New York, Aralık 2026'da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin tercih ettiği bir tatil destinasyonu olarak yeniden dünya sahnesinde parlamaya hazır.
Görkemli bir sonbaharın ardından New York, ikonik Noel geleneklerinden heyecan verici NBA karşılaşmalarına, Broadway'in büyük ilgi gören yapımlarından canlı komedi gösterilerine kadar sunduklarıyla unutulmaz bir kış destinasyonu olarak ününü pekiştirdi.
İster ABD içinden seyahat edin ister yurt dışından uçun, GOAL etkinlik biletlerinizi nasıl alacağınız, JFK veya Newark'a en uygun uçuşları nasıl bulacağınız ve New York'un beş ilçesini kapsayan kış seyahatiniz için ideal konaklama yerini nasıl seçeceğiniz konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.
New York'un Aralık 2026 etkinlik takviminde neler var?
GOAL, bu aralık ayında şehir genelindeki farklı eğlence seçeneklerine çok daha kapsamlı bir bakış sunuyor. Büyük konserlerden samimi ortamlardaki komedi gösterilerine kadar takvimde şunlar var:
Tarih
Etkinlik
Mekân
Biletler
1 Aralık Salı
Doja Cat
Madison Square Garden
3 Aralık Perşembe
Wisin
United Palace Theatre
3 Aralık Perşembe
Brent Faiyaz
Barclays Center
6 Aralık Pazar
New York Giants - San Francisco 49ers
MetLife Stadium
8 Aralık Salı
The Compound and Friends
Stage 1 at New World Stages
11 Aralık Cuma
Z100 Jingle Ball
Madison Square Garden
12 Aralık Cumartesi
Army - Navy Amerikan futbolu maçı
MetLife Stadium
13 Aralık Pazar
Denver Broncos - New York Jets
MetLife Stadium
13 Aralık Pazar
Boston Celtics - Brooklyn Nets
Barclays Center
15 Aralık Salı ve 16 Aralık Çarşamba
Trevor Noah
Beacon Theatre
16 Aralık Çarşamba
Brooklyn Nets - Dallas Mavericks
Barclays Center
16 Aralık Çarşamba ve 17 Aralık Perşembe
Andrea Bocelli
Madison Square Garden
20 Aralık Pazar
New York Islanders - New York Rangers
UBS Arena, Elmont
23 Aralık Çarşamba
Utah Jazz - New York Knicks
Madison Square Garden
25 Aralık Cuma
San Antonio Spurs - New York Knicks (Noel günü)
Madison Square Garden
27 Aralık Pazar
Brooklyn Nets - New York Knicks
Madison Square Garden
Aralık boyunca
Muhteşem Gatsby
Broadway Theatre
29 Aralık Salı
Detroit Red Wings - New York Rangers
Madison Square Garden
30 Aralık Çarşamba - 2 Ocak Cumartesi
Phish yılbaşı konser serisi
Madison Square Garden
Aralık boyunca
Radio City Christmas Spectacular
Radio City Music Hall
Aralık boyunca
George Balanchine'in Fındıkkıran'ı (New York City Ballet)
David H. Koch Theater, Lincoln Center
Aralık boyunca
Alvin Ailey American Dance Theater (2 Aralık'tan itibaren)
New York City Center
New York'taki aralık etkinliklerinin biletleri nasıl alınır?
Bugün itibarıyla Rockettes'ın hafta sonu gösterilerindeki rağbet gören seanslar veya tatil haftasındaki Knicks maçları gibi en büyük tatil etkinliklerinin ilk satış kanallarındaki bilet sayısı resmen tüm zamanların en düşük düzeyine yaklaşıyor. Şehre milyonlarca turist akın ederken gişelerdeki biletler de hızla tükeniyor.
Bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:
- İkinci el bilet pazarı açık: İlk satış dönemini kaçırdıysanız aralık ayı yaklaşırken StubHub gibi platformlar, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere tabi fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adresler. Biletleri tükenen Broadway gösterilerine giriş, Madison Square Garden'da VIP koltuklar veya Trevor Noah'ın Beacon Theatre'daki gösterisi için rağbet gören koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız bu.
- Girişler tamamen dijital: New York'taki neredeyse bütün büyük etkinlik mekânları yalnızca dijital bilet kullanıyor. Biletlerinizi giriş turnikelerinde göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak.
- Fiyatlandırma ve güvenlik: İkinci el bilet sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. StubHub gibi güvenilir pazar yerlerini kullanmak, satın alma işleminizin platformun %100 FanProtect Garantisi kapsamında korunmasını sağlar.
Aralık ayındaki New York seyahatiniz için uçak bileti nasıl alınır?
New York'u ziyaret etmek, dünyanın en yoğun ulaşım merkezlerinden birinde yolunuzu bulmayı gerektiriyor. Taraftarların ve turistlerin çoğu bölgedeki üç büyük havalimanından birine uçacak: John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) veya LaGuardia (LGA).
- JFK Uluslararası Havalimanı (New York): Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktası. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain üzerinden metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla doğrudan ulaşım imkânı sunuyor.
- Newark Liberty (New Jersey): Özellikle programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalıyorsanız mükemmel bir alternatif.
- LaGuardia Havalimanı (New York): ABD iç hat uçuşları için başlıca merkez. Kısa süre önce yenilenen havalimanından Midtown ve Queens'e hızla ulaşılabiliyor.
Fiyat düşüşlerini takip etmek için Skyscanner gibi platformları kullanmanızı öneriyoruz. Delta, JetBlue ve British Airways gibi hava yolu şirketleri, Kuzey Amerika'nın tatil başkentine yapılacak yolculukta popüler seçenekler arasında.
Aralık ayında New York'a uçuşlar ne kadar?
Tatil sezonunda seyahat maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor. Avrupa'nın veya ABD'nin Batı Yakası'nın başlıca merkezlerinden aralık ayındaki uçuşlar genellikle 400 ila 1.200 ABD doları arasında değişiyor. En iyi fiyatları yakalamak için erken rezervasyon şart.
Tarih
Kalkış noktası
Varış noktası
Tahmini maliyet (ABD doları)
5 Aralık
Londra (LHR)
New York (JFK)
750 $
10 Aralık
Los Angeles (LAX)
Newark (EWR)
450 $
18 Aralık
Paris (CDG)
New York (JFK)
850 $
Aralık ayındaki New York tatilinizde nerede kalabilirsiniz?
Etkinlikler Manhattan ve Brooklyn'in yanı sıra New Jersey'e de yayılmış durumda. Bu nedenle ziyaretçilerin soğuk kış aylarında hem esneklik hem de sıcak bir ortam sunan konaklama seçeneklerine yönelmesi iyi olacaktır.
Midtown Manhattan (Broadway, MSG ve Noel gezileri için): Midtown'da konakladığınızda kendinizi etkinliklerin tam merkezinde bulursunuz. Radio City Christmas Spectacular'a, Broadway gösterileri için Theater District'e ve Knicks ile Rangers maçları için Madison Square Garden'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bölge, başlıca metro hatlarına ve ikonik simge yapılara kolay erişimin yanı sıra hareketli bir atmosfer sunuyor.
Downtown Brooklyn (NBA ve konserler için) Programınızda Brooklyn Nets maçları veya Barclays Center konserleri ağırlıktaysa Downtown Brooklyn'de konaklamak daha modern ve biraz daha sakin bir ortam sunar. Bölgedeki butik otellerden şehrin siluetini etkileyici biçimde görebilir, metroyla Manhattan'a kolayca dönebilirsiniz.
New York'ta nasıl ulaşım sağlanır?
Maç günlerinde, tiyatro çıkışlarında ve tatil kalabalığında ulaşım için şehre ilişkin bazı pratik bilgileri bilmek faydalı:
- Uygulama üzerinden araç çağırma: Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta büyük kolaylık sağlıyor. Metro gündüz yolculukları için harika olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, en sıcak ve en güvenilir seçenek.
- Toplu taşıma: New York'un 24 saat çalışan kapsamlı metro sistemi (MTA), Midtown'daki tatil trafiğinden kaçınmak için son derece yararlı. Ancak MSG'nin altındaki Penn Station'da maç sonrası yoğunluk yaşanacak. Telefonunuzda araç çağırma uygulamasının hazır olması iyi bir alternatif.
New York seyahatinizde internete nasıl bağlı kalırsınız?
ABD'ye seyahat ederken uçaktan indiğiniz anda çalışan bir mobil internet paketine ihtiyacınız var. Girişte dijital StubHub biletinizi göstermek, Google Maps ile tiyatronuzun yerini bulmak veya maçtan sonra Lyft çağırmak için internete bağlı kalmak çok önemli.
Kendi operatörünüzün yüksek dolaşım faturalarından kaçınmak için eSIM iyi bir seçenek. eSIM.sm ile seyahatinizin tamamı boyunca kullanabileceğiniz yüksek hızlı mobil internete birkaç dolardan başlayan fiyatlarla erişebilirsiniz. QR koduyla kolayca etkinleştirildiği için JFK veya Newark'a varır varmaz internete bağlanabilirsiniz. Favori takımınızı takip ederken veya şehri gezerken daha fazla internete ihtiyaç duyarsanız paketinize kolayca ekleme yapabilirsiniz.
Aralık ayında New York'ta dikkat çekenler:
- Rockettes: New York'taki tatil coşkusunun merkezinde yer alan grubun Radio City Music Hall'daki kusursuz uyumlu dansı, şehrin kış döneminin vazgeçilmezlerinden.
- Jalen Brunson ve Knicks: New York Knicks'in kalbi olan Brunson'ın Madison Square Garden'da hücumu yönlendirmesini izlemek, şehri ziyaret eden her sporsever için kaçırılmaması gereken bir deneyim.
- Muhteşem Gatsby oyuncu kadrosu: Broadway'de göz kamaştıran ve yüksek enerjili bir kadro. Yapım, bu sezon Theater District'teki başlıca tiyatro rakiplerinden biri.
- Dyker Heights tatil ışıkları: Brooklyn'de ölçülü bir atmosfer sunarken bir yandan da nefes kesen bu mahallenin gösterişli ışık süslemeleri, tatil gezisi programınızda önemli bir yer tutuyor.