New York, Aralık 2026'da dünyanın önde gelen tatil rotalarından biri olarak bir kez daha sahne ışıklarının altında parlamaya hazırlanıyor.

Görkemli bir sonbaharın ardından New York, unutulmaz bir kış destinasyonu olarak ününü pekiştirdi. Şehir, köklü Noel geleneklerinden heyecan verici NBA karşılaşmalarına, Broadway'in büyük ilgi gören yapımlarından canlı komedi gösterilerine kadar pek çok seçenek sunuyor.

İster ABD içinden seyahat edin ister yurt dışından uçun, GOAL etkinlik biletlerini nasıl alacağınızı, JFK veya Newark'a en uygun uçuşları nasıl ayırtacağınızı ve New York'un beş ilçesini kapsayan kış seyahatiniz için ideal konaklamayı nasıl bulacağınızı anlatıyor.

New York'un Aralık 2026 etkinlik takviminde neler var?

GOAL, bu aralık ayında şehrin dört bir yanındaki eğlence seçeneklerini ayrıntılı biçimde inceliyor. Büyük konserlerden küçük salonlardaki komedi gösterilerine kadar takvimde şunlar var:

Tarih Etkinlik Mekân Biletler 1 Aralık Salı Doja Cat Madison Square Garden Biletler 3 Aralık Perşembe Wisin United Palace Theatre Biletler 3 Aralık Perşembe Brent Faiyaz Barclays Center Biletler 6 Aralık Pazar New York Giants - San Francisco 49ers MetLife Stadium Biletler 8 Aralık Salı The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Biletler 11 Aralık Cuma Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Biletler 12 Aralık Cumartesi Army - Navy Amerikan futbolu maçı MetLife Stadium Biletler 13 Aralık Pazar Denver Broncos - New York Jets MetLife Stadium Biletler 13 Aralık Pazar Boston Celtics - Brooklyn Nets Barclays Center Biletler 15 Aralık Salı ve 16 Aralık Çarşamba Trevor Noah Beacon Theatre Biletler 16 Aralık Çarşamba Brooklyn Nets - Dallas Mavericks Barclays Center Biletler 16 Aralık Çarşamba ve 17 Aralık Perşembe Andrea Bocelli Madison Square Garden Biletler 20 Aralık Pazar New York Islanders - New York Rangers UBS Arena, Elmont Biletler 23 Aralık Çarşamba Utah Jazz - New York Knicks Madison Square Garden Biletler 25 Aralık Cuma San Antonio Spurs - New York Knicks (Noel Günü) Madison Square Garden Biletler 27 Aralık Pazar Brooklyn Nets - New York Knicks Madison Square Garden Biletler Aralık boyunca Muhteşem Gatsby Broadway Theatre Biletler 29 Aralık Salı Detroit Red Wings - New York Rangers Madison Square Garden Biletler 30 Aralık Çarşamba - 2 Ocak Cumartesi Phish Yeni Yıl Konserleri Madison Square Garden Biletler Aralık boyunca Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Biletler Aralık boyunca George Balanchine'in Fındıkkıran'ı (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Biletler Aralık boyunca Alvin Ailey American Dance Theater (2 Aralık'tan itibaren) New York City Center Biletler

New York'taki aralık etkinlikleri için nasıl bilet alınır?

Bugün itibarıyla Rockettes'ın hafta sonundaki gözde gösterileri ve tatil haftasında oynanacak Knicks maçları gibi en popüler etkinliklerin ilk satış kanallarındaki biletleri neredeyse tükenmiş durumda. Şehre milyonlarca turist akın ettiği için gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

Bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:

İkinci el bilet pazarı açık: İlk satış dönemini kaçırdıysanız StubHub gibi platformlar, aralık ayı yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere uygun fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adreslerdir. Tükenen Broadway gösterilerine giriş bileti, Madison Square Garden'da VIP koltukları veya Trevor Noah'nın Beacon Theatre'daki gösterisi için iyi koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız budur.

İlk satış dönemini kaçırdıysanız StubHub gibi platformlar, aralık ayı yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlemelere uygun fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adreslerdir. Tükenen Broadway gösterilerine giriş bileti, Madison Square Garden'da VIP koltukları veya Trevor Noah'nın Beacon Theatre'daki gösterisi için iyi koltuklar bulma konusunda en iyi fırsatınız budur. Girişler tamamen dijital: New York'taki büyük mekânların neredeyse tamamında yalnızca dijital bilet kullanılıyor. Giriş turnikelerinde biletinizi göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak.

New York'taki büyük mekânların neredeyse tamamında yalnızca dijital bilet kullanılıyor. Giriş turnikelerinde biletinizi göstermek için internet erişimi olan bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak. Fiyatlandırma ve güvenlik: İkinci el bilet sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. StubHub gibi güvenilir pazar yerlerini kullanmak, satın alma işleminizin platformun %100 FanProtect Garantisi kapsamında korunmasını sağlar.

Aralık ayındaki New York seyahatiniz için uçak bileti nasıl alınır?

New York'a seyahat ederken dünyanın en yoğun ulaşım merkezlerinden birini kullanmanız gerekir. Taraftarların ve turistlerin çoğu bölgedeki üç büyük havalimanından birine uçar: John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) veya LaGuardia (LGA).

JFK Uluslararası Havalimanı (New York): Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktasıdır. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain aracılığıyla metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla ulaşım imkânı sunar.

Londra, Paris veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinden gelen uluslararası yolcuların başlıca varış noktasıdır. Manhattan ve Brooklyn'e AirTrain aracılığıyla metro bağlantısı ve uygulama üzerinden çağrılan araçlarla ulaşım imkânı sunar. Newark Liberty (New Jersey): Özellikle seyahat programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalacaksanız çok iyi bir alternatiftir.

Özellikle seyahat programınızda MetLife Stadium'da bir NFL maçı varsa veya Manhattan'ın batı yakasında kalacaksanız çok iyi bir alternatiftir. LaGuardia Havalimanı (New York): ABD iç hat uçuşları için tercih edilen, yakın zamanda yenilenmiş bir havalimanıdır. Midtown ve Queens'e hızlı ulaşım sağlar.

Fiyat düşüşlerini takip etmek için Skyscanner gibi platformları kullanmanızı öneriyoruz. Delta, JetBlue ve British Airways gibi hava yolu şirketleri, Kuzey Amerika'nın tatil dönemindeki bu gözde şehrine yolculuk için popüler seçeneklerdir.

Aralık ayında New York'a uçuşlar ne kadar?

Tatil döneminde seyahat maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor. Avrupa'daki veya ABD'nin batı kıyısındaki büyük ulaşım merkezlerinden uçuşlar aralık ayında genellikle 400 ile 1.200 ABD doları arasında değişiyor. En uygun fiyatları yakalamak için erken rezervasyon önemli.

Tarih Kalkış Varış Tahmini ücret (ABD doları) 5 Aralık Londra (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 Aralık Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 Aralık Paris (CDG) New York (JFK) 850 $

Aralık ayında New York'ta nerede kalınır?

Etkinlikler Manhattan, Brooklyn ve hatta New Jersey'e yayıldığı için ziyaretçilerin soğuk kış aylarında sıcak ve ulaşım açısından esnek bir konaklama seçeneği araması yerinde olur.

Midtown Manhattan (Broadway, MSG ve Noel gezileri için): Midtown'da kalırsanız etkinliklerin tam merkezinde olursunuz. Radio City Christmas Spectacular'a, Broadway gösterilerinin sahnelendiği tiyatro bölgesine ve Knicks ile Rangers maçları için Madison Square Garden'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bölge, hareketli bir atmosferin yanı sıra önemli metro hatlarına ve şehrin simge yapılarına doğrudan erişim sunar.

Downtown Brooklyn (NBA ve konserler için) Seyahat programınızda Brooklyn Nets maçları veya Barclays Center'daki konserler ağırlıktaysa Downtown Brooklyn daha gözde ve biraz daha sakin bir ortam sunar. Bölgedeki butik otellerden şehrin silüetini etkileyici biçimde görebilir, metroyla Manhattan'a kolayca dönebilirsiniz.

New York'ta nasıl ulaşım sağlanır?

Maç günlerinde, tiyatro çıkışlarında ve tatil dönemi kalabalığında yolunuzu bulmak için şu yerel ulaşım seçeneklerini bilmekte fayda var:

Uygulama üzerinden araç çağırma: Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta önemli bir seçenek. Metro gündüz yolculukları için çok kullanışlı olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönmek isteyen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, sıcak ve güvenilir seçenek.

Lyft, ABD'de ve özellikle New York'ta önemli bir seçenek. Metro gündüz yolculukları için çok kullanışlı olsa da Madison Square Garden'daki gece geç saatlerde biten etkinliklerden ayrılan veya dondurucu bir aralık gecesinin ardından oteline dönmek isteyen ziyaretçiler için Lyft çağırmak en güvenli, sıcak ve güvenilir seçenek. Toplu taşıma: New York'un 24 saat çalışan geniş metro ağı (MTA), tatil döneminde Midtown'daki trafiği aşmak için son derece yararlı. Ancak maç sonrasında MSG'nin altındaki Penn Station'da yoğunluk yaşanacaktır. Gerektiğinde kullanmak üzere bir araç çağırma uygulaması bulundurmak iyi bir yedek plandır.

New York seyahatinizde internete nasıl bağlı kalırsınız?

ABD'ye seyahat ederken uçaktan indiğiniz anda kullanabileceğiniz bir mobil veri paketine ihtiyacınız var. Girişte dijital StubHub biletinizi göstermek, Google Haritalar üzerinden tiyatronuzu bulmak veya maçtan sonra Lyft çağırmak için internete bağlı kalmak önemli.

Kendi operatörünüzün yüksek dolaşım ücretlerinden kaçınmak için eSIM iyi bir seçenek. eSIM.sm ile tüm seyahatiniz boyunca yüksek hızlı mobil veriye birkaç dolardan başlayan fiyatlarla erişebilirsiniz. QR koduyla kolayca etkinleştirildiğinden JFK veya Newark'a vardığınız anda internete bağlanabilirsiniz. Tuttuğunuz takımı takip ederken veya şehri gezerken daha fazla veriye ihtiyacınız olursa paketinize kolayca ekleme yapabilirsiniz.

Aralık ayında New York'ta öne çıkanlar: