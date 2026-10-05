Arsenal'ın Emirates Stadyumu'na giriş biletiniz burada: maç günü ağırlama ve premium paketleri, kura ve üyelik işlemleriyle uğraşmanıza gerek kalmadan Emirates Stadyumu'na resmî ve garantili giriş sağlıyor.

Resmî üyelik kuraları aracılığıyla standart giriş bileti almak neredeyse imkânsız gelebilir; Red üyelik kurasında kazanma oranı sık sık %10'un altına düşüyor. Arsenal premium biletlerini şimdi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Arsenal premium biletleri nasıl alınır?

Standart giriş biletleri için resmî Arsenal yetişkin Red veya Silver üyeliğine (35–55 sterlin) ödeme yapmanız gerekir; üstelik maç kuralarında kazanma garantisi yoktur. Maç günü ağırlama paketleri için üyelik GEREKMİYOR.

Genel bakış: Arsenal ağırlama hizmetleri, premium biletler ve VIP paketler

Paket Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Pakete dâhil olanlar Cannon Club / Club Arsenal Club Level (orta kat) 350–695 sterlin Club Level'da minderli koltuk, yiyecek ve içecek kuponları, devre arasında içecek, müze/stadyum turu bileti Club 1886 & Woolwich Restaurant Yemek 695–995 sterlin Üç servisli alakart yemek, ücretsiz bar, bir kulüp efsanesiyle buluşma, Club Level'da merkezi konumdaki koltuklar The Avenell & The Heritage Salonlar 1.595–1.795 sterlin Box Level'da orta saha hizasında koltuklar, küçük gruplar için yemek, premium şampanya ikramı ve açık bar Hero & Inner Circle Premium 1.895–2.695 sterlin VIP stat arkası alanlarına erişim, oyuncularla tanışma, lüks yemek, saha kenarına yakın koltuklar Executive Boxes (N5, N7, N7+) Özel localar 12.950–29.595 sterlin (loca başına) Kapalı özel loca, kişisel ev sahibi, çok servisli yemek, locanın hemen dışındaki özel balkon koltukları

*Fiyatlar maç kategorisine göre (Kategori A veya Kategori B/C) önemli ölçüde değişir.

Emirates Stadyumu'nda Club Level ve blokların görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler

Arsenal'ın Club Level olarak bilinen orta katı, alt ve üst katların arasında yer alarak tüm stadyumu çevreliyor. Doğru bloğu seçmek, taktiksel görüş açısına, takım kulübelerine yakınlığa veya atmosfere öncelik vermenize bağlı.

Doğu ve Batı tribünlerinin orta bölümleri (60-64 ve 69-73 numaralı bloklar) : Orta saha çizgisine yakın konumdalar. 62 numaralı blok, oyuncu tünelinin ve kulübelerin tam üzerinde yer alarak taktiksel açıdan ideal bir görüş sunuyor. 70–72 numaralı bloklar, ana televizyon kamerasının açısıyla aynı hizada.

Kale çizgisi ağırlama blokları (Clock End'de 65-68 ve North Bank'te 77-81 numaralı bloklar): Bu bloklarda Cannon Club gibi paketler sunuluyor. Bu koltuklar, hücumları ve kale önündeki pozisyonları yakından izleme, ayrıca coşkulu ev sahibi tribünlerine yakın olma imkânı sağlıyor.

1. sıra ile 3-6. sıralar : 1. sıra sizi sahanın kenarına en çok yaklaştırsa da Club Level'daki cam güvenlik korkuluğu, kısa boylu izleyicilerin veya çocukların görüş alanını kısmen bölebilir. 3. ile 6. sıralar, yağmurdan tamamen korunurken tüm sahayı engelsiz görebilecek kadar yükselmenizi sağladığı için Club Level'ın en uygun noktası olarak yaygın biçimde değerlendiriliyor.

Arsenal'da hangi ağırlama paketleri mevcut?

Özel Executive Box locaları (10–15 konuk)

Özel Box Level katında bulunan Executive Box locaları, size ait locanın hemen önündeki açık hava balkon koltuklarıyla tam mahremiyet sunuyor.

Executive Box N7: 12.950 sterlinden başlayan fiyatlarla (10–15 konuk)

Executive Box N5: 13.140 sterlinden başlayan fiyatlarla (12 konuk)

Executive Box N7+: 29.595 sterlinden başlayan fiyatlarla (15 konuk)

Pakete dâhil olanlar: Locanızın hemen dışındaki özel oturma alanı, çok servisli yemek, fiyata dâhil bar, size özel ev sahibi, resmî maç günü programları ve belirli paketlerde oyuncularla tanışma veya kişiselleştirilmiş formalar.

Özel Executive Lounge salonları

Orta saha hizasındaki görüş açısıyla birlikte kaliteli bir restoran ortamı isteyen çiftler, bireysel taraftarlar ve küçük gruplar için tasarlandı.

The Avenell: Kişi başı 1.595 sterlinden başlayan fiyatlarla (çift olarak satılır)

The Heritage: Kişi başı 1.795 sterlinden başlayan fiyatlarla (çift olarak satılır)

Pakete dâhil olanlar: Box Level'da orta saha çizgisine yakın premium koltuklar, fiyata dâhil kaliteli yemek ve içecekler, resmî maç günü programları ve Arsenal kulüp efsanelerinin ziyaretleri.

Yemek ve deneyim paketleri

Önceliğiniz üst düzey gastronomi veya özel erişimse özenle hazırlanmış bu paketler, maç gününü tüm yönleriyle yaşama fırsatı sunuyor.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: Kişi başı 695–725 sterlin

Foundry Legends: Kişi başı 995 sterlinden başlayan fiyatlarla

Inner Circle: Kişi başı 1.895 sterlinden başlayan fiyatlarla (4 veya 8 kişilik gruplar)

Hero Experience: Kişi başı 2.695 sterlinden başlayan fiyatlarla (4 kişilik grup)

Pakete dâhil olanlar: Çok servisli yemek seçenekleri, şampanya ikramları, maç öncesi taktik bilgilendirmeleri, stadyumun perde arkasına erişim ve Club Level'da premium koltuklar.

Rahat ortamlı ve avantajlı ağırlama seçenekleri (Club Level)

Konfor ve kolay erişim arayan ailelere, taraftarlara ve uluslararası ziyaretçilere yönelik esnek, canlı atmosferli seçenekler.

The Academy / Academy+: Kişi başı 525–745 sterlin

Cannon Club: Kişi başı 350–695 sterlinden başlayan fiyatlarla

Pakete dâhil olanlar:

Club Level'da premium minderli koltuklar (örneğin 66 numaralı blok)

Maç öncesi salona giriş (başlama vuruşundan 2,5 saat önce açılır)

Yiyecek kuponları ve içecekler (bira, şarap, alkolsüz içecekler)

Devre arasında ücretsiz içecekler

Stadyum ve müze turu biletleri

Arsenal kadın takımının (WSL) ağırlama paketleri ve premium biletleri nasıl alınır?

Emirates Stadyumu'ndaki ağırlama deneyimini daha düşük bir başlangıç fiyatıyla yaşamak isteyen taraftarlar için Emirates'te oynanan Arsenal Kadınlar Süper Ligi (WSL) ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları mükemmel bir alternatif sunuyor.

Kadınlar maçlarına yönelik ağırlama paketleri, aynı Club Level erişimini, kaliteli yemek seçeneklerini ve özel loca imkânını çok daha düşük fiyatlarla sunuyor. Bu da onları aileler ve uluslararası taraftarlar için popüler bir tercih hâline getiriyor.

Kıyafet kuralları: Arsenal premium biletleriyle maça giderken ne giymeliyim?

Rahat ortamlı seçenekler (Cannon Club / Club Level barları): Şık ve rahat giyim. Arsenal formalarına ve ev sahibi takımın renklerine tamamen izin veriliyor. Eşofman, spor salonu kıyafeti, yırtık kot ve deplasman takımının renkleri kesinlikle yasak.

Resmî salonlar ve localar (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Şık ve rahat giyimden resmî giyime kadar. Klasik kesim pantolon veya şık kot, yakalı gömlek veya şık kazak ve temiz klasik ayakkabı ya da şık spor ayakkabı. Üst düzey resmî yemek salonlarında takım formalarına genellikle kısıtlama uygulanır; rezervasyon onayınızdaki programı kontrol edin.

Arsenal premium biletlerinde valiz ve çanta kısıtlamaları var mı?

Seyahat ediyorsanız stadyuma valiz getirmeyin.

Çanta sınırı: İzin verilen en büyük çanta A4 boyutundadır (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Stadyumda emanet hizmeti yok: Emirates Stadyumu'nda çanta veya valiz bırakabileceğiniz bir emanet noktası bulunmuyor.

Kabin bagajları, valizler ve büyük sırt çantaları güvenlik turnikelerinden geçirilmez.

Stadyuma gitmeden önce büyük tren istasyonlarındaki (Kings Cross, Euston veya St Pancras) bagaj emanet hizmetlerinden yararlanın.

Ulaşım: Premium biletlerle Arsenal'a nasıl gidilir?

Ağırlama locaları ve Club Level salonları, başlama vuruşundan 2,5 saat önce açılıyor ve son düdükten sonra 2 saate kadar açık kalıyor.

Yiyecek ve içecek kuponlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve giriş kuyruklarından kaçınmak için erken gelin.

Gidiş : Holloway Road ve Arsenal metro istasyonları en yakındaki seçenekler olsa da başlama vuruşundan 60–90 dakika önce aşırı kalabalıklaşıyor. Finsbury Park (Victoria/Piccadilly hatları ve National Rail) veya Highbury & Islington (Victoria hattı / Overground) istasyonlarını kullanıp Doğu Tribünü Ağırlama Girişi'ne (X ve Y turnikeleri) keyifli bir 10–15 dakikalık yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Dönüş : Maç sonrası Arsenal istasyonundaki kuyruklarda bekleme süresi 45 dakikayı aşabiliyor. Ağırlama paketleri, maçtan sonra iki saate kadar Club Level salonlarından yararlanmanıza imkân tanıyor. İçeride dinlenip maç sonrası televizyon analizlerini izleyerek istasyondaki en yoğun kuyruklardan tamamen kaçınabilirsiniz.

Premium paketler ve ağırlama biletleri nedir?

Futbolda ağırlama, standart bilet deneyiminin ötesine geçen üst düzey maç günü paketlerine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesi atmosferi yaşamak için salonlara ve barlara giriş imkânından açık büfeden çok servisli öğünlere uzanan yemek seçeneklerine ve sınırlı sayıda konuğa yönelik özel localara kadar çeşitlilik gösterir.

Bu premium paketler sıklıkla özel günler, müşterileri ağırlamak veya maç keyfini artırmak için tercih edilir.

Bu alanların ağırlıklı olarak ünlülere ayrıldığı geçmişin aksine, bugün taraftarlara, iş insanlarına ve genel olarak herkese yönelik geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor.

Sıkça sorulan sorular

Elektronik biletlerim ne zaman gelir?

Resmî Arsenal ağırlama e-biletleri, maç tarihinden yaklaşık 3 ila 5 gün önce doğrudan rezervasyonu yapan asıl kişiye e-postayla gönderilir.

E-biletler doğrudan akıllı telefonların dijital cüzdanlarına (Apple Wallet / Google Wallet) yüklenebilir veya Doğu Tribünü VIP turnikelerinde PDF barkodu olarak okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını için değişirse ne olur?

Premier League maçları televizyon yayını için sık sık yeniden planlanır (cumartesi 15.00'ten cuma akşamına, pazara veya pazartesi akşamına alınabilir).

Ağırlama biletleri, yeniden belirlenen tarih ve saat için otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat programınızda, maçın planlandığı hafta sonu civarında her zaman 24 ila 48 saatlik bir esneklik bırakın.

Çocuklar Emirates'in ağırlama salonlarına girebilir mi?

Evet. Çocuklar tüm ağırlama alanlarına kabul edilir.

Yaşı ne olursa olsun herkesin geçerli bir ağırlama bileti bulunmalıdır.

Güvenlik nedeniyle 14 yaşından küçük çocuklara bir yetişkinin eşlik etmesi gerekir. Ayrıca Club Level'ın 1. sırasında oturan bebekler için kısıtlamalar geçerlidir.