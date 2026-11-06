New York, Aralık 2026'da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin tercih ettiği bir tatil destinasyonu olarak yeniden dünya sahnesinde parlamaya hazır.

Görkemli bir sonbaharın ardından New York, ikonik Noel geleneklerinden heyecan verici NBA karşılaşmalarına, Broadway'in büyük ilgi gören yapımlarından canlı komedi gösterilerine kadar sunduklarıyla unutulmaz bir kış destinasyonu olarak ününü pekiştirdi.

İster ABD içinden seyahat edin ister yurt dışından uçun, GOAL etkinlik biletlerinizi nasıl alacağınız, JFK veya Newark'a en uygun uçuşları nasıl bulacağınız ve New York'un beş ilçesini kapsayan kış seyahatiniz için ideal konaklama yerini nasıl seçeceğiniz konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

New York'un Aralık 2026 etkinlik takviminde neler var?

GOAL, bu aralık ayında şehir genelindeki farklı eğlence seçeneklerine çok daha kapsamlı bir bakış sunuyor. Büyük konserlerden samimi ortamlardaki komedi gösterilerine kadar takvimde şunlar var:

Tarih Etkinlik Mekân Biletler 1 Aralık Salı Doja Cat Madison Square Garden Biletler 3 Aralık Perşembe Wisin United Palace Theatre Biletler 3 Aralık Perşembe Brent Faiyaz Barclays Center Biletler 6 Aralık Pazar New York Giants - San Francisco 49ers MetLife Stadium Biletler 8 Aralık Salı The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Biletler 11 Aralık Cuma Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Biletler 12 Aralık Cumartesi Army - Navy Amerikan futbolu maçı MetLife Stadium Biletler 13 Aralık Pazar Denver Broncos - New York Jets MetLife Stadium Biletler 13 Aralık Pazar Boston Celtics - Brooklyn Nets Barclays Center Biletler 15 Aralık Salı ve 16 Aralık Çarşamba Trevor Noah Beacon Theatre Biletler 16 Aralık Çarşamba Brooklyn Nets - Dallas Mavericks Barclays Center Biletler 16 Aralık Çarşamba ve 17 Aralık Perşembe Andrea Bocelli Madison Square Garden Biletler 20 Aralık Pazar New York Islanders - New York Rangers UBS Arena, Elmont Biletler 23 Aralık Çarşamba Utah Jazz - New York Knicks Madison Square Garden Biletler 25 Aralık Cuma San Antonio Spurs - New York Knicks (Noel günü) Madison Square Garden Biletler 27 Aralık Pazar Brooklyn Nets - New York Knicks Madison Square Garden Biletler Aralık boyunca Muhteşem Gatsby Broadway Theatre Biletler 29 Aralık Salı Detroit Red Wings - New York Rangers Madison Square Garden Biletler 30 Aralık Çarşamba - 2 Ocak Cumartesi Phish yılbaşı konser serisi Madison Square Garden Biletler Aralık boyunca Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Biletler Aralık boyunca George Balanchine'in Fındıkkıran'ı (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Biletler Aralık boyunca Alvin Ailey American Dance Theater (2 Aralık'tan itibaren) New York City Center Biletler

New York'taki aralık etkinliklerinin biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla Rockettes'ın hafta sonu gösterilerindeki rağbet gören seanslar veya tatil haftasındaki Knicks maçları gibi en büyük tatil etkinliklerinin ilk satış kanallarındaki bilet sayısı resmen tüm zamanların en düşük düzeyine yaklaşıyor. Şehre milyonlarca turist akın ederken gişelerdeki biletler de hızla tükeniyor.

Bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:

İkinci el bilet pazarı açık: İlk satış dönemini kaçırdıysanız aralık ayı yaklaşırken StubHub gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere tabi fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adresler. Biletleri tükenen Broadway gösterilerine giriş, Madison Square Garden'da VIP koltuklar veya Trevor Noah'ın Beacon Theatre'daki gösterisi için rağbet gören koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız bu.

İlk satış dönemini kaçırdıysanız aralık ayı yaklaşırken StubHub gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere tabi fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adresler. Biletleri tükenen Broadway gösterilerine giriş, Madison Square Garden'da VIP koltuklar veya Trevor Noah'ın Beacon Theatre'daki gösterisi için rağbet gören koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız bu. Girişler tamamen dijital: New York'taki neredeyse bütün büyük etkinlik mekânları yalnızca dijital bilet kullanıyor. Biletlerinizi giriş turnikelerinde göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak.

New York'taki neredeyse bütün büyük etkinlik mekânları yalnızca dijital bilet kullanıyor. Biletlerinizi giriş turnikelerinde göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak. Fiyatlandırma ve güvenlik: İkinci el bilet sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. StubHub gibi güvenilir pazar yerlerini kullanmak, satın alma işleminizin platformun %100 FanProtect Garantisi kapsamında korunmasını sağlar.

Aralık ayındaki New York seyahatiniz için uçak bileti nasıl alınır?

New York'u ziyaret etmek, dünyanın en yoğun ulaşım merkezlerinden birinde yolunuzu bulmayı gerektiriyor. Taraftarların ve turistlerin çoğu bölgedeki üç büyük havalimanından birine uçacak: John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) veya LaGuardia (LGA).

JFK Uluslararası Havalimanı (New York): Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktası. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain üzerinden metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla doğrudan ulaşım imkânı sunuyor.

Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktası. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain üzerinden metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla doğrudan ulaşım imkânı sunuyor. Newark Liberty (New Jersey): Özellikle programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalıyorsanız mükemmel bir alternatif.

Özellikle programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalıyorsanız mükemmel bir alternatif. LaGuardia Havalimanı (New York): ABD iç hat uçuşları için başlıca merkez. Kısa süre önce yenilenen havalimanından Midtown ve Queens'e hızla ulaşılabiliyor.

Fiyat düşüşlerini takip etmek için Skyscanner gibi platformları kullanmanızı öneriyoruz. Delta, JetBlue ve British Airways gibi hava yolu şirketleri, Kuzey Amerika'nın tatil başkentine yapılacak yolculukta popüler seçenekler arasında.

Aralık ayında New York'a uçuşlar ne kadar?

Tatil sezonunda seyahat maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor. Avrupa'nın veya ABD'nin Batı Yakası'nın başlıca merkezlerinden aralık ayındaki uçuşlar genellikle 400 ila 1.200 ABD doları arasında değişiyor. En iyi fiyatları yakalamak için erken rezervasyon şart.

Tarih Kalkış noktası Varış noktası Tahmini maliyet (ABD doları) 5 Aralık Londra (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 Aralık Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 Aralık Paris (CDG) New York (JFK) 850 $

Aralık ayındaki New York tatilinizde nerede kalabilirsiniz?

Etkinlikler Manhattan ve Brooklyn'in yanı sıra New Jersey'e de yayılmış durumda. Bu nedenle ziyaretçilerin soğuk kış aylarında hem esneklik hem de sıcak bir ortam sunan konaklama seçeneklerine yönelmesi iyi olacaktır.

Midtown Manhattan (Broadway, MSG ve Noel gezileri için): Midtown'da konakladığınızda kendinizi etkinliklerin tam merkezinde bulursunuz. Radio City Christmas Spectacular'a, Broadway gösterileri için Theater District'e ve Knicks ile Rangers maçları için Madison Square Garden'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bölge, başlıca metro hatlarına ve ikonik simge yapılara kolay erişimin yanı sıra hareketli bir atmosfer sunuyor.

Downtown Brooklyn (NBA ve konserler için) Programınızda Brooklyn Nets maçları veya Barclays Center konserleri ağırlıktaysa Downtown Brooklyn'de konaklamak daha modern ve biraz daha sakin bir ortam sunar. Bölgedeki butik otellerden şehrin siluetini etkileyici biçimde görebilir, metroyla Manhattan'a kolayca dönebilirsiniz.

New York'ta nasıl ulaşım sağlanır?

Maç günlerinde, tiyatro çıkışlarında ve tatil kalabalığında ulaşım için şehre ilişkin bazı pratik bilgileri bilmek faydalı:

Uygulama üzerinden araç çağırma: Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta büyük kolaylık sağlıyor. Metro gündüz yolculukları için harika olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, en sıcak ve en güvenilir seçenek.

Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta büyük kolaylık sağlıyor. Metro gündüz yolculukları için harika olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, en sıcak ve en güvenilir seçenek. Toplu taşıma: New York'un 24 saat çalışan kapsamlı metro sistemi (MTA), Midtown'daki tatil trafiğinden kaçınmak için son derece yararlı. Ancak MSG'nin altındaki Penn Station'da maç sonrası yoğunluk yaşanacak. Telefonunuzda araç çağırma uygulamasının hazır olması iyi bir alternatif.

New York seyahatinizde internete nasıl bağlı kalırsınız?

ABD'ye seyahat ederken uçaktan indiğiniz anda çalışan bir mobil internet paketine ihtiyacınız var. Girişte dijital StubHub biletinizi göstermek, Google Maps ile tiyatronuzun yerini bulmak veya maçtan sonra Lyft çağırmak için internete bağlı kalmak çok önemli.

Kendi operatörünüzün yüksek dolaşım faturalarından kaçınmak için eSIM iyi bir seçenek. eSIM.sm ile seyahatinizin tamamı boyunca kullanabileceğiniz yüksek hızlı mobil internete birkaç dolardan başlayan fiyatlarla erişebilirsiniz. QR koduyla kolayca etkinleştirildiği için JFK veya Newark'a varır varmaz internete bağlanabilirsiniz. Favori takımınızı takip ederken veya şehri gezerken daha fazla internete ihtiyaç duyarsanız paketinize kolayca ekleme yapabilirsiniz.

Aralık ayında New York'ta dikkat çekenler: