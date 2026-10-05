Arsenal'ın Emirates Stadyumu için altın biletiniz burada: maç günü ağırlama ve premium paketler, kura ve üyelik zahmetine girmeden Emirates Stadyumu'na resmî garantili giriş hakkı sağlıyor.

Uluslararası taraftarlar, sıradan destekçiler ya da Kuzey Londra'ya bir gezi planlayanlar için, resmî üyelik kuraları üzerinden genel giriş bileti almak neredeyse imkânsız gibi görünebilir; Red üyelik kura başarı oranları sık sık yüzde 10'un altına düşüyor.

Arsenal premium biletleri nasıl rezerve edilir?

Genel giriş koltukları, resmî bir Arsenal Adult Red veya Silver Membership için (£35–£55) ödeme yapmayı gerektirir ve maç kuralarını kazanmanın garantisi yoktur. Maç günü ağırlama paketleri için üyelik GEREKMEZ.

Resmî Arsenal premium biletlerini iki ana kaynak üzerinden rezerve edebilirsiniz:

Arsenal Resmî Ağırlama Portalı (hospitality.arsenal.com): Kulübün bireysel maç ağırlaması, tek maçlık executive box rezervasyonları, sezonluk üyelikler ve büyük kupa/Avrupa karşılaşmaları için doğrudan rezervasyon portalı.

Keith Prowse: Arsenal'ın yetkili resmî yeniden satıcısı ve bilet partneri; ağırlama, kurumsal ve maç günü konaklama seçenekleriyle doğrulanmış Club Level ve Cannon Club biletleri satıyor. Keith Prowse üzerinden Arsenal premium bileti alın.

Champions Travel: Arsenal'ın yetkili resmî yeniden satıcısı ve bilet partneri; Uber kuponları, otel rezervasyonları ve daha fazlasını içeren paketlerin yanı sıra doğrulanmış Club Level ve Cannon Club biletleri satıyor. Champions Travel üzerinden Arsenal premium bileti alın.

Kısaca: Arsenal ağırlama, premium biletler ve VIP paketleri

Paket Kategori Fiyat aralığı (kişi başı)* Dahil olanlar Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 Dolgulu Club Level koltuğu, yiyecek ve içecek kuponları, devre arası içeceği, müze/stadyum turu geçiş hakkı Club 1886 & Woolwich Restaurant Yemek £695 – £995 3 aşamalı à la carte yemek, ücretsiz bar, kulüp efsanesi ziyareti, merkezi Club Level koltukları The Avenell & The Heritage Salonlar £1,595 – £1,795 Orta saha Box Level koltukları, küçük grup yemeği, premium şampanya karşılaması ve açık bar Hero & Inner Circle Premium £1,895 – £2,695 Sahne arkası VIP erişimi, oyuncularla buluşma ve selamlaşma, lüks yemek, saha kenarına bitişik oturma Executive Boxes (N5, N7, N7+) Localar £12,950 – £29,595 (loca başına) Kapalı özel süit, kişisel ev sahibi, çok aşamalı yemek, locanın hemen dışındaki özel balkon koltukları

*Fiyatlar, fikstür kategorisine göre önemli ölçüde değişir (Kategori A'ya karşı Kategori B/C).

Emirates Stadyumu Club Level ve blok görüş açıları hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Arsenal'ın Club Level olarak bilinen orta katmanı, alt ve üst tribünler arasında konumlanarak tüm stadyumu çevreler. Doğru bloğu seçmek, taktiksel görüşe, takım kulübelerine yakınlığa veya atmosfere öncelik verip vermediğinize bağlıdır.

Merkezi Doğu ve Batı Tribünleri (Blok 60-64 & 69-73) : Orta çizgiye yakın konumlanır. Blok 62, oyuncu tüneli ve kulübelerin tam üstünde yer alır ve üst düzey bir taktik perspektif sunar. Blok 70–72, ana televizyon kamerası açısıyla hizalanır.

Kale çizgisi ağırlama blokları (Blok 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Cannon Club gibi paketlere ev sahipliği yapar. Bu koltuklar, hücum aksiyonlarını, kale ağzı pozisyonlarını ve ateşli ev sahibi tribünlere yakınlığı yakından hissettiren bir görüş sunar.

1. sıra ve 3-6. sıralar karşılaştırması : 1. sıra sizi sahanın kenarına en yakın noktaya yerleştirse de Club Level'daki cam güvenlik korkuluğu, daha kısa boylu izleyiciler veya çocuklar için görüş çizgisini biraz bölebilir. 3 ila 6. sıralar, Club Level'da geniş ölçüde "ideal nokta" olarak kabul edilir; sizi tüm sahayı engelsiz görecek kadar yükseltirken yağmurdan tamamen korunan bir alan da sağlar.

Arsenal'da hangi ağırlama paketleri mevcut?

Özel Executive Box'lar (10–15 misafir)

Özel Box Level'da yer alan executive box'lar, kişisel süitinizin hemen önünde bulunan özel açık balkon oturma alanıyla tam mahremiyet sunar.

Executive Box N7: £12,950'dan başlayan fiyatlarla (10–15 misafir)

Executive Box N5: £13,140'dan başlayan fiyatlarla (12 misafir)

Executive Box N7+: £29,595'dan başlayan fiyatlarla (15 misafir)

Neler dahil: Locanızın hemen dışındaki özel süit oturma alanı, çok aşamalı yemek, dahil bar, özel ev sahibi, resmî maç günü programları ve oyuncularla buluşma ya da kişiselleştirilmiş formalar içeren seçili paketler.

Özel executive salonlar

İnce düşünülmüş bir restoran ortamını orta saha görüşüyle birleştirmek isteyen çiftler, bireysel taraftarlar veya küçük gruplar için tasarlandı.

The Avenell: Kişi başı £1,595'dan başlayan fiyatlarla (çift olarak satılır)

The Heritage: Kişi başı £1,795'dan başlayan fiyatlarla (çift olarak satılır)

Neler dahil: Box Level'da orta çizginin bitişiğindeki premium koltuklar, dahil fine dining ve içecekler, resmî maç günü programları ve Arsenal kulüp efsanelerinin ziyaretleri.

Yemek ve deneyim paketleri

Önceliğiniz üst düzey gastronomi veya özel erişimse, bu özenle hazırlanmış paketler sizi maç gününün içine çeken bir deneyim sunar.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: Kişi başı £695 – £725

Foundry Legends: Kişi başı £995'dan başlayan fiyatlarla

Inner Circle: Kişi başı £1,895'dan başlayan fiyatlarla (4 veya 8 kişilik gruplar)

Hero Experience: Kişi başı £2,695'dan başlayan fiyatlarla (4 kişilik grup)

Neler dahil: Çok aşamalı yemek seçenekleri, şampanya karşılamaları, maç öncesi taktik brifingleri, stadyumun sahne arkası erişimi ve premium Club Level koltukları.

Rahat ve yüksek değerli ağırlama seçenekleri (Club Level)

Konfor ve sorunsuz erişim arayan aileler, taraftarlar ve uluslararası yolcular için tasarlanmış esnek, enerjisi yüksek seçenekler.

Neler dahil:

Club Level'da premium dolgulu koltuklar (örneğin Blok 66)

Maç öncesi lounge girişi (başlama vuruşundan 2,5 saat önce açılır)

Yiyecek kuponları ve içecekler (bira, şarap, alkolsüz içecekler)

Ücretsiz devre arası içecekleri

Stadyum ve müze turu geçiş hakları

Arsenal Women's (WSL) ağırlama ve premium biletleri nasıl alınır?

Emirates Stadyumu ağırlama deneyimini daha düşük bir giriş fiyatıyla yaşamak isteyen taraftarlar için, Emirates'te oynanan Arsenal Women's Super League (WSL) ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları mükemmel bir alternatiftir.

Kadın maçları için ağırlama paketleri, çok daha düşük fiyatlarla aynı Club Level erişimi, fine dining seçenekleri ve özel loca imkânı sunar. Bu da onları aileler ve uluslararası taraftarlar için popüler bir tercih haline getirir.

Kıyafet kuralı: Arsenal premium biletleriyle ne giymeliyim?

Rahat kategori (Cannon Club / Club Level Barları): Şık gündelik. Replika Arsenal formaları ve ev sahibi takımın renklerine tamamen izin verilir. Eşofmanlar, spor salonu kıyafetleri, yırtık denim ve deplasman renkleri kesin olarak yasaktır.

Resmî salonlar ve localar (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Şık gündelikten resmîye. Kumaş pantolon veya şık jean, yakalı gömlek ya da şık kazak ve temiz klasik ayakkabı/şık spor ayakkabı. Takım formaları genellikle üst düzey resmî yemek salonlarında kısıtlanır; rezervasyon teyidinizdeki özel programı kontrol edin.

Arsenal premium biletleriyle bagaj ve çanta kısıtlamaları var mı?

Seyahat ediyorsanız stadyuma bagaj getirmeyin.

Çanta sınırı: İzin verilen maksimum çanta boyutu A4 ölçüsüdür (297mm x 210mm x 210mm).

Sahada emanet yok: Emirates Stadyumu'nda çanta bırakma veya bagaj emanet hizmeti yoktur.

Kabin boy çantalar, valizler ve büyük sırt çantaları güvenlik turnikelerinde içeri alınmaz.

Stada gitmeden önce büyük tren merkezlerindeki (Kings Cross, Euston veya St Pancras) bagaj depolama hizmetlerini kullanın.

Ulaşım: Premium biletlerle Arsenal'a nasıl gidilir?

Ağırlama süitleri ve Club Level salonları başlama vuruşundan 2,5 saat önce açılır ve son düdükten sonra 2 saate kadar açık kalır.

Yiyecek/içecek kuponlarınızdan en iyi şekilde faydalanmak ve giriş kapısı kuyruklarından kaçınmak için erken gelin.

Geliş : Holloway Road ve Arsenal metro istasyonları en yakın seçenekler olsa da başlama vuruşundan 60–90 dakika önce aşırı kalabalık olur. Finsbury Park'ı (Victoria/Piccadilly hatları ve National Rail) veya Highbury & Islington'ı (Victoria hattı / Overground) kullanın ve East Stand Hospitality Entrance'a (X ve Y turnikeleri) 10–15 dakikalık keyifli bir yürüyüş yapın.

Ayrılış : Maç sonrası Arsenal istasyonundaki kuyruklar 45 dakikayı aşabilir. Ağırlama paketleri size maçtan sonra iki saate kadar Club Level salonlarına erişim verdiği için içeride rahatlayın, maç sonrası TV analizlerini izleyin ve istasyondaki yoğun kuyruklardan tamamen kaçının.

Premium paketler ve ağırlama biletleri nedir?

Futbolda ağırlama, normal bilet deneyiminin ötesine geçen üst segment maç günü paketlerine verilen isimdir.

Bu deneyimler, atmosferi yaşamak için maç öncesi lounge ve barlara giriş sunmaktan; açık büfeden çok aşamalı yemeklere kadar uzanan yemek seçeneklerine ve hatta sınırlı sayıdaki misafir için özel süitlere kadar çeşitlenebilir.

Bu premium paketler sıklıkla özel günler, müşteri ağırlama ya da maçtan alınan genel keyfi artırmak için tercih edilir.

Geçmişin aksine, bu alanlar bir zamanlar çoğunlukla ünlülere ayrılmışken bugün taraftarlara, iş insanlarına ve genel kamuya yönelik geniş bir teklif yelpazesi vardır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Elektronik biletlerimi ne zaman alırım?

Resmî Arsenal ağırlama e-biletleri, maç tarihinden yaklaşık 3 ila 5 gün önce e-posta yoluyla doğrudan ana rezervasyon sahibine gönderilir.

E-biletler akıllı telefon dijital cüzdanlarına (Apple Wallet / Google Wallet) doğrudan yüklenebilir veya East Stand VIP turnikelerinde PDF barkod olarak okutulabilir.

Maç tarihi televizyon yayını nedeniyle değişirse ne olur?

Premier League maçları televizyon yayını nedeniyle sık sık yeniden planlanır ve cumartesi 15.00'ten cuma akşamına, pazara veya pazartesi akşamına alınabilir.

Ağırlama biletleri, yeniden belirlenen tarih ve saat için otomatik olarak geçerliliğini korur. Seyahat planınızda her zaman planlanan hafta sonunun etrafında 24 ila 48 saatlik bir tampon süre bırakın.

Çocukların Emirates ağırlama salonlarına girmesine izin veriliyor mu?

Evet. Çocuklar tüm ağırlama alanlarında kabul edilir.

Yaşı ne olursa olsun her katılımcının geçerli bir ağırlama bileti olması gerekir.

Güvenlik nedeniyle 14 yaş altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik etmelidir ve Club Level 1. sırada oturan bebekler için kısıtlamalar geçerlidir.