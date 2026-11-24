New York, Aralık 2026'da dünyanın önde gelen tatil rotalarından biri olarak bir kez daha sahne ışıklarının altında parlamaya hazırlanıyor.
Görkemli bir sonbaharın ardından New York, unutulmaz bir kış destinasyonu olarak ününü pekiştirdi. Şehir, köklü Noel geleneklerinden heyecan verici NBA karşılaşmalarına, Broadway'in büyük ilgi gören yapımlarından canlı komedi gösterilerine kadar pek çok seçenek sunuyor.
İster ABD içinden seyahat edin ister yurt dışından uçun, GOAL etkinlik biletlerini nasıl alacağınızı, JFK veya Newark'a en uygun uçuşları nasıl ayırtacağınızı ve New York'un beş ilçesini kapsayan kış seyahatiniz için ideal konaklamayı nasıl bulacağınızı anlatıyor.
New York'un Aralık 2026 etkinlik takviminde neler var?
GOAL, bu aralık ayında şehrin dört bir yanındaki eğlence seçeneklerini ayrıntılı biçimde inceliyor. Büyük konserlerden küçük salonlardaki komedi gösterilerine kadar takvimde şunlar var:
Tarih
Etkinlik
Mekân
Biletler
1 Aralık Salı
Doja Cat
Madison Square Garden
3 Aralık Perşembe
Wisin
United Palace Theatre
3 Aralık Perşembe
Brent Faiyaz
Barclays Center
6 Aralık Pazar
New York Giants - San Francisco 49ers
MetLife Stadium
8 Aralık Salı
The Compound and Friends
Stage 1 at New World Stages
11 Aralık Cuma
Z100 Jingle Ball
Madison Square Garden
12 Aralık Cumartesi
Army - Navy Amerikan futbolu maçı
MetLife Stadium
13 Aralık Pazar
Denver Broncos - New York Jets
MetLife Stadium
13 Aralık Pazar
Boston Celtics - Brooklyn Nets
Barclays Center
15 Aralık Salı ve 16 Aralık Çarşamba
Trevor Noah
Beacon Theatre
16 Aralık Çarşamba
Brooklyn Nets - Dallas Mavericks
Barclays Center
16 Aralık Çarşamba ve 17 Aralık Perşembe
Andrea Bocelli
Madison Square Garden
20 Aralık Pazar
New York Islanders - New York Rangers
UBS Arena, Elmont
23 Aralık Çarşamba
Utah Jazz - New York Knicks
Madison Square Garden
25 Aralık Cuma
San Antonio Spurs - New York Knicks (Noel Günü)
Madison Square Garden
27 Aralık Pazar
Brooklyn Nets - New York Knicks
Madison Square Garden
Aralık boyunca
Muhteşem Gatsby
Broadway Theatre
29 Aralık Salı
Detroit Red Wings - New York Rangers
Madison Square Garden
30 Aralık Çarşamba - 2 Ocak Cumartesi
Phish Yeni Yıl Konserleri
Madison Square Garden
Aralık boyunca
Radio City Christmas Spectacular
Radio City Music Hall
Aralık boyunca
George Balanchine'in Fındıkkıran'ı (New York City Ballet)
David H. Koch Theater, Lincoln Center
Aralık boyunca
Alvin Ailey American Dance Theater (2 Aralık'tan itibaren)
New York City Center
New York'taki aralık etkinlikleri için nasıl bilet alınır?
Bugün itibarıyla Rockettes'ın hafta sonundaki gözde gösterileri ve tatil haftasında oynanacak Knicks maçları gibi en popüler etkinliklerin ilk satış kanallarındaki biletleri neredeyse tükenmiş durumda. Şehre milyonlarca turist akın ettiği için gişelerde yoğunluk yaşanıyor.
Bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:
- İkinci el bilet pazarı açık: İlk satış dönemini kaçırdıysanız StubHub gibi platformlar, aralık ayı yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere uygun fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adreslerdir. Tükenen Broadway gösterilerine giriş bileti, Madison Square Garden'da VIP koltukları veya Trevor Noah'nın Beacon Theatre'daki gösterisi için iyi koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız budur.
- Girişler tamamen dijital: New York'taki büyük mekânların neredeyse tamamında yalnızca dijital bilet kullanılıyor. Giriş turnikelerinde biletinizi göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak.
- Fiyatlandırma ve güvenlik: İkinci el bilet sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. StubHub gibi güvenilir pazar yerlerini kullanmak, satın alma işleminizin platformun %100 FanProtect Garantisi kapsamında korunmasını sağlar.
Aralık ayındaki New York seyahatiniz için uçak bileti nasıl alınır?
New York'a seyahat ederken dünyanın en yoğun ulaşım merkezlerinden birini kullanmanız gerekir. Taraftarların ve turistlerin çoğu bölgedeki üç büyük havalimanından birine uçar: John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) veya LaGuardia (LGA).
- JFK Uluslararası Havalimanı (New York): Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktasıdır. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain aracılığıyla metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla ulaşım imkânı sunar.
- Newark Liberty (New Jersey): Özellikle seyahat programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalacaksanız çok iyi bir alternatiftir.
- LaGuardia Havalimanı (New York): ABD iç hat uçuşları için tercih edilen, yakın zamanda yenilenmiş bir havalimanıdır. Midtown ve Queens'e hızlı ulaşım sağlar.
Fiyat düşüşlerini takip etmek için Skyscanner gibi platformları kullanmanızı öneriyoruz. Delta, JetBlue ve British Airways gibi hava yolu şirketleri, Kuzey Amerika'nın tatil dönemindeki bu gözde şehrine yolculuk için popüler seçeneklerdir.
Aralık ayında New York'a uçuşlar ne kadar?
Tatil döneminde seyahat maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor. Avrupa'daki veya ABD'nin batı kıyısındaki büyük ulaşım merkezlerinden uçuşlar aralık ayında genellikle 400 ile 1.200 ABD doları arasında değişiyor. En uygun fiyatları yakalamak için erken rezervasyon önemli.
Tarih
Kalkış
Varış
Tahmini ücret (ABD doları)
5 Aralık
Londra (LHR)
New York (JFK)
750 $
10 Aralık
Los Angeles (LAX)
Newark (EWR)
450 $
18 Aralık
Paris (CDG)
New York (JFK)
850 $
Aralık ayında New York'ta nerede kalınır?
Etkinlikler Manhattan, Brooklyn ve hatta New Jersey'e yayıldığı için ziyaretçilerin soğuk kış aylarında sıcak ve ulaşım açısından esnek bir konaklama seçeneği araması yerinde olur.
Midtown Manhattan (Broadway, MSG ve Noel gezileri için): Midtown'da kalırsanız etkinliklerin tam merkezinde olursunuz. Radio City Christmas Spectacular'a, Broadway gösterilerinin sahnelendiği tiyatro bölgesine ve Knicks ile Rangers maçları için Madison Square Garden'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bölge, hareketli bir atmosferin yanı sıra önemli metro hatlarına ve şehrin simge yapılarına doğrudan erişim sunar.
Downtown Brooklyn (NBA ve konserler için) Seyahat programınızda Brooklyn Nets maçları veya Barclays Center'daki konserler ağırlıktaysa Downtown Brooklyn daha gözde ve biraz daha sakin bir ortam sunar. Bölgedeki butik otellerden şehrin silüetini etkileyici biçimde görebilir, metroyla Manhattan'a kolayca dönebilirsiniz.
New York'ta nasıl ulaşım sağlanır?
Maç günlerinde, tiyatro çıkışlarında ve tatil dönemi kalabalığında yolunuzu bulmak için şu yerel ulaşım seçeneklerini bilmekte fayda var:
- Uygulama üzerinden araç çağırma: Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta önemli bir seçenek. Metro gündüz yolculukları için çok kullanışlı olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönmek isteyen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, sıcak ve güvenilir seçenek.
- Toplu taşıma: New York'un 24 saat çalışan geniş metro ağı (MTA), tatil döneminde Midtown'daki trafiği aşmak için son derece yararlı. Ancak maç sonrasında MSG'nin altındaki Penn Station'da yoğunluk yaşanacaktır. Gerektiğinde kullanmak üzere bir araç çağırma uygulaması bulundurmak iyi bir yedek plandır.
New York seyahatinizde internete nasıl bağlı kalırsınız?
ABD'ye seyahat ederken uçaktan indiğiniz anda kullanabileceğiniz bir mobil veri paketine ihtiyacınız var. Girişte dijital StubHub biletinizi göstermek, Google Haritalar üzerinden tiyatronuzu bulmak veya maçtan sonra Lyft çağırmak için internete bağlı kalmak önemli.
Kendi operatörünüzün yüksek dolaşım ücretlerinden kaçınmak için eSIM iyi bir seçenek. eSIM.sm ile tüm seyahatiniz boyunca yüksek hızlı mobil veriye birkaç dolardan başlayan fiyatlarla erişebilirsiniz. QR koduyla kolayca etkinleştirildiğinden JFK veya Newark'a vardığınız anda internete bağlanabilirsiniz. Tuttuğunuz takımı takip ederken veya şehri gezerken daha fazla veriye ihtiyacınız olursa paketinize kolayca ekleme yapabilirsiniz.
Aralık ayında New York'ta öne çıkanlar:
- Rockettes: New York'un tatil dönemi coşkusunun merkezindeki grubun Radio City Music Hall'daki kusursuz uyumlu dansları, şehrin kış atmosferinin vazgeçilmez bir parçası.
- Jalen Brunson ve Knicks: New York Knicks'in hücumunun kalbindeki Brunson'ın Madison Square Garden'da oyunu yönlendirişini izlemek, şehri ziyaret eden her spor tutkunu için kaçırılmaması gereken bir deneyim.
- Muhteşem Gatsby oyuncu kadrosu: Broadway'deki göz kamaştırıcı ve yüksek enerjili performanslarıyla bu sezon tiyatro bölgesinin başlıca yapımlarından birini sahneliyorlar.
- Dyker Heights'ın tatil ışıkları: Brooklyn'deki bu mahallenin sakin ama nefes kesici atmosferi ve gösterişli ışık süslemeleri, tatil gezisi programınızı planlarken dikkate almanız gereken önemli bir durak.