Suite veya The Clubhouse gibi dünya standartlarında maç günü alanları. Dört servisli fine dining, şampanya resepsiyonları, özel maç hediyeleri ve doğrudan Directors' Box'ın yanında koltuklar içerir.